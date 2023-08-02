対話型AIがITサポートをどのように変革するか

ITコンタクトセンターで最も気に入った側面は、新しい技術的ソリューションを見つけるためにクリエイティブな問題解決手法を採用することでした。しかし、トラブルシューティングのエクスペリエンスを通じて、ユーザーは通常、極めて共通の問題を互いに共有していることがわかりました。こうした理由から、彼らの問題は必ずしも「新しい」ものではありませんでした。そのため、トラブルシューティング・プロセスが、時には非常に均一で反復的になっていました。この反復性は、ユーザーが特定のサイトを閲覧したりアクセスしたりする際に問題が発生したときに明らかになりました。これらの顧客とのやり取りは、結論に達するまで可能な解決策を試すという「if-then」メッセージングのシーケンスに従いました。

ITサポートの重要なスキルは、創造的に問題を解決する能力を備えていることです。しかし、このようなタスクは、よりアルゴリズム的または系統的であるように感じられることがよくありました。彼らには新しいソリューションを発明する人間のような能力が欠けており、むしろ、解決策が見つかるまで、信頼できる段階的な指示セットを実行しました。この種のカスタマーケアは、確かに自動化できるプロセスでした。

また、自動化の欠如により、デジタルカスタマーケアが指定された時間内に拘束されているという問題も発生しました。学生従業員も授業中の時間を考慮する必要があるため、ITサポートを一貫して利用できるようにすることは困難でした。これは企業の世界にも同じことが当てはまります。多くの企業はカスタマー・サポートを午前9時から5時までしか提供していません私のヘルプデスクでは、そのため、教授や学生がサポートを受けられず、朝一番の担当者が前夜から膨大な数のチケットを処理しなければならないという事態が頻繁に発生していました。ヘルプデスクの従業員は人間に過ぎず、24時間年中無休でサポートを提供するのは非現実的だと思われていました。それは、ビジネス向けAIチャットボットの導入がITランドスケープに登場するまでのことでした。