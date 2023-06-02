このAIを活用したデジタル・ファイナンスという新しいパラダイムにおいて、銀行がシームレスなエクスペリエンスを提供し、新興テクノロジーを活用し、競争力を維持するためには、基幹システムのモダナイズが不可欠になっています。従来のレガシー・システムでは、組み込み型ファイナンス、生成 AI、オープン・ファイナンスの統合をサポートするために必要な柔軟性、拡張性、俊敏性が欠けていることがよくあります。コア・システムを変革することで、銀行は、新しいテクノロジーのシームレスな統合を可能にし、効率的なAPI主導のエコシステムの促進と全体的な顧客体験の向上を実現するための強固な基盤を構築できます。

ハイブリッド・マルチクラウドは、その変化を促す上で重要な役割を果たします。これにより、銀行はプライベートクラウドやオンプレミス・インフラストラクチャーを通じて機密データの制御を維持しながら、パブリッククラウド・サービスの拡張性と柔軟性を活用できるようになります。ハイブリッド・マルチクラウド・アプローチを採用することで、銀行は基幹システムを変革し、AIと機械学習機能を活用し、データ・セキュリティーとコンプライアンスを確保しながら、サード・パーティーのサービスやAPIとシームレスに業務統合できるようになります。ハイブリッドクラウドは、新しいデジタル・サービスを迅速にデプロイメントするために必要な俊敏性と拡張性を提供すると同時に、金融機関が必要とする制御とカスタマイズも提供します。