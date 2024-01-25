しかし、COEの応用トレーニングこそが、実際のプロジェクトでグローバルで多様な学分野にわたるチームと協力して異種の影響をより深く理解する中で、実務担当者に最も深い洞察を提供します。また、IBMのDesign for AIグループが社内やクライアントと使用しているデザイン思考のフレームワークを活用し、疎外されがちな人々を念頭に置きながら、AIモデルの意図しない影響を評価します。(個人の特性がどのように交錯して人々を特権化したり疎外したりするかについては、シルヴィア・ダックワースの「Powerと特権の輪」を参照のこと)。IBMはまた、多くのフレームワークをオープンソースコミュニティのDesign Ethicallyに寄贈しました。

以下は、これらのプロジェクトに関してIBMが公開したレポートの一部です。

AIモデルのパフォーマンスに関する重要な洞察を収集するには、自動化されたAIモデル・ガバナンス・ツールが必要です。ただし、モデルが開発され、本番環境に稼働するかなり前にリスクを捉えることが最適であることに注意してください。多様で学際的な実践者のコミュニティーを作成し、人々が異種の影響について厳しい会話を行うための安全なスペースを提供することで、原則の運用化と責任あるAI開発への旅を始めることができます。

実際に、AI実践者を採用する際には、モデルを作成する上での労力の70％以上が、適切なデータをキュレートすることであることを考慮してください。代表的でかつ同意を得たデータの収集方法を知っている人を雇用したいと考えています。また、専門家が正しいアプローチを持っていることを確認して、ドメインの専門家と緊密に連携することを望んでいます。これらの実務者が、謙虚さと識別力を備えて責任を持ってAIをキュレートするという課題に取り組むためのエモーショナル・インテリジェンス（感情知能）を手に入れられることは重要です。AIシステムが人間の知性を補強するのと同じくらい、どのように、いつ不平等を悪化させるかを認識する方法を意図的に学ぶ必要があります。