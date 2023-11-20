FHIR + HL7によるヘルスケア・アプリとデータの統合

FHIRは、HL7バージョン2（V2）やHL7バージョン3（V3）などの以前の標準を活用し、RESTful API、XML、JSON、HTTPなどの一般的なWeb標準を使用します。REST APIを使用すると、（以前のバージョンのHL7のように）すぐに必要かどうかにかかわらずすべてのデータを共有するフィードを購読しなくても、データ・コンシューマーがオンデマンドで情報を要求できるため、FHIRはより効率的になります。

HL7 FHIR REST APIは、モバイル・アプリケーション、クラウドベースの通信、EHRベースのデータ共有、リアルタイム・サーバー通信などで使用できます。FHIRを使用することで、ソフトウェア開発者は標準化されたブラウザベースのヘルス・アプリケーションを開発でき、ユーザーは使用されるオペレーティング・システムやデバイスに関係なく、あらゆるヘルスケア・システムから臨床データにアクセスできるようになります。

FHIRは、以前のバージョンよりも学習と実装が容易であり、すぐに使える相互運用性を実現します。FHIR標準規格では、最新のシステムまたはレガシー・システムから情報を収集するために使用できるさまざまなアーキテクチャー・アプローチも可能です。