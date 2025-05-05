コンポーザブル・ITアーキテクチャーは、組み立てや変更が容易なモジュール式で再利用可能なコンポーネントから構築されます。継続的な進化を前提に設計されているため、急速に変化するビジネスニーズに対応できる柔軟性を持ち、市場の変動にも迅速に反応できるアジリティを備えています。



コンポーザブル・アーキテクチャーを用いることで、組織はビジネス機能をブロックのように組み立て・再構築でき、従来は実現が難しかった再利用性と適応性を高めることが可能になります。



コンポーザブル・アーキテクチャーでは、次の三つの主要なペルソナが登場します。

• クリエイターおよびプロバイダー： 開発者とIT専門家は、iPaaS開発スタジオを使用して、基本的な構成要素（アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、イベント、マイクロサービス）を設計、構築、公開します。

• キュレーター： アーキテクトや経験豊富なIT専門家が、再利用可能な資産のカタログを定義・管理・保守します。iPaaSのカタログやマーケットプレイスを活用して、API、イベント、マイクロサービスの発見性、セキュリティー、コンプライアンスを確保できます。

• コンポーザー：ビジネステクノロジスト（事業部門の専門家、ビジネスアナリスト、データサイエンティスト、ドメインスペシャリスト）は、自分の担当領域の具体的なニーズや業務プロセスを理解しています。直感的で多くの場合ローコード／ノーコードのツールを用いて、iPaaSワークフローを活用した新しいアプリケーションにビジネス機能を組み立てます。



コンポーザビリティーを現実のものにするには、意図的かつ戦略的な取り組みが必要です。基盤となる技術は進化し続けますが、サービス指向アーキテクチャー（SOA）の基本原則は、今日でも非常に有効です。これらの原則には、標準契約、疎結合、抽象化が含まれます。さらに、コンポーザブル・アーキテクチャーのソフトウェアコンポーネントが、脆弱な依存関係を生まずにシームレスに相互作用できることも保証します。

