モダナイゼーションとは

「レガシー・システム」とは、ビジネスのトレンドや変化のスピード、最新の業界標準へ対応できない過去のテクノロジーやアーキテクチャー、開発手法で構築されたITシステム（ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション）のことです。システムの肥大化・複雑化・ブラックボックス化や、性能・俊敏性・拡張性の不足などが課題となっています。これら課題の解決にはモダナイゼーションが必要となります。「レガシー」は legacy のことで“遺産”、“相続財産”などの意味の転用です。
経済産業省が2018年に発表した「デジタルトランスフォーメーションレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜」をきっかけにモダナイゼーションの必要性が注目されるようになりました。既存システムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化がDXの足かせとなり、対応が進まなければ2025年以降に経済損失が生じ得るというシナリオを示しました。
その『2025 年の崖』を迎えた現在、日本企業が直面するDX推進の障害となるレガシー・システムの現状を把握し、レガシー・システムに纏わる問題の明確化および、これを解消するための戦略的なモダナイゼーションの取り組みが不可欠となっています。
「マイグレーション」（移行）は、システムやデータをあるホストやプラットフォームから、クラウドなど別の環境に移動するプロセスです。アプリケーションの構造は変更しません。主にはTCOの削減を目的としています。一方、「モダナイゼーション」は、既存のITシステムのパフォーマンス、効率性、セキュリティーを、最新技術を取り入れて改善・最適化しながらシステムをアップグレードするプロセスです。これには、ハードウェア、ソフトウェア、またはアプリケーションの更改、新しい開発手法・運用方法やツールの採用、新しいセキュリティー対策の実装が含まれます。主にビジネスの拡大を目的としています。またプロセスに「マイグレーション」（移行）を含む場合があります。IBMではマイグレーションとモダナイゼーションのことを「リフト・アンド・シフト」とも呼んでいます。
ビジネス変革に対する制約を抱えるレガシー・システムをモダナイズし、最新のテクノロジーを活用、システムや運用の効率を改善することで、既存ビジネスの確実な継続と新規ビジネス創出の両立が可能になります。
モダナイゼーションの適用領域には、以下のようなものが挙げられます。
モダナイゼーションの方法には以下のようなものがあります。リストの下の項目ほどコストや移行期間が大きくなります。ビジネスの目的と照らして、コストとスケジュールを勘案し採用する方法を決定します。
一般的にモダナイゼーションを実施する場合は次の5つのステップで進めるのが理想です。モダナイゼーションの始め方と成功のポイントの詳細はこちらをご覧ください。
モダナイゼーションにおいて重要なテクノロジーは以下の通りです。
これらのテクノロジーを組み合わせることで、レガシー・システムのモダナイゼーションをよりスムーズかつ効果的に行うことができます。
IBMは以下のような強みを持っており、IBMと一緒にモダナイゼーションを進めることで、DXをさらに前進させ、業務をスムーズにし、お客様により良いサービスを提供することが可能になります。