Humana社がこの取り組みを始めた2016年当時、対話型のアシスタントは現在ほど普及しておらず、高度でもありませんでしたが、同社はカスタマー・ケア向けのAIに大きな可能性を感じていました。Humana社は、エンタープライズAIで業界をリードするIBM Watsonとの連携を選択し、IBMのData and AI Expert Labs & Learning(DAELL)とのコラボレーションを開始しました。3カ月にわたる概念実証(POC)をへて、Humana社とIBMが開発を始めたソリューションは、Provider Services Conversational Voice Agent with Watsonとなりました。このソリューションは、Watsonの複数のアプリケーションを単一の対話型アシスタントに統合したもので、IBM Cloud上で稼働します。一方、watsonx Assistant for VoiceはHumana社のオンプレミス環境で作動します。

HumanaのVoice Agent with Watsonは、医療機関の管理スタッフが、生身のエージェントと話すことなく、サービス前、医療資格、検査、承認の情報、および参照情報にアクセスできる、より迅速で、より親切で、より一貫性のある方法を提供します。このソリューションは、AIを利用して医療機関の通話の意図を理解し、システムと会員情報へのアクセスが許可されていることを確認し、要求された情報を提供する最適な方法を決定します。

Voice Assistantは、7つの言語モデルと2つの音響モデルで音声の処理を大幅にカスタマイズしており、各モデルはHumana社が収集した各種のユーザー・インプットに個別に対応しています。音声カスタマイズのトレーニングの結果、このソリューションの重要なデータ・インプットにおける文誤り率の精度は平均90~95%の水準に達しています。処理の実装では、資格、給付、請求、承認、紹介という主要な区分の中で複数のサブ・インテントに対応しています。こうしてHumana社は、以前なら答えられなかった質問に迅速に回答できるようになりました。以前のIVRシステムでは、「給付」に関する要求に対して7ページのFAXが送信される場合がありました。現在のWatsonソリューションは、特定の給付についてピンポイントで回答できるようになっています。例えば、「カイロプラクティックの受診の自己負担額は100米ドルです」といった回答が可能です。