信頼できるAIのリーダーとして、IBMは、クライアント組織の価値観に沿った責任あるAIの活用を導くガバナンスフレームワークを開発した経験があります。IBMは社内でのAI活用に関する独自のフレームワークも持っており、これにより顔認識技術の利用などの政策方針にも反映されています。

AIツールは現在、国家安全保障やデータ侵害、サイバー攻撃からの防御にも活用されています。しかし、AIは国防総省のその他の戦略目標も支援します。これにより、人材を補強し、より効果的に活用できるよう支援するとともに、リスキル（再教育）も促進します。また、戦闘、人道支援、平和維持、災害救助などの任務を担う兵士、水兵、空軍兵、海兵隊員を支える強靭なサプライチェーンの構築にも役立ちます。

CDAOには、責任あるAIツールキットの一部として、責任、公平性、追跡可能性、信頼性、管理可能性の5つの倫理原則が含まれています。米軍の既存の倫理フレームワークに基づき、これらの原則は軍の価値観に根ざしており、責任あるAIの実現を支援します。

これらの原則を実現するためには、モデルの機能要件および非機能要件、ならびにそれらのモデルに関するガバナンスシステムを考慮した、継続的かつ体系的な取り組みが必要です。以下に、CDAOの倫理原則を実務に落とし込むための総合的な推奨事項を示します。

1. 責任

「DoD担当者は、AI機能の開発、展開、使用に責任を持ちながら、適切な判断と注意を行います。」

AIモデルは注意深く思慮深い人材によって開発されるべきだという点には誰もが同意しますが、組織はどのようにして人材を育成し、この役割を担わせるのでしょうか。そこで、次の施策を推奨します。

注：これらの責任指標は、AI専門家でない人でも解釈可能である必要があります（「数学的な説明」なしで理解できること）。

2. 公平性

「同省はAI機能の意図しない偏りを最小限に抑えるための計画的な措置を講じます。」

AIモデルの使用が公平であり、差別的ではないことに誰もが同意していますが、実際にはこれをどのように実現するのでしょうか。そこで、次の施策を推奨します。

3. トレーサビリティ

「同部門のAI機能は、関係担当者が透明性のある監査可能な方法論、データソース、設計手順およびドキュメンテーションを含む、AI機能に適用可能なテクノロジー、開発プロセス、運用方法を適切に理解できるように開発され、デプロイされます。」

AIを使用してすべての担当者に明確なガイドラインを提供することで、トレーサビリティ（追跡可能性）を実務に落とし込みます。

ユーザーがAIシステムとやり取りしている際には、常にそのことを明確に示します。

AIモデルにコンテンツ基盤を提供します。ドメインの専門家がモデルのトレーニングに使用される信頼できるデータソースをキュレートし、維持できるようにします。モデルのアウトプットは、トレーニングされたデータに基づいて生成されます。

IBMとそのパートナーは、高リスクのユースケースに不可欠な、包括的で監査可能なコンテンツを備えたAIソリューションを提供できます。

4. 信頼性

「同省のAI機能には、明示的かつ明確に定義された用途があり、そのような機能の安全性、セキュリティー、有効性は、ライフサイクル全体にわたって、定義された用途内でテストおよび保証されます。」

組織は、明確に定義されたユースケースを文書化し、コンプライアンスをテストすることで、信頼性を実務に落とし込みます。このプロセスを運用化・拡張するには、文化的な整合性が重要であり、直接の監督が常にあるわけではなくても、実務者が最高基準を遵守できるようにする必要があります。ベスト・プラクティスには以下が含まれます。

公正で信頼性の高いアウトプットが不可欠である理由を常に再確認するコミュニティを確立します。多くの実務者は、単に善意を持つだけで異種影響は生じないと考えがちですが、これは誤りです。熱心なコミュニティリーダーによる実践的なトレーニングにより、参加者が自分の意見が聞かれていると感じ、組み込まれていると実感できることが重要です。

モデルのトレーニングに使用するデータのガイドラインや標準を基に、信頼性テストの根拠を構築します。精査が不十分な場合に何が起こり得るかの具体例を示すことが有効です。

モデル開発へのユーザーアクセスは制限しますが、プロジェクト開始時に多様な視点を収集し、バイアスの影響を軽減します。

AIライフサイクル全体でプライバシーおよびセキュリティチェックを実施します。

定期的な監査において精度の評価指標を含めます。モデルのパフォーマンスを人間と比較して明確に示し、正確な成果が得られない場合は、責任者とユーザーが取れる対応を詳細に記載します。（これらすべては、解釈可能かつ参照可能なメタデータに組み込む必要があります。）

5. ガバナンス

「同省は、意図しない結果を検知・回避する能力を備え、意図しない動作を示した導入済みシステムを使用停止または非アクティブ化できる能力を有しつつ、意図した機能を果たすAI機能を設計・開発します。」

この原則を実務に落とし込むには、以下の取り組みが必要です。