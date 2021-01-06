クラウド・ソリューションを実装する際に考慮すべき重要な点

今日、クラウド・コンピューティングがなぜ重要なのか、またクラウドの利点を解説した記事は数多く目にします。多くの場合、その焦点は「なぜクラウドが重要なのか」「どのように機能するのか」に置かれていますが、実際にどこから着手すべきか、そしてクラウド活用の取り組みをどのように進めるべきかを考えることも同様に重要です。本記事では、クラウドベースのソリューションを実装するという観点から、計画、設計、実装の各フェーズで考慮すべきポイントを取り上げます。
クラウドにはさまざまな提供形態があり、市場には複数のベンダーが競争力のある多様なソリューションを提供しています。最適な選択を行うためには、あらゆる選択肢を検討する必要があり、場合によっては複数のクラウド・サービスを組み合わせて利用することも視野に入れるべきでしょう。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
クラウド導入に向けた最初のステップは、言うまでもなく、そのソリューションにクラウドの実装が適しているかどうかを判断することです。適していると判断した場合、次に行うべきは、どのクラウド・サービスが適切かを見極めることです。
多くのアプリケーションにおいて、クラウド導入の主な動機はインフラコストの削減ですが、それだけを判断基準にすべきではありません。クラウドには活用すべき多くのメリットがあります。また、「ビッグバン方式」を避け、段階的に実装するように努めることも必要です。
現在、市場にはアプリケーションのクラウド適性（クラウド・レディネス）を評価するためのさまざまなツールが存在します（例えば、IBMが提供しているツールなどです）。これらのツールは、アプリケーションのワークロード、非機能要件（NFR）、現在使用されているテクノロジー、および既存のハードウェア/ソフトウェア・スタックに基づいて、ターゲットのデプロイメント環境への適合性、クラウドの準備状況、そしてクラウドによって得られるメリットを評価するのに役立ちます。クラウド導入の初期段階でこうしたツールを活用することは、非常に有益な取り組みと言えるでしょう。
適切な選択肢を決定するために、次の質問を自問してみてください。
適切なターゲットとなるクラウド環境が特定されたら、次のステップはクラウド・ソリューションを設計することです。設計中に考慮すべき重要な点は以下のとおりです。
クラウド・ソリューションの導入は、既存のレガシー・アプリケーションを新たな共有インフラストラクチャー上に単にホスティングすることを意味するものではありません。こうした方法はインフラコスト削減の第一歩として有効な場合もありますが、クラウドは柔軟性と効率性をコスト効率よく実現するための多様なサービスを提供しています。クラウドの真の価値は、目的に応じた適切なサービスを活用することで初めて引き出されます。
IBMパブリッククラウドおよびIBMハイブリッドクラウド・ソリューションについて詳しくはこちらをご覧ください。
AIをビジネスに活用する準備はよろしいですか？IBM CloudとRed Hatによって、AIのカスタマイズ、デプロイ、拡張がどのように容易になるのかご覧ください。オールインワンセッションで実現します。Webセミナーに参加して、AI成功へのプロセスを構築しましょう。
このIDCレポートでは、企業が最も困難なクラウド移行の課題にどのように取り組んでいるか、そして何が機能しているかを示しています。
2024年Magic Quadrant for CDBMSの詳細をご覧いただき、ハイパフォーマンスでハイブリッド対応のデータ・エコシステムを強化しているベンダーをご確認ください。
IBM Watson Discovery、watsonx Assistant、watsonx.aiをIBM Cloudに適用することで、この教育工学企業は顧客の学習体験を強化しただけでなく、ビジネス上の大きなメリットも達成しました。
クラウドへの移行を効率化するように設計されたIBMクラウド移行ソリューションをご覧ください。効率性、拡張性、革新性を促進するさまざまな移行タイプ、戦略、メリットについて学びます。
IBMのパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各ソリューションの主な違いについて説明します。柔軟性、セキュリティー、拡張性を強化するために、ビジネス・ニーズに最適なクラウド・モデルを理解します。
無料のIBM Cloudアカウントを作成して、IBM Watson APIを含む40以上の常時無料の製品にアクセスしましょう。
IBM Cloudは、規制の多い業種・業務向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームであり、オープンでAI対応のセキュアなハイブリッド・ソリューションです。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
IBMの安全でスケーラブルなプラットフォームは、AIとハイブリッドクラウドの可能性を解き放ちます。IBMのAI対応ソリューションをお試しいただくか、無料アカウントを作成して常時無料の製品とサービスをご利用ください。