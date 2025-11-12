拡張されたTargetモデル

新しく拡張されたTargetモデルにより、バックエンドは以前よりもはるかに細かい粒度でパラメーター制約を記述できます。最も注目すべきは、Targetがゲート・パラメーターの範囲をサポートするようになったことです。つまり、たとえば、RZ(θ)を [0, π] のような範囲に制限できます。これにより、Qiskitは実際のシステムに存在するハードウェア制約を表現することができます。たとえば、IBM Quantum Heronシステムで利用可能なフラクショナル・ゲートは、角度が0からπ/2のRZZゲートのみをサポートします。また別の例として、AQTのIBEX Q1は0からπ/4のRXXをサポートしますし、Rのθの制約は0からπ/2、φの制約は0から2πです。

新しい WrapAnglesトランスパイラー・パスは、範囲外の角度を、ハードウェア上で有効である等価な系列に自動的に書き換えることで、これらの範囲を強制します。また、提案された演算を instruction_supported(..., check_angle_bounds=True)で検証するようにTargetに指示することもできます。

更新された Targetモデルではseconds_to_dt()関数による便利な機能も導入されています。この関数は物理的な秒をデバイスのタイム・ステップ数に変換して、より明確なデバイスの時間処理を実現します。これによって、スケジューリング・パスにおいて、キャリブレーションを考慮した時間間隔の利用が容易になります。これらの変更を組み合わせることで、プロバイダーはハードウェアをより忠実に記述できるようになり、一方でユーザーは特定のデバイスの命令セットとタイミング・グリッドに対して、構築時から正しい回路をコンパイルできるようになります。

Targetの角度範囲を操作するには、いくつかの方法が利用可能です。一つ目はTarget.add_instruction()で、Targetの命令に角度を追加設定するための新しいangle_boundsキーワード引数があります。角度範囲を操作するのに、コールバック関数をグローバル WRAP_ANGLE_REGISTRYレジストリに登録することもできます。これはトランスパイラーと WrapAnglesパスに、角度範囲に対してゲートを調整する方法を指示します。推奨パスは次のマイナーリリースで変更される予定ですが、下位互換性のために現在のパスは維持される計画になっています。

コールバック関数は、ゲート角度を表す任意の浮動小数点値のリストと、ゲートが回路内で作用していた量子ビットのインデックスを回路から取得します。そして、角度範囲とその他のTarget制約を尊重しながら、その角度を持ったゲートの等価な回路を表すDAGCircuitを返します。

このコールバック関数を定義してWRAP_ANGLE_REGISTRYに登録する方法の例を次に示します。