経営の「悩み」を「強み」へ。IBMと築くモダナイゼーション

凝り固まった仕組みではビジネスニーズの変化のスピードに追い付けない
変化のスピードが加速する中で、ビジネスが求める変化に柔軟に対応できない状態は足かせとなります。システムを継続利用していることにより技術が陳腐化し、変化に対応できないケースや、エンジニアの高齢化や人材不足により、属人化したノウハウの継承が難しいケース、現行仕様を把握できず改善が進まないケースも増えています。
こうした中、生成AIを活用して開発プロセスの効率化やノウハウの継承における制約を解消する動きも広がっています。多くの企業が直面しているのは、「既存の資産を活かしつつ、いかに変化に対応し、競争力を高めるか」という経営課題です。
適材適所のアプローチで実現する、IBMのモダナイゼーション
IBMが考えるモダナイゼーションは、すべてを捨て去ることではなく、既存の強みを活かしながら変化に適用し続ける基盤へと進化させることです。
半世紀以上前に生まれた新幹線が今も世界をリードし続けているように、メインフレームも技術革新を重ねて進化しています。クラウドやオープン系の技術も、俊敏性や柔軟性といった特長を備えています。
ビジネス目的に応じて、これらを適材適所で組み合わせることが持続的に価値を生み出すモダナイゼーションにつながります。
重要なのは、何を変えるかではなく、なぜ変えるか、を明確にし、活動に携わる全員の意思を一つにすることでなのです。
変化に強いビジネス基盤を、共に築く
モダナイゼーションは、戦略的・計画的に推進することが重要となります。
IBMは、既存システムの特性を見極め、クラウドやオープン技術、AIを活かしつつ最適なモダナイゼーションを支援します。
構想から実装まで一気通貫で支え、常にお客様に寄り添いながら共に変化に強いビジネス基盤を築いてゆく。
――それが、IBMのモダナイゼーションです。
昨今のモダナイゼーションの課題
モダナイゼーションでは、コストやリソースの制約から「現行踏襲での移行」が選ばれることが多く、結果的に「何も変わらず費用だけがかかる」と捉えられがちです。本来は、現行仕様を理解した上で新たな価値を生むことが求められますが、近年はレガシー技術に精通した人材の退職や知見継承の難しさが深刻化しています。さらに、価値創出を目指すほどコストが増大し、プロジェクトが前進できないというジレンマも抱えています。
生成AIによるモダナイゼーションの突破口
生成AIは、これらの課題に新たな突破口を提供しています。すでに生成AIの活用を始めている企業では、以下のような取り組みを通じて、モダナイゼーションの現実的な変革を推進しています。
IBMのアプローチ：生成AIを適材適所に活用したモダナイゼーション
生成AIを活用することで、自社の状況や目的に応じて、より柔軟で実現性の高いモダナイゼーション手法を選択できるようになります。モダナイゼーションの議論はしばしば「メインフレーム脱却」や「レガシー言語廃止」といった極端な方向に傾きがちですが、実際には現在の環境の多様性を踏まえた現実的なアプローチが必要です。IBMの強みは、日々進化する生成AIの特性を理解した上で、既存のプロセスやツールと組み合わせ、適材適所に生成AIを活用したモダナイゼーションをお客様と共に推進できる点にあります。
IBMはお客様を最適なモダナイゼーションへと導くパートナー
たとえば「既存ITの運用コストを削減したい」お客様に、ビジネスプロセスの変革を伴うパッケージ化やSaaS化は、必ずしも必要ではありません。
「ビジネスで新たな価値を生み出したい」お客様が、単純にシステムをクラウドに移しても、得られる効果は限定的になります。
IBMのモダナイゼーションは、お客様がまだ気づいていない「変えるべき理由」を共に発見し、最適な道筋を描くことから始まります。
大きな投資を伴うモダナイゼーション、それらを何のために行うのか？ IBMは経営に寄与するモダナイゼーションとして、「変える」だけではなく「成長を生み出す」変革を、お客様と共に推進します。
IBMのモダナイゼーションが選ばれる理由
”AI時代のアーキテクチャー”で、変革の先へ
AIが経営価値を決める時代、IBMでは、ビジネス上での新たな価値を生み出す「AI時代のアーキテクチャー」を描いています。
モダナイゼーションを通じて、アプリケーション× データ× インフラの視点でITを再設計し、既存基幹システムをデジタル世界に融合させるアーキテクチャーで、従来の枠を超えた共創や、新たな体験の実現を加速します。
富士通と日本IBMは、ハイブリッドクラウド環境での協業を通じて、国内法令・規制に準拠した高度かつ効率的なシステム基盤を構築し、データセンター連携・自動化・FinOpsの適用を推進するとともに、現行システムのモダナイゼーションを加速し、社会システムの革新に貢献します。