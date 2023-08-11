製造実行システム (MES) は、製造業全体で普及が進んでいます。このようなソリューションの導入は、組織にとって生産性向上の新時代の鍵となる可能性がありますが、新しく大規模なITソフトウェアを導入するのは簡単ではありません。MESを実装する適切な時期は、各組織の特定のニーズや状況によって異なり、すべてに万能な答えはありませんが、いくつかの主要な指標によって、それが適切なタイミングであるという可能性が示されます。
製造プロセスが複雑になり、手作業での管理が困難になった場合、MESは製造オペレーション管理を合理化し、効率を高め、エラーを削減するのに役立ちます。企業が成長し、製造機能を拡大する中、MES は、より大規模で複雑な生産ワークフローの管理に必要なツールを提供できます。生産プロセスで非効率、ボトルネック、品質管理の課題、またはコンプライアンス上の問題が発生している場合、MESは生産ライン全体のリアルタイムのデータとパフォーマンス分析を提供することで、これらの問題を迅速に特定して対処できます。
MESシステムは、企業の計画管理システム（エンタープライズリソースプランニング（ERP）システムと実際のオペレーションなど）をつなぐ役割を果たす「スマートファクトリー」の頭脳であり、原材料から最終製品へのリアルタイムのトランスフォーメーションの追跡とペーパーレスのドキュメンテーションを行う上で極めて重要です。
機械、センサー、オペレーター、その他の産業用モノのインターネット（IIoT）デバイスからデータを収集し、生産活動のステータスについての正確かつ最新の洞察を提供します。MESシステムは生産プロセスのリアルタイムの可視性と制御を提供し、利害関係者がオペレーションをモニターし、ボトルネックに対処し、ダウンタイムと再作業を削減し、十分な情報に基づいた意思決定を迅速に行うことを可能にします。MESシステムは、プロセス管理とプロセス制御で管理者を支援し、製造の最適なパフォーマンスを促進するのに役立ちます。生産ライン全体向けに情報を作成して配布し、トリガー・イベントに基づいて作業指示書や作業手順書を発行することができます。
これらのシステムは、最適化された生産計画とスケジューリングを容易にすることで、効率的なリソースの割り当て、ワークロードのバランス、時間通りの納品を保証するため、収益性の向上につながります。さらに、品質管理手順を実施し、メトリクスを監視し、リアルタイムのデータを取得することにより、品質管理とコンプライアンスにおいて重要な役割を果たします。MESシステムによる在庫レベルと材料移動の管理により、効果的に在庫を管理し、生産の遅延を最小限に抑え、タイムリーな材料入手を可能にします。
さらに、MESシステムは組織に包括的で正確な生産データを提供し、データ駆動型の意思決定を可能にして、ビジネス・プロセスを継続的に強化し、リソース利用を最適化します。また、製造効率の測定に使用される重要な指標である設備総合効率（OEE）の測定にも対応しています。MESシステムは、workflowsを合理化し、タスクを自動化し、フィードバックを提供することで、工場の現場の効率と生産性を向上させます。さらに、スマートな製造ライフサイクル全体を通じて材料とプロセスの移動を追跡できるため、厳しい規制に直面している業種・業務にとって不可欠なサプライチェーンのトレーサビリティと系図を可能にします。
MESを実装する前に、製造業務を徹底的に評価し、明確な目標を設定し、主要な関係者を関与させ、特定のニーズに合った適切なMESベンダーを選択することが不可欠です。適切な計画と準備が、MESの導入を成功させ、組織にとってのメリットを最大化します。
クリティカルな決定として、製造実行システム（MES）ソフトウェアの選択は、あらゆる製造組織にとって重要です。MESソフトウェアは、生産プロセスの最適化、生産性の向上、品質管理の強化、オペレーションの合理化に役立ちます。
ここでは、お客様固有のニーズに合った適切な MES ソフトウェアを選択する手順をいくつかご紹介します。
これらのステップに従い、時間をかけてオプションを徹底的に評価することで、ビジネス目標に合致し、製造の成功に貢献するMESソフトウェアを選択する可能性が高まります。
MESシステム（製造実行システム）は、重要なデータ収集手段であり、メーカーにとってデジタル・トランスフォーメーションにおいて重要な要素です。しかし、大規模な組織にとって、それは多数のソースのうちの1つにすぎません。MESソフトウェアは 、エンタープライズ資産管理(EAM) や APM（アプリケーション・パフォーマンス管理） プラットフォーム内の他のデータソースと統合されると、より多くのことが可能になります。
