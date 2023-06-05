組織が成長するにつれて、進化し続けるデータのニーズを管理するために、紙の作業管理システム（またはExcelスプレッドシートでさえ）に依存することができなくなる可能性があります。大規模な組織やより複雑なニーズを持つ組織は、作業指示管理ソフトウェアの一種であるコンピュータ化メンテナンス管理システム（CMMS）ソフトウェアへの投資を検討する必要があります。

高品質のCMMSまたはEAMは、サービスのリクエスト、作業指示書、定期的な保守を自動的に計画、作成、追跡、整理するため、メンテナンスの管理者や監督者の過剰なタスク計画業務を排除します。

CMMSソフトウェアを使用すると、組織が大量のデータを一元化された場所に電子的に保管することもできます。すべての作業指示データが1か所に保存されているため、管理チームは作業指示のライフサイクルに沿って進行しながらリアルタイムにアクセスできるようになります。モバイルデバイス用の付属ソフトウェアを備えた CMMSラットフォームは、アクセスをさらに一歩、進化させ、ユーザーが作業指示を追跡し、保守作業にリモートでアクセスできるようにします。

さらに、優れたCMMSは、部門の特定のニーズに合わせて、作業指示データを集約して表示することができます。保守チームは、カスタマイズ可能なレポートの作成と表示、トレンドデータとメトリクス/KPIの視覚化、資産機能の監視を行うことで、トラブルシューティングやインベントリー管理を容易にすることができます。

CMMSの導入は複雑なプロセスになる可能性がありますが、CMMSソフトウェアを保守業務に統合することで、組織のコスト削減、データ・アクセスと可視性の向上、バックログと人的ミスの削減、施設管理の合理化が可能になります。