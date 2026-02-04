自律型AIにおける説明責任のギャップ：

多くの組織は、ガバナンス管理策を部分的に導入することで、エージェントのリスクを軽減しようとしています。それぞれの要素は問題の一部を解決できますが、誰が何を、どのような条件で、どの認証情報を使用して認可したのかを証明できるものはありません。これらの要素には、次のようなものがあります。

ユーザーは理解できても、マシンは理解できないIDプラットフォーム

認証情報は発行できても、コンテキストを把握できないシークレット・プラットフォーム

ランタイムでの適用から切り離されたポリシー・エンジン

これらはいずれも、それだけではエージェントを管理できません。真のガバナンスは、ID、ポリシー、および認証情報が単一のコントロール・プレーン内で機能するときに初めて実現します。そこでは、IDが「誰が、なぜ」に答え、認証情報が「何を、どれくらいの期間」に答えます。これらはユースケース全体で連携し、整合性と説明責任を実現します。

ここで、IBM VerifyとHashiCorp Vaultを組み合わせることの真価が発揮されます。両者を組み合わせることで、IDコンテキストと認証情報の制御の間にあるギャップを埋め、意図、ポリシー、および承認を、エージェントがランタイムで実際に使用するシークレットやトークンに結び付けます。VerifyとVaultは、IDとシークレットを別々の領域として扱うのではなく、文書化だけではない実際の適用を通じてエージェントの権限を管理するための統合コントロール・プレーンを提供します。

IBM Verifyは、ユーザーとエージェントが誰であるか、エージェントに実行が承認されている内容、およびユーザーとエージェントがどのような条件でその実行を承認されているかを管理します。

HashiCorp Vaultは、シークレットを安全に保管および仲介し、動的な認証情報をオンデマンドで生成するとともに、TTL、有効期限の更新、および失効を適用し、一元化されたポリシー管理と監査ログを提供します。そのため、エージェントでは、コードやワークフローに恒久的な認証情報をハードコードする必要がなくなります。

両者を組み合わせることで、企業はAIエージェント向けにこれまで実現できなかったもの、つまり、人によるボトルネックを生じさせることなく、証明可能な制御を実現できます。