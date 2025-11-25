量子優位性とその先を見据えた拡張

まず、量子優位性には高性能なハードウェアが必要です。今年IBMは、120量子ビットのIBM Quantum Nighthawkを発表しました。Nighthawkは、正方形型の量子ビット・トポロジーを備えた最初のチップであり、カプラーの数を Heronの 176個から 218個に増やしました。これにより開発者は、より少ないスワップ・ゲートで30%複雑な回路を設計できるようになり、より大規模な問題に取り組むことができます。

Nighthawkは、モジュール式構造と個別の性能の両方の方法で拡張できるように設計されています。IBMは、Nighthawkシリーズのチップを改良し、5,000、7,500、10,000、そして最終的には 15,000量子ゲートを含む回路を実行できるリビジョン（機能更新版）を実装する予定です。私たちは、2025年末までに5,000ゲートを稼働できるNighthawkをマイルストーン上で予定していますが、そのマイルストーンは達成可能であると予想しています。

こちらで新しい IBM Quantum Nighthawk を詳しくご覧ください。IBM Quantum Nighthawkの量子ビット・プレーンには、正方形の格子状に配置された120個の量子ビットが含まれています。

また、これまでで最も高性能な IBM Quantum Heronもリリースしました。これでリビジョン3となったHeronは、2量子ビット・ゲートのエラー率について、これまでで最も低い中央値を持つことを特徴としています。176個の可能な 2量子ビット結合のうち、57個は、1,000回の操作ごとに生じるエラーの回数が 1回未満になっています。さらに、Heronフリート全体の計算能力として、2024年末は200,000 CLOPSだったのに対して、330,000 CLOPSという新記録を達成しました。これによって量子ユーティリティー実験を60分以内に実行できますが、これは2023年の能力の 100倍をはるかに超える速さです。また、コミュニティーへのコミットメントとして、QDCの参加者にはカンファレンス中にibm_boston Heron r3チップへの独占アクセスが提供されました。QPUの詳細についてはIBM Quantum Platformでご確認ください。

量子優位性を実現するワークロードにおいてハードウェアと同程度に重要なのは、高性能なソフトウェア開発キットです。オープンソースのQiskit SDKは、引き続き最も高性能なオープンソース量子SDKとして選ばれています。最新のベンチマーク結果によれば、Qiskit SDK v2.2はトランスパイルが Tket 2.6.0より83倍高速です。

Qiskit SDK v2.2の詳細については、IBM Quantum ブログを参照するか、リリース・ノートをご参照ください。

一方、量子優位性を発見して検証するためには、開発者が回路を構築して最適化する際に高度なコントロールが必要です。Qiskit v2.1では、ユーザーが回路の一部リージョンにフラグを追加できるボックス・アノテーションが有効になっています。Samplomaticパッケージでは、これらのリージョンにカスタマイズを追加できるようになりました。次に、これらのカスタマイズをテンプレートと、回路のランダム化にセマンティクスを提供する samplex と呼ばれる新しいオブジェクトに変換します。ユーザーは、回路テンプレートとsamplexを新しいexecutor primitiveに渡すことで、高度で組み合わせ可能なエラー緩和手法を適用するためのはるかに効率的な方法が利用可能です（Samplomatic GitHubパッケージの使用を開始するにはこちらをご覧ください）。

アノテーションを使用すると、スケーラブルな動的回路（ダイナミック・サーキット）の構築と実行など、回路の改善も可能になります。 動的回路は、回路の実行途中に古典的な演算を組み込み、回路の中間測定で得られた情報をフィード・フォワードして、回路の後続部分に条件付きで変更を加えます。回路アノテーションにより、ユーザーはゲート実行の遅延や、間隔を調整（ストレッチ）できるようになります。QDCでは、ストレッチ機能を使用して、測定とフィード・フォワード操作中に、アイドル状態だった他の量子ビットに動的デカップリングを追加するデモを紹介しました。

そのデモでは、100量子ビット以上の実験規模で 2量子ビット・ゲートが 58% 削減でき、最大で25%精度の高い結果が得られました。これは、8トロッター・ステップと46サイトを持つイジングモデル・シミュレーションを含んだ静的回路と動的回路を比較した結果になります。言い換えれば、動的回路を実用規模で実行することが可能になり、 静的回路 に比較して具体的な利点が得られているということです（実用規模の動的回路の詳細についてはドキュメントをご参照ください）。

さらに、samplomaticにより、ユーザーは高度な古典エラー緩和ツールを実行する際に、より多くのコントロールと柔軟性を得ることができます。 確率的エラー・キャンセル (PEC、Probabilistic error cancellation) は、ノイズのある量子回路からバイアスを除去し、ノイズのない期待値を得られるようにするエラー緩和手法ですが、かなりのサンプリング・オーバーヘッドが必要になるという問題がありました。それに対し、samplomaticが提供する改善されたコントロールは、高度な古典エラー緩和手法を回路に用いて、PEC のサンプリング・オーバーヘッドを1/100に削減できます。（新しいpropagated noise absorptionアドオンと、shaded lightconesアドオンによって高度な古典エラー緩和手法を回路に追加してみてください。）

私たちIBMは、量子優位性は、量子と古典が連携して初めて得られると常に主張してきました。今年は、量子コミュニティーが HPC（ハイ・パフォーマンス・コンピューティング）に進出した多くの例が世界で見られました。しかし、科学分野のプログラマーは主にC++のようなコンパイル型言語で作業しているのに対して、Qiskitはもともとインタプリタ言語であるPythonで構築されていました。

そこで、Qiskit v2.xでは、 外部関数インターフェイスを活用して、コンパイル型言語とインタープリタ言語のどちらであっても他のプログラミング言語との結合が可能になる C言語APIを導入しました。Qiskitは C言語 APIを用いることでHPCシステムとのより深い統合を実現し、量子・古典ハイブリッドのワークロードでそれぞれの部分が効率的に実行できるようになります。私たちは最近、このC言語API の上に C++言語インターフェイスを構築しました。これについては今年の QDC と IBM Quantum ブログと新しい量子＋HPCワークフロー・デモで取り上げました。（詳細については、GitHub上でQiskit C++ やGitHub上の新しい量子＋HPCワークフロー・デモをご覧いただくか、C言語APIドキュメントをご参照ください。）

量子優位性を実現するための回路とアルゴリズムが組み合わさって、最終的には量子アプリケーション・ライブラリが強化されます。IBMはかねてより、2027年までにアプリケーション・ライブラリを実現することを約束しておりました。今年のQDCでは、それらのライブラリを構成すると予想される四つの主要分野において、最先端のアルゴリズムの進歩を示しました。それらの主要分野とはハミルトニアン・シミュレーション、最適化、機械学習、微分方程式です。

その目標に向かって、私たちは2024年初めにQiskit Functionsをデビューさせました。私たちのパートナーであるE.ON、Yonsei、ColibriTDは、Q-CTRLとQunova Computingが提供するQiskit Functionを利用した研究をすでに発表しています。今年は、Qunova Computing、Kipu Quantum、Colibri TD、Global Data Quantum が新しい Qiskit Functionsを提供開始しています。IBM Quantum Platform上でこれらQiskit Functionsをご確認ください。