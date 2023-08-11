MESシステムは、企業の計画管理システム（エンタープライズリソースプランニング（ERP）システムと実際のオペレーションなど）をつなぐ役割を果たす「スマートファクトリー」の頭脳であり、原材料から最終製品へのリアルタイムのトランスフォーメーションの追跡とペーパーレスのドキュメンテーションを行う上で極めて重要です。

機械、センサー、オペレーター、その他の産業用モノのインターネット（IIoT）デバイスからデータを収集し、生産活動のステータスについての正確かつ最新の洞察を提供します。MESシステムは生産プロセスのリアルタイムの可視性と制御を提供し、利害関係者がオペレーションをモニターし、ボトルネックに対処し、ダウンタイムと再作業を削減し、十分な情報に基づいた意思決定を迅速に行うことを可能にします。MESシステムは、プロセス管理とプロセス制御で管理者を支援し、製造の最適なパフォーマンスを促進するのに役立ちます。生産ライン全体向けに情報を作成して配布し、トリガー・イベントに基づいて作業指示書や作業手順書を発行することができます。

これらのシステムは、最適化された生産計画とスケジューリングを容易にすることで、効率的なリソースの割り当て、ワークロードのバランス、時間通りの納品を保証するため、収益性の向上につながります。さらに、品質管理手順を実施し、メトリクスを監視し、リアルタイムのデータを取得することにより、品質管理とコンプライアンスにおいて重要な役割を果たします。MESシステムによる在庫レベルと材料移動の管理により、効果的に在庫を管理し、生産の遅延を最小限に抑え、タイムリーな材料入手を可能にします。

さらに、MESシステムは組織に包括的で正確な生産データを提供し、データ駆動型の意思決定を可能にして、ビジネス・プロセスを継続的に強化し、リソース利用を最適化します。また、製造効率の測定に使用される重要な指標である設備総合効率（OEE）の測定にも対応しています。MESシステムは、workflowsを合理化し、タスクを自動化し、フィードバックを提供することで、工場の現場の効率と生産性を向上させます。さらに、スマートな製造ライフサイクル全体を通じて材料とプロセスの移動を追跡できるため、厳しい規制に直面している業種・業務にとって不可欠なサプライチェーンのトレーサビリティと系図を可能にします。

MESを実装する前に、製造業務を徹底的に評価し、明確な目標を設定し、主要な関係者を関与させ、特定のニーズに合った適切なMESベンダーを選択することが不可欠です。適切な計画と準備が、MESの導入を成功させ、組織にとってのメリットを最大化します。