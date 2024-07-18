分散コンピューティング・システムの構成要素について決まったルールはありませんが、最も単純な形式の分散コンピューティングであっても、通常は少なくとも3つの基本コンポーネントが含まれています。

これらのコア・コンポーネント以外にも、各分散コンピューティング・システムは組織のニーズに応じてカスタマイズできます。分散コンピューティング・システムを使用する大きな利点の1つは、マシンを追加することでシステムを拡張できるため、拡張性を高めることができることです。その他の大きな利点は、冗長性が向上することです。そのため、ネットワーク内の1台のマシンが何らかの理由で障害を起こしても、その故障点に関係なくシステムの動作は継続されます。

分散コンピューティング・システムの目標は、分散コンピューティング・ネットワークを単一のシステムであるかのように機能させることです。この調整は、さまざまなコンポーネント間での精巧なメッセージ・パッシング・システムを通じて実現されます。

通信プロトコルはメッセージのやり取りを管理し、これらのコンポーネント間に存在する「カップリング」と呼ばれる関係を作成します。この関係は、次の2つの形式のいずれかで表されます。

疎結合： 疎結合された2つのコンポーネント間の接続は十分に弱いため、一方のコンポーネントを変更しても、もう一方のコンポーネントには影響しません。

疎結合された2つのコンポーネント間の接続は十分に弱いため、一方のコンポーネントを変更しても、もう一方のコンポーネントには影響しません。 密結合：密結合されたコンポーネントでは同期と並列処理のレベルが非常に高いため、「クラスタリング」と呼ばれるプロセスでは冗長コンポーネントを使用してシステムの継続的な実行可能性を確保します。

フォールト・トレランスは、もう1つの重要な概念です。つまり、システムの動作継続中にOSがソフトウェアやハードウェアの障害に対応して修正できるようにする修正プロセスのことです。

分散コンピューティングは、複数の動作命令シーケンスを同時に実行すること「同時実行性」によるプラスとマイナスの影響にも対処します。その主な特徴は、同時実行によってリソースの共有と複数のプロセス・スレッドの並列コンピューティングが可能になることです。（ただし、並列コンピューティングは、ランタイム・タスクを複数の小さなタスクに分類するプロセスである並列処理と混同しないようにしてください。）

同時実行性に関連する欠点としては、レイテンシーの増加や、転送されるデータ量が通常推奨される帯域幅を超えるトラフィック・ボトルネックなどがあります。