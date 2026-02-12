モダナイゼーションとは

経済産業省が2018年に発表した「デジタルトランスフォーメーションレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜」をきっかけにモダナイゼーションの必要性が注目されるようになりました。既存システムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化がDXの足かせとなり、対応が進まなければ2025年以降に経済損失が生じ得るというシナリオを示しました。

その『2025 年の崖』を迎えた現在、日本企業が直面するDX推進の障害となるレガシー・システムの現状を把握し、レガシー・システムに纏わる問題の明確化および、これを解消するための戦略的なモダナイゼーションの取り組みが不可欠となっています。