2022年、NISTは、学術界や業界全体の個人やチームから提出された82の暗号アルゴリズムの中から、4つの破られなかったアルゴリズムを標準化のために選択しました。IBM Researchは、業界や学術界のパートナーと協力して、そのうちの3つを開発しました。4番目に選ばれたアルゴリズムは、その後IBMに入社した研究者が共同開発したものです。

2024年8月、NISTは、IBM Researchとそのパートナーによって開発された2つを含む、最初の3つのポスト量子暗号アルゴリズムを発表しました。4つ目のアルゴリズムのドラフトは近日公開される予定です。IBM Researchの量子担当副社長でありIBMフェローのJay Gambettaは、「NISTが最初に3つのポスト量子暗号規格を発表したことは、量子コンピューティングとともに量子的に安全な未来を構築する取り組みにおける重要な一歩を示しています」と述べています。

PQCへの移行には課題もあり得ます。量子的に安全なメインフレーム環境の構築に向けた最初のステップは、潜在的な脆弱性を特定して修正プログラムを適用することです。このプロセスには、暗号アルゴリズムを量子耐性または量子脆弱性により分類し、量子脆弱性が高いとみなされるものを修復することが必要です。ビジネス上の重要性は、その出発点に影響します。内部および外部の依存関係の管理は、修復計画に影響を与えます。