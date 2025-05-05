インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）は、2028年までにアプリケーションの環境がより複雑化すると予測しています。この複雑さは、制御されない成長、多様な技術、分散型の導入、部門間のサイロ化、重複するシステムなど、さまざまな要因から生じます。この状況は、企業のビジネスおよびITリーダーにとって重大な課題を突きつけます。すなわち、「新しいアプリケーションのイノベーションの可能性を活かしつつ、管理不能な孤立システムの拡散に陥らないにはどうすればよいか」という問題です。
ハイブリッドクラウド、マルチクラウド環境、そしてAI統合への取り組みの成否は、データのシームレスな流れと多様なアプリ間の効率的な連携という2つの要素にかかっています。しかし、多くの組織における現実は、この理想から程遠い状況です。
数十年にわたるポイントツーポイント統合や、時限的かつ部門ごとのソリューションの積み重ねにより、接続性の混乱が生まれました。これは、保守が困難で脆弱、進化にコストがかかるオーダーメイド接続の複雑な網の目となっています。
この断片化した環境は、自動化の孤立を生み、機敏性を阻害し、運用コストを膨らませることで、イノベーションの遅れを引き起こします。多くの組織は、相互運用性に欠けるモノリシックなシステムに足を引っ張られています。
この課題を解決するには、アーキテクチャー思考の根本的な転換が必要です。それは、コンポーザブル・システムへの移行であり、戦略的に導入されたハイブリッド統合プラットフォーム（iPaaS）によって支えられます。
コンポーザブル・ITアーキテクチャーは、組み立てや変更が容易なモジュール式で再利用可能なコンポーネントから構築されます。継続的な進化を前提に設計されているため、急速に変化するビジネスニーズに対応できる柔軟性を持ち、市場の変動にも迅速に反応できるアジリティを備えています。
コンポーザブル・アーキテクチャーを用いることで、組織はビジネス機能をブロックのように組み立て・再構築でき、従来は実現が難しかった再利用性と適応性を高めることが可能になります。
コンポーザブル・アーキテクチャーでは、次の三つの主要なペルソナが登場します。
• クリエイターおよびプロバイダー： 開発者とIT専門家は、iPaaS開発スタジオを使用して、基本的な構成要素（アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、イベント、マイクロサービス）を設計、構築、公開します。
• キュレーター： アーキテクトや経験豊富なIT専門家が、再利用可能な資産のカタログを定義・管理・保守します。iPaaSのカタログやマーケットプレイスを活用して、API、イベント、マイクロサービスの発見性、セキュリティー、コンプライアンスを確保できます。
• コンポーザー：ビジネステクノロジスト（事業部門の専門家、ビジネスアナリスト、データサイエンティスト、ドメインスペシャリスト）は、自分の担当領域の具体的なニーズや業務プロセスを理解しています。直感的で多くの場合ローコード／ノーコードのツールを用いて、iPaaSワークフローを活用した新しいアプリケーションにビジネス機能を組み立てます。
コンポーザビリティーを現実のものにするには、意図的かつ戦略的な取り組みが必要です。基盤となる技術は進化し続けますが、サービス指向アーキテクチャー（SOA）の基本原則は、今日でも非常に有効です。これらの原則には、標準契約、疎結合、抽象化が含まれます。さらに、コンポーザブル・アーキテクチャーのソフトウェアコンポーネントが、脆弱な依存関係を生まずにシームレスに相互作用できることも保証します。
真にコンポーザブルなアーキテクチャーを構築するには、組織はモダンなハイブリッドiPaaSによって支えられる三つの主要要素を備える必要があります。
• コンポーザブル資産：iPaaS開発スタジオを用いて開発者やIT専門家が作成・管理する再利用可能なビルディングブロック（API、イベント、マイクロサービス）です。主に設計面に焦点を当てています。
• コンポーザブル・カタログ：適切に管理され、容易に発見可能な資産のカタログまたはマーケットプレイスは不可欠です。アーキテクトやキュレーターは、iPaaSのカタログ機能を活用して、発見性を確保し、ガバナンス方針を適用し、コンポーザブル・コンポーネントのライフサイクルを管理します。このプロセスは主に発見性とガバナンスに焦点を当てています。
• コンポジション：ここがまさに魔法が起きる場所です。ビジネス・テクノロジストは、iPaaSのワークフローオーケストレーション機能を活用し、ノーコード／ローコードのパレット上に事前構築された機能をドラッグ・アンド・ドロップすることで、複数ステップのビジネス・プロセスやアプリケーションを構築できます。基盤となるAPI、イベント、マイクロサービスの深い技術知識がなくても、複雑なワークロードをオーケストレーションできます。
コンポーザビリティーを実現する重要な要素の一つが、イベント・ドリブン・アーキテクチャー（EDA）です。現代の企業では、重要なビジネスの瞬間が絶えず発生しています。受注の受付、出荷の手配、新規顧客の登録など、これらのイベントは、企業にとっての基本的なビジネス用語になりつつあります。
EDAにより、企業はこれらのイベントに即座に反応し、バックエンドで瞬時の処理や変更を引き起こすことが可能になります。さまざまな機能にまたがる大量のイベントを管理することで、組織は効率性と応答性の新たなレベルを達成できます。
今後の道筋は、こうした再利用可能なコンポーネント（API、イベント、マイクロサービス）を基盤とした真にコンポーザブルなアーキテクチャーを採用することにあります。これらの要素は、ビジネステクノロジストが新しいシステムや機能を迅速にプロトタイプ化、テスト、デプロイするための基本的なビルディングブロックです。
例えば、顧客プロフィール、受注履歴、サポートチケット管理の事前構築済みAPIを組み合わせて、新しいカスタマー・サービス・ポータルを構築できると想像してみてください。このアジリティーは特定の業界に限らず、コンポーザビリティーの原則は多様なセクターに広く適用可能です。多くのユースケースが、このアプローチの柔軟性を示しています
AIがあらゆる段階で統合のインテリジェントなオーケストレーターとして機能する統合環境には、非常に大きな可能性があります。これは、システムの接続や通信の在り方を根本的に変革するものです。
重要なのは、既存のプロセスにAIを単に組み込むことではなく、統合そのものの仕組みにAIを織り込むことであり、技術専門家とビジネス・ユーザーの双方に新たな生産性のレベルをもたらすことです。
このAI駆動型アプローチを採用することで、組織は将来のAIの進化に備え、洗練された相互作用やインテリジェントな自動化のための堅牢な基盤を確立できます。
AIが多様なソースから自律的に統合を構築し、あらゆる技術レベルのユーザーが複雑な接続を容易に構築、テスト、展開、監視できる可能性を想像してみてください。
さらに、AIエージェントがAPI管理を担当し、既存インターフェースをインテリジェントに発見し、自然言語の記述から仕様や基盤コードを生成し、ガバナンス方針の遵守を支援し、API品質を確保するテストの自動生成と実行まで行う場面も考えられます。
統合へのAIの包括的な適用と、AIサービスを管理する統一的なコントロールポイントを組み合わせることで、組織はAI活用の未来に向けた準備を加速させ、接続性をイノベーションと効率性のためのダイナミックでインテリジェントなエンジンへと変革することが可能になります。
銀行業：競争の激しい金融サービス業界では、迅速な顧客オンボーディングが最重要です。コンポーザブル・アーキテクチャーを採用する銀行は、再利用可能な口座管理サービス、本人確認API、コンプライアンスチェックをオーケストレーションすることで、シームレスなオンボーディング体験を提供できます。これにより、新規顧客の価値実現までの時間を大幅に短縮できます。
物流：物流においては、より速く、より低コストで商品を届けることが常に求められています。コンポーザブルなフルフィルメント・プロセスは、注文処理、倉庫管理、配送のモジュラーサービスで構成され、組織が混乱に迅速に対応し、ルートを最適化し、最終的に配送体験を向上させることを可能にします。このプロセスでは、多様なデータ交換用インターフェースやフォーマットを統合することが多くあります。
医療：ハイパーパーソナライズされたケアを提供するには、患者データの包括的な把握が必要です。コンポーザブル・アーキテクチャーは、ウェアラブル・デバイスを含む異なるソースからのデータ統合を可能にします。このアーキテクチャーにより、医療従事者はリアルタイムの患者モニタリングアプリケーションを構築し、健康成果を予防的に管理できるため、より良いデジタル体験を提供するとともに、コンテンツ管理を効率化できます。
コンポーザブル・アーキテクチャーは、組織が次世代アプリケーションを構築する際に、検証済みで信頼できるAPI、イベント、マイクロサービスを自己完結型のサービス環境内で活用できるようにします。簡単なコンポジションの例としては、顧客認証API、商品在庫API、決済処理APIといったコンポーネントをビジュアル開発画面（キャンバス）にドラッグして配置し、相互に接続することで、新しいECアプリケーションを構築できます。
特定のビジネス要件に基づいて複雑さを徐々に増やすことができ、望む成果を理解したビジネス・テクノロジストが、技術的な詳細に深入りすることなく全体をオーケストレーションします。コンポーザブル・システムのスケーラビリティーは大きな利点であり、ビジネスは増加するワークロードをオンデマンドで処理できます。
最終的に、コンポーザビリティーはアプリケーション開発の民主化を実現しつつ、不可欠なガバナンスを維持します。これにより、組織全体の生産性が向上し、IT専門家もビジネス・ユーザーも企業のデジタル機能の構築・進化に貢献できるようになります。
その価値は明らかです。どこでも開発し、どこでもデプロイし、あらゆる変化に対応できます。組織が複雑な技術スタックにますます依存する中で、コンポーザブル・インフラストラクチャーの相互運用性と柔軟性は極めて重要です。アジャイルでレジリエント、かつイノベーティブな企業の未来は、間違いなくコンポーザブルです。
