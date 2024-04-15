CHROが従業員にとってAIの可能性を引き出す鍵である理由

トップのCHROは、経営幹部と協力して役割を再定義し、AIやオートメーションを通じてタスクの実行方法を適応させる際に、スキルに関するテクノロジー・ロードマップを検討している可能性があります。明確なロードマップを策定することで、ビジネスのニーズに合致したAI搭載ソリューションの構築において重要な役割を果たすことができます。

人事リーダーは、従業員のスキル向上だけでなく、AIソリューション自体のトレーニング方法にも応用できる、トレーニングのベスト・プラクティスに関する深い専門知識を有しています。

たとえば、生成AIアシスタントにプロジェクト管理を学習させる場合、作業やタスクに関する十分な非構造化データが必要です。人事リーダーは通常、トレーニング用コンテンツの収集・評価の手順や、その分野の機能的専門家との協働方法に精通しています。

しかし、これは始まりにすぎません。今後は、ビジネス・リーダーがAIのスキルをどのように検証・テスト・認定するかも検討する必要があります。

会計士の主要な会計業務を支援するためにトレーニングされたAIソリューションを想像してみてください。企業は、AIソリューションの能力をどのようにテスト・監視し、出力の精度を確保できるでしょうか。人事リーダーは、こうした新技術の導入に必要なトレーニングや実践上のノウハウを熟知しています。

私たちはまだAI時代の初期段階にありますが、一流のCHROはこれらの強力な技術がもたらす影響を把握しています。従業員の力を最大限に引き出し、AIを責任を持って活用することで、効果的な労働力とスキル戦略を構築できる企業が成功するでしょう。