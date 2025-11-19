経営の「悩み」を「強み」へ。IBMと築くモダナイゼーション

凝り固まった仕組みではビジネスニーズの変化のスピードに追い付けない

変化のスピードが加速する中で、ビジネスが求める変化に柔軟に対応できない状態は足かせとなります。システムを継続利用していることにより技術が陳腐化し、変化に対応できないケースや、エンジニアの高齢化や人材不足により、属人化したノウハウの継承が難しいケース、現行仕様を把握できず改善が進まないケースも増えています。

こうした中、生成AIを活用して開発プロセスの効率化やノウハウの継承における制約を解消する動きも広がっています。多くの企業が直面しているのは、「既存の資産を活かしつつ、いかに変化に対応し、競争力を高めるか」という経営課題です。



適材適所のアプローチで実現する、IBMのモダナイゼーション

IBMが考えるモダナイゼーションは、すべてを捨て去ることではなく、既存の強みを活かしながら変化に適用し続ける基盤へと進化させることです。

半世紀以上前に生まれた新幹線が今も世界をリードし続けているように、メインフレームも技術革新を重ねて進化しています。クラウドやオープン系の技術も、俊敏性や柔軟性といった特長を備えています。

ビジネス目的に応じて、これらを適材適所で組み合わせることが持続的に価値を生み出すモダナイゼーションにつながります。

重要なのは、何を変えるかではなく、なぜ変えるか、を明確にし、活動に携わる全員の意思を一つにすることでなのです。



変化に強いビジネス基盤を、共に築く

モダナイゼーションは、戦略的・計画的に推進することが重要となります。

IBMは、既存システムの特性を見極め、クラウドやオープン技術、AIを活かしつつ最適なモダナイゼーションを支援します。

構想から実装まで一気通貫で支え、常にお客様に寄り添いながら共に変化に強いビジネス基盤を築いてゆく。

――それが、IBMのモダナイゼーションです。