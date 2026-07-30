多くの企業では、長い年月をかけて構築と改修を重ねてきたシステムが、何層にも積み重なっています。基幹業務を支える大規模システムもあれば、現場で使われ続ける小さな古いアプリケーションもある。規模も状態もさまざまで、「どこから手をつけるべきか」を見極めるだけでも容易ではないのです。

もちろん、すべてを今すぐ刷新する必要はありません。重要度やリスク、投資対効果を見極めたうえで、あえて現行のまま維持する。これは消極的な先送りではなく、合理性のある経営判断です。

問題は、「ここは変えるべきだ」と分かっている領域でさえ、動き出せないことにあります。やるべき理由はある。それでも、着手できない。多くの企業が、この状態に置かれています。その理由は、技術そのものの難しさよりも、もっと手前にあります。投資対効果を示しにくい。現行を深く理解する人材が限られている。設計書は古く、仕様の確認に時間がかかる。本記事では、こうした普段は表に出にくい負担を「見えない負荷」と呼びます。

この見えない負荷が経営判断を鈍らせ、必要性が分かっていても着手をためらわせているのです。生成AIは、この負荷を確かに軽くします。既存資産を読み解き、コードを変換し、テストを整え、失われた仕様を文書に起こす。これまで人手と時間に大きく依存してきた作業を、実務で使える形で支えられるようになってきました。その効果は、作業が速くなることにとどまりません。属人化していたノウハウを見える形にしてスキルの継承を後押しし、長年ブラックボックスだった業務ロジックを解きほぐす。

「計画はできても実行が難しい」とされてきたモダナイゼーションが、着実に前へ進められるものへと変わっていきます。そして、実行の壁が下がれば、「意義はあるが、コストと手間に見合わない」と棚上げされてきた案件も、もう一度検討できるようになります。生成AIは、How（どう実現するか）を助けるだけではありません。取り組むに値するWhy（なぜ変えるか）の幅そのものを広げてくれるのです。

なお、IBMは技術的負債を乗り越える鍵として「段階的な再構築」「生成AI」「適材適所」の3つを挙げ、生成AIをモダナイゼーションを前進させる重要な原動力と位置づけています。