人工知能（AI）は、AIライフサイクル全体にわたる意思決定に対する人間の監視、代理権、説明責任を含め、バランスを取るように設計する必要があります。IBMの最初の「信頼と透明性の原則」は、AIの目的は人間の知性を補強することだと述べています。拡張された人間の知能とは、AIの使用によって人間の知能が独立して動作したり、それに取って代わったりするのではなく、人間の知能を強化することを意味します。これらすべては、AIシステムが人間として扱われるのではなく、人間の知性と可能性を強化するサポート・メカニズムとして見なされるべきであることを意味します。

人間の知能を強化するAIは、AIシステムにサポートされているとしても、意思決定に対する人間の責任を維持します。したがって、人間はAIシステムと対話することで、雑務を回避することなく、スキルを向上させる必要があります。AIテクノロジーへの包括的かつ公平なアクセスと包括的な従業員トレーニングと潜在的な再教育をサポートすることで、IBMの信頼できるAIの柱の原則をさらにサポートし、公平性、透明性、説明可能性、堅牢性、プライバシーに支えられたAI駆動型経済への参加を実現します。

ベスト・プラクティス

人間の知能を拡張するという原則を実践するために、次のベスト・プラクティスをお勧めします。

  1. AIは、人間のインテリジェンスから独立して動作したり、置き換えたりするのではなく、人間のインテリジェンスを補うために使用します。
  2. 人間とAIのやり取りでは、人間ではなくAIシステムとやり取りしていることを個人に通知します。
  3. AIライフサイクル全体にわたって人間の監視を組み込み、バランスを取るように人間とAIのやり取りを設計します。AIシステムのバイアスに対処し、AIシステムによる結果に対する人間の説明責任と主体性を促進します。
  4. AIテクノロジーへの包括的かつ公平なアクセスを促進するためのポリシーと慣行を策定し、幅広い個人がAI駆動型の経済に参加できるようにする。
  5. AIの使用に適応し、AI駆動型イノベーションの利点を共有できる多様な労働力を育成するために、包括的な従業員トレーニングと再教育プログラムを提供します。人事部門と協力し、各従業員の職務の範囲を拡大します。

人間の監視、研究、AIの意思決定コーディネーション、サンプル・ユースケース、性能に関する基準や規制の観点の詳細については、以下の「ヒューマン・インテリジェンス（人間の知能）の拡張」をご覧ください。

参考情報

ROIの達成：ビジネスにおけるAIエージェント

IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBMはデータサイエンスと機械学習のリーディング・カンパニーに選出されました

IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
AIプロジェクトから利益へ：エージェント型AIはいかに収益を維持できるのか

組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。

AIの専門知識を引き上げる

今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM Graniteはこちら

IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
IBM AI Academy

IBMのエキスパートが主催するこのカリキュラムは、ビジネス・リーダーが成長を促進するAI投資に優先順位を付けるために必要な知識を習得できます。
『2024年AIの活用』

IBMは2,000の組織を対象に、AIへの取り組みについて調査を行い、何が機能し、何が機能していないのか、どうすれば前進できるのかを明らかにしました。
2025年版CEO向けガイド：ビジネスの成長を加速させる5つのマインドセット

これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
生成AIとMLの力を解き放つ

生成AIと機械学習をビジネスに活用する確実な方法を学びましょう。
AIの新時代に信頼と自信を持って成功する方法

強力なAI戦略の3つの重要な要素である、競争上の優位性の創出、ビジネス全体へのAIの拡張、信頼できるAIの推進について詳しく説明します。
関連ソリューション
IBM watsonx.ai

AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。

 watsonx.aiの詳細はこちら
人工知能ソリューション

IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。

 AIソリューションの詳細はこちら
人工知能（AI）コンサルティングおよびサービス

IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。

 AIサービスの詳細はこちら
次のステップ

AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。

 Concertの詳細はこちら ビジネス・プロセス自動化ソリューションの詳細はこちら