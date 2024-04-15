CHROが従業員にとってAIの可能性を引き出す鍵である理由

もはや、AIがビジネスや労働力を変革するかどうかではなく、どのように変革が起こるかが問題となっています。IBM® Institute for Business Valueの調査によると、回答したCEOの約60％が、競争上の優位性は最も先進的な生成AIを持つ企業にかかっていると考えていることが明らかになりました。
現在、多くのリーダーがビジネス変革のためにこのテクノロジーを取り入れようとしており、どの経営幹部が変革を主導し、その加速役になるのかが注目されています。
最高人事責任者（CHRO）は、人材スキルと AI スキルの両面をリードしつつ、成長と学習の文化を推進することで、労働力を未来に導く最適な立場にあります。CHROがこの機会をつかむ方法は以下の通りです。
テクノロジーを成功裏に導入するには、適切な運用モデルと、それを管理できる人材が不可欠です。従業員はテクノロジーの使用方法を理解し、その導入に前向きに取り組む必要があります。これは本質的に、テクノロジーの導入そのものの旅ではなく、リーダーシップと変革の旅です。
組織は、労働力の全体的な技術的見識を高め、従業員がAIに関する基本的な理解を持つことで、批判的思考者でありつつ、テクノロジーの活用者となれるようにすることを目指しています。この点で、CHROは専門知識を活かし、従業員のスキルアップ、成長思考や学習の文化の醸成、そして持続的な組織変革の推進といった重要な役割を果たすことができます。
従業員がAIを最大限に活用するには、AIへのプロンプト方法を理解し、その出力を評価し、さらに改良・修正する能力が求められます。たとえば、生成AI搭載のアシスタントに対して「役員に説明してください」と指示した場合と、「小学5年生に説明してください」と指示した場合では、得られる応答は大きく異なります。また、従業員はAIの出力やソースデータに関して適切な質問を投げかけ、精度やバイアスなどを分析できるよう、教育と支援を受ける必要があります。
今日、多くの企業は、ビジネス戦略を実行するために必要な人材を見つけることだけに注力しているわけではありません。むしろ、現在および将来に必要なスキルを、構築、購入、借用、あるいはボットで補うなど、より広い視点で考える必要があります。
今やCHRO（最高人事責任者）の主な課題は、人間とAIが協働する新しい労働力をオーケストレーションすることです。優れたCHROは、労働力に関する包括的な理解を活かし、運用モデル内で役割とスキルを設計して、人間とAIの両方の強みを最大限に活用することで、この課題に取り組むことができます。
以前は、企業がビジネス戦略を実行するために必要な役割を分析し、それらの役割を重要なスキルとタスクに分解し、ギャップに対応するためのスキルと採用の戦略を策定していました。今後は、職務内容を評価し、テクノロジーに適したタスクと人に適したタスクを特定し、役割と仕事自体を再設計することが求められます。
トップのCHROは、経営幹部と協力して役割を再定義し、AIやオートメーションを通じてタスクの実行方法を適応させる際に、スキルに関するテクノロジー・ロードマップを検討している可能性があります。明確なロードマップを策定することで、ビジネスのニーズに合致したAI搭載ソリューションの構築において重要な役割を果たすことができます。
人事リーダーは、従業員のスキル向上だけでなく、AIソリューション自体のトレーニング方法にも応用できる、トレーニングのベスト・プラクティスに関する深い専門知識を有しています。
たとえば、生成AIアシスタントにプロジェクト管理を学習させる場合、作業やタスクに関する十分な非構造化データが必要です。人事リーダーは通常、トレーニング用コンテンツの収集・評価の手順や、その分野の機能的専門家との協働方法に精通しています。
しかし、これは始まりにすぎません。今後は、ビジネス・リーダーがAIのスキルをどのように検証・テスト・認定するかも検討する必要があります。
会計士の主要な会計業務を支援するためにトレーニングされたAIソリューションを想像してみてください。企業は、AIソリューションの能力をどのようにテスト・監視し、出力の精度を確保できるでしょうか。人事リーダーは、こうした新技術の導入に必要なトレーニングや実践上のノウハウを熟知しています。
私たちはまだAI時代の初期段階にありますが、一流のCHROはこれらの強力な技術がもたらす影響を把握しています。従業員の力を最大限に引き出し、AIを責任を持って活用することで、効果的な労働力とスキル戦略を構築できる企業が成功するでしょう。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
人事プロセスを加速するならIBM watsonx Orchestrate、面倒なタスクも自動化できます。
生成AIソリューションにより、人事プロセスを合理化し、意思決定を強化し、ビジネスの成果につなげます。
AIを中心に据えて人事を再構築しモダナイズすることで、ビジネス上の優れた成果を引き出し、従業員と作業のポテンシャルを解き放ちます。