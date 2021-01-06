クラウド・ソリューションを実装する際に考慮すべき重要な点

クラウド導入に向けた最初のステップは、言うまでもなく、そのソリューションにクラウドの実装が適しているかどうかを判断することです。適していると判断した場合、次に行うべきは、どのクラウド・サービスが適切かを見極めることです。

多くのアプリケーションにおいて、クラウド導入の主な動機はインフラコストの削減ですが、それだけを判断基準にすべきではありません。クラウドには活用すべき多くのメリットがあります。また、「ビッグバン方式」を避け、段階的に実装するように努めることも必要です。

現在、市場にはアプリケーションのクラウド適性（クラウド・レディネス）を評価するためのさまざまなツールが存在します（例えば、IBMが提供しているツールなどです）。これらのツールは、アプリケーションのワークロード、非機能要件（NFR）、現在使用されているテクノロジー、および既存のハードウェア/ソフトウェア・スタックに基づいて、ターゲットのデプロイメント環境への適合性、クラウドの準備状況、そしてクラウドによって得られるメリットを評価するのに役立ちます。クラウド導入の初期段階でこうしたツールを活用することは、非常に有益な取り組みと言えるでしょう。

適切な選択肢を決定するために、次の質問を自問してみてください。