FHIR + HL7によるヘルスケア・アプリとデータの統合

今日のヘルスケア・プロバイダーは、パートナーの広範なエコシステムにわたるさまざまなアプリケーションとデータを使用して、日々のワークフローを管理しています。これらのアプリケーションとデータを統合することが成功への重要な要素であり、患者ケアを効率的かつ効果的に提供できるようになります。
最新のデータ変換と統合機能により、アプリケーション間のデータ交換がより迅速かつ容易になったにもかかわらず、ヘルスケア業界は、関連するデータの機密性と複雑さのために遅れをとっています。実際、一部のヘルスケア・データは依然として物理形式で送信されており、プロバイダーは統合やオートメーションのメリットを享受できていません。
Health Level Seven（HL7）は、この課題に対処するために設計された一連の国際標準規格です。1989年に初めて導入されたこの標準規格は、より良い病院のワークフローを支援することを目的として、テクノロジーとヘルスケアのリーダーのグループであるHealth Level Seven Internationalによって作成されました。HL7は、ヘルスケア業界における相互運用性を向上させるために、患者属性と臨床イベントの標準規格セットを提供しています。
Fast Healthcare Interoperability Resource（FHIR）は、HL7の最新バージョンです。
FHIR標準規格は、ヘルスケア情報がその保存方法に関係なく、異なるコンピューター・システム間で共有される方法など、ヘルスケア・データ交換の標準を定義しています。FHIR標準規格は、データ要素、メッセージング、文書形式、および電子健康記録（EHR）と電子医療記録（EMR）を交換するためのアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）について説明しています。FHIRはオープンソースであり、継続的なリアルタイム・データの交換を可能にするオープンAPIを提供します。
FHIRを使用すると、患者が異なる医療機関の複数のプロバイダーに診察を受け、複数のプラン（複数のEHRを使用する複数の支払者）を使用している場合でも、自身のケアを簡単に管理できます。FHIR標準規格では、さまざまな形式のデータを統合した単一の患者のパーソナルな健康記録を統一して作成することで、患者情報の完全なビューを提供し、全体的なケアの調整と臨床意思決定のサポートを改善します。より効果的で、パーソナライズされ、統合され、コスト効率に優れたヘルスケア・ソリューションは、すべての人にメリットをもたらします。
FHIRは、HL7バージョン2（V2）やHL7バージョン3（V3）などの以前の標準を活用し、RESTful API、XML、JSON、HTTPなどの一般的なWeb標準を使用します。REST APIを使用すると、（以前のバージョンのHL7のように）すぐに必要かどうかにかかわらずすべてのデータを共有するフィードを購読しなくても、データ・コンシューマーがオンデマンドで情報を要求できるため、FHIRはより効率的になります。
HL7 FHIR REST APIは、モバイル・アプリケーション、クラウドベースの通信、EHRベースのデータ共有、リアルタイム・サーバー通信などで使用できます。FHIRを使用することで、ソフトウェア開発者は標準化されたブラウザベースのヘルス・アプリケーションを開発でき、ユーザーは使用されるオペレーティング・システムやデバイスに関係なく、あらゆるヘルスケア・システムから臨床データにアクセスできるようになります。
FHIRは、以前のバージョンよりも学習と実装が容易であり、すぐに使える相互運用性を実現します。FHIR標準規格では、最新のシステムまたはレガシー・システムから情報を収集するために使用できるさまざまなアーキテクチャー・アプローチも可能です。
FHIRはHL7 V2およびCDA標準と互換性がありますが、組織は医療情報データ交換の新しい方向性を活用するためにFHIRに移行する必要があります。ただし、多くのプロバイダーは依然としてHL7規格の以前のバージョンに依存しているため、ITチームの一部は既存のアプリケーションをHL7 V2用に書き直すか、置き換えるべきか、判断に迷っています。
当社のアプリケーション連携ソリューションであるIBM App Connectは、既存のアプリケーションを書き換えることなく、HL7を双方向にFHIRに変換する能力を持っています。FHIRサーバーとして機能するEHRを含め、システム間でヘルスケア・データを移動できます。
IBM App Connect for Healthcareは、IBM App Connectをヘルスケア業界に特化したバージョンです。これは、スマートなFHIRへの変換とルーティングを実現する事前構築済みのパターンを提供します。このパターンは、FHIRを他のあらゆるフォーマットに変換できるため、医療機関はFHIRのメリットを実現し、イベント駆動型アーキテクチャーを含む最新の統合方法を実践する機会を生みます。医療ITプロバイダーは、IBM API Connectを活用してFHIRリソースの多様なユースケースに適用範囲を拡大し、FHIR APIの作成、管理、保護、社会化が可能です。
より効率的な患者ケアの推進の支援するために、UHCW NHS信託がIBMコンサルティングやIBMのビジネス・パートナーであるCelonis SE社と連携し、IBM watsonx.aiテクノロジーを活用した理由の詳細をご覧下さい。
IBMの高度なソリューション、安全なプラットフォーム、AIを活用した強力なオートメーションにより、医療を変革します。
IBMは、お客様が課題に対処し、患者の転帰を改善できるよう、ヘルスケア業界向けコンサルティングを提供しています。
IBM watsonx Assistantで構築されたインテリジェントな医療業界向けチャットボットは、患者の質問に対して一貫した回答を提供し、患者の体験を向上させます。
