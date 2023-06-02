急速に進化する金融サービス業界において、銀行が競争力を維持するためには、AIとデジタル・イノベーションを大規模に導入することが不可欠になっています。AIと機械学習の力により、金融機関は予測分析、異常検知、共有学習モデルを活用して、システムの安定性を高め、不正行為を検出し、優れた顧客中心のエクスペリエンスを推進することができます。2023年を迎えると、組み込み型ファイナンス、生成AI、中国から世界的現象へと広がったスーパーアプリなど、デジタル金融サービスに焦点が移っています。これらすべては、ハイブリッド・マルチクラウドのストラテジーの導入とバランスを取りながら行われます。銀行がこの新しい世界で存在感を示し、競争力を維持するためには、新しいトレンドに適応し、オープン・ファイナンスの重要性を理解し、基幹システムを変革することが不可欠です。最終的には、銀行はハイブリッド・マルチクラウドやAIなどのテクノロジーを通じてコア部分をモダナイズすることから始める必要があります。
生成AIは、先進的な大規模言語モデル・ソリューションの市場での爆発的な普及に代表され、最近ではIBM watsonxの立ち上げに見られるように、金融アドバイザリーやデータ分析の分野で刺激的な可能性を提供しています。生成AIのまだ見ぬ未来は決定論的な金融環境にチャンスをもたらしますが、これらのモデルを適切に構成することで、複雑な財務概念を簡素化し、顧客の理解を容易にすることができます。金融機関は、イノベーションと倫理的な使用のバランスを取るために、生成AIを慎重に活用する必要があります。だからこそ、IBMはすべてのAIテクノロジーについて、厳格なプロセスとプロトコルを通じて信頼できるソリューションとして提供しているのです。
銀行業界のような規制の厳しい業界では、顧客が独自のツールセット、テクノロジー、インフラストラクチャー、コンサルティングの専門知識にアクセスしつつ、自社のデータで独自のAIモデルを構築したり、利用可能なAIモデルをファイン・チューニングして適応させたりできることが、顧客自身ために非常に重要となります。そのようなAIモデルを、顧客がより信頼性が高くオープンな環境で大規模にデプロイすることで、ビジネスの成功が促されるのです。競争上の差別化と独自のビジネス価値は、AIモデルが企業独自のデータやドメイン知識に適応できる方法を通して、ますます引き出せるようになるでしょう。
エンベデッド・ファイナンスは急速に成長するトレンドとして台頭し、顧客が金融商品やサービスとやり取りする方法に革命をもたらしています。銀行には、顧客のワークフローを中断することなく、オンライン・コマースや自動車購入、台頭するデジタル・エコシステムなど、さまざまな状況に財務機能をシームレスに統合できる機会があります。銀行は、金融サービスを日常業務に埋め込み、超個別化された便利なエクスペリエンスを提供し、顧客の満足度とロイヤルティを向上させることができるようになります。
中国で人気のスーパーアプリは、世界の金融サービスのランドスケープを再構築する可能性を秘めています。スーパーアプリは、複数のアプリとサービスを単一のエンティティーの下に統合することで、デジタルID、即時決済、データ駆動型機能をシームレスに統合する包括的なエコシステムを顧客に提供します。組み込み型ファイナンスが普及し、オープン・バンキング API が普及するにつれて、スーパーアプリのビジョンが現実のものになりつつあります。金融機関は、この新たなトレンドに適応し、進化するデジタル・エコシステムに積極的に参加して、高い価値を提供し、進化する顧客の期待に応える必要があります。
オープン・バンキングは数年前から議論の的になっており、PSD2規制が最初の進展をもたらしました。現在、PSD2の拡張機能の一つであるオープン・ファイナンスは、さらに多くのサービスを開放し、API主導の経済を促進しようとしています。オープンファイナンスにより、銀行は決済口座以外にも追加のAPIを開放せざるを得なくなり、金融セクターにおけるイノベーションと競争の高まりが実現します。このデータ駆動型経済への移行により、エンベデッド・ファイナンスが金融サービスの中核に据えられるようになります。先進的な銀行は、規制要件を遵守するだけでなく、オープン・ファイナンスを積極的に活用することで、サービスを効率的に配布し、どこにいても顧客にリーチしています。
このAIを活用したデジタル・ファイナンスという新しいパラダイムにおいて、銀行がシームレスなエクスペリエンスを提供し、新興テクノロジーを活用し、競争力を維持するためには、基幹システムのモダナイズが不可欠になっています。従来のレガシー・システムでは、組み込み型ファイナンス、生成 AI、オープン・ファイナンスの統合をサポートするために必要な柔軟性、拡張性、俊敏性が欠けていることがよくあります。コア・システムを変革することで、銀行は、新しいテクノロジーのシームレスな統合を可能にし、効率的なAPI主導のエコシステムの促進と全体的な顧客体験の向上を実現するための強固な基盤を構築できます。
ハイブリッド・マルチクラウドは、その変化を促す上で重要な役割を果たします。これにより、銀行はプライベートクラウドやオンプレミス・インフラストラクチャーを通じて機密データの制御を維持しながら、パブリッククラウド・サービスの拡張性と柔軟性を活用できるようになります。ハイブリッド・マルチクラウド・アプローチを採用することで、銀行は基幹システムを変革し、AIと機械学習機能を活用し、データ・セキュリティーとコンプライアンスを確保しながら、サード・パーティーのサービスやAPIとシームレスに業務統合できるようになります。ハイブリッドクラウドは、新しいデジタル・サービスを迅速にデプロイメントするために必要な俊敏性と拡張性を提供すると同時に、金融機関が必要とする制御とカスタマイズも提供します。
ただし、コアシステムの変革とハイブリッドクラウド・インフラストラクチャへの移行は、万能のソリューションではありません。各銀行には独自の要件、既存のテクノロジー・ランドスケープ、戦略的目標があります。フィンテック・ソリューションのテクノロジー・ロードマップを、デジタル戦略を含む銀行全体の戦略と一致させることが重要です。この整合により、競争上の優位性、サステナビリティー、および2つのロードマップのシームレスな統合が保証されます。銀行、フィンテック・プロバイダー、IBM間の連携により、この整合性が促進され、銀行が複雑なデジタル・トランスフォーメーションの状況を乗り切るのに役立ちます。
金融サービス業界は、AI、デジタル・イノベーション、デジタル金融サービスへの移行によって推進される大きな変革期を迎えています。エンベデッド・ファイナンス、生成AI、スーパーアプリの台頭、オープン・ファイナンスは、顧客体験を再構築し、金融機関に新たな機会を生み出しています。こうした変革のトレンドを最大限に活用するには、銀行は基幹システムを変革し、ハイブリッド・マルチクラウド・インフラストラクチャーを採用する必要があります。このトランスフォーメーションにより、新しいテクノロジーのシームレスな統合が可能になるだけでなく、業務効率、俊敏性、データ・セキュリティーを向上させることもできます。銀行がこの道を歩み始めるにあたり、テクノロジー・ロードマップと銀行全体のストラテジーとの間の戦略的な整合性は、極めて重要になります。
