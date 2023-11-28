人工知能（AI）は、AIライフサイクル全体にわたる意思決定に対する人間の監視、代理権、説明責任を含め、バランスを取るように設計する必要があります。IBMの最初の「信頼と透明性の原則」は、AIの目的は人間の知性を補強することだと述べています。拡張された人間の知能とは、AIの使用によって人間の知能が独立して動作したり、それに取って代わったりするのではなく、人間の知能を強化することを意味します。これらすべては、AIシステムが人間として扱われるのではなく、人間の知性と可能性を強化するサポート・メカニズムとして見なされるべきであることを意味します。

人間の知能を強化するAIは、AIシステムにサポートされているとしても、意思決定に対する人間の責任を維持します。したがって、人間はAIシステムと対話することで、雑務を回避することなく、スキルを向上させる必要があります。AIテクノロジーへの包括的かつ公平なアクセスと包括的な従業員トレーニングと潜在的な再教育をサポートすることで、IBMの信頼できるAIの柱の原則をさらにサポートし、公平性、透明性、説明可能性、堅牢性、プライバシーに支えられたAI駆動型経済への参加を実現します。