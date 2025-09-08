量子エラー訂正 (QEC) とは、量子データを保存、送信、操作する際に量子データを保護する方法を指します。量子ビットは特に環境に敏感であるため、量子状態を維持したいのであれば、量子ビットを保護する方法を工夫する必要があります。論理エラー率が十分に低い（つまり、量子ビットへの外乱が最小限に抑えられる）量子コンピューターを製造できれば、フォールト・トレラントな量子コンピューティングを実現できます。QECはこのミッションの重要な部分です。



実際にはQEC は、信頼性の低い物理量子ビットをいくつかまとめて、信頼性の高い論理量子ビットを作るコーディングを使用します。量子物理学の法則により、論理量子ビットからエラー情報を直接抽出すると量子情報が破壊されるため、信頼性の低い量子ビットの特性を測定して、起こっているエラーの一種の「シグネチャー」を形成します。

シンドロームと呼ばれるこれらの測定値は、エラーの原因についての手がかりを与える情報です。次に、シンドローム・データを解読し、問題を修正する方法を決定するのはデコーダーの役割です。



フォールト・トレラント量子コンピューターには、柔軟で正確、高速、コンパクトなデコーダーが必要です。つまり、量子回路全体を正確に解読できなければなりませんし、未処理のシンドロームが貯まっていってしまわないようにエラーを高速で解読できなければならず、また少ない計算リソースのみで動作する必要があります。



デコーダーは古典計算にも存在しますが、確率伝播法 (BP、belief propagation) などの古典アルゴリズムは、量子デコーダーがどのように機能するかについての参考になります。ではBPはどのように機能するのでしょうか？BPは、複数の計算ユニット間で情報をやりとりするため、一種のメッセージ伝達アルゴリズムとして知られています。各ユニットは個々の人のように行動し、グループで複数の人が互いに会話しているように振る舞います。エラー訂正デコードは、会話によって犯人探しをするかのように動作します。量子エラー訂正の場合で言うとそこでの犯罪は計算エラーであって、その原因は量子ビットの障害や量子ビット自体を測定する行為によるものです。話し合いの参加者の一人一人が、誰が犯人であるかについて独自の信念を持っていて、お互いに話し合い知識を交換することで、結論を導き出し、犯人を特定することができます。



ただし、標準的なBPだと多くの場合、 qLDPC符号では解に収束するのが困難で、二つの解の間で振動することもあれば、不正確または不確実な解に収束してしまうこともあります。利用可能な中で最も正確なデコーダーを求める研究者は、Relay-BPが登場するまでは通常、BP+OSDを選択していました。これは順序統計量複合法（OSD、ordered statistics decoding）という別のアルゴリズムと連携して機能する確率伝播法（BP）です。しかし、OSDは計算コストの高い数学的計算に依存しているため、正確であっても、効率的かつコスト効率の良い方法でリアルタイムで動作するように実装することは困難でした。



こういった点で、Relay-BPは、デコーダーのパフォーマンスを判断するために使用する4つの主要な指標（柔軟性、コンパクトさ、速度、精度）において、他のすべてのqLDPCデコーダーよりも優れています。柔軟性は、デコーダーがさまざまな種類の qLDPC符号でどの程度うまく機能するかを評価します。コンパクトさは、CPU または FPGA の実装で使用されるリソースを決定します。スピードは、未処理エラー・シンドロームの滞留を回避する能力を評価します。精度は、その論理エラー率を測定します。



Relay-BPはBPを主な基盤としています。BP自体は非常に高速ですが、Relay-BPほど正確ではありません。BP+OSDはBPよりはるかに正確ですが、コンパクトさとスピードは劣ります。IBMの研究者らは論文の中で、Relay-BPはBP+OSDと比較して精度が約10倍向上していながら、速度はBPと同等か、場合によっては向上していることを示しています。Relay-BPは、研究チームが調査したさまざまな主要代替手法と比較した際にも同様のパフォーマンス向上を示しています。



つまり、私たちの知る限り、 Relay-BPは、四つの要件をすべて満たす唯一のリアルタイムqLDPCデコーダーです。柔軟性とコンパクトさだけでなく、既知のすべての代替手法よりも高速かつ正確です。

