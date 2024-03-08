5Gは、AIやMLとともに、工場をスマート化するだけでなく、さらに自動化し、効率化し、回復力が高いものにするのに役立ちます。今日では、AIおよびMLの機能と5G接続を組み合わせることで、設備の修理や最適化に関連する多くの日常的かつ必要な作業を機械に任せることができます。5Gが大きな変革をもたらすと期待される分野のひとつであり、燃費から設備のライフサイクル設計、さらには商品が私たちの手元に届くまでの流れに至るまで、あらゆる面に影響を与えると考えられています。



例えば、忙しい工場の現場では、IoT（モノのインターネット）を利用したスマートデバイスに接続されたドローンやカメラが、従来よりも効率的に物の位置を特定して運搬したり、盗難を防いだりするのに役立ちます。これは環境と消費者にとって良いことであるだけでなく、従業員が自分のスキルセットにより適したタスクに時間とエネルギーを費やすことができるようになります。