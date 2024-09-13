モバイルアプリ開発プラットフォーム

IBM Cloudを使用して、アプリを迅速に設計、プロトタイプを作成し、市場に投入しましょう。
IBMモバイルアプリ開発プラットフォーム

IBM Cloud製品を使用すると、認証とスケールに関する問題を軽減し、アプリをIBM Watsonサービスに簡単にバインドできるようになります。開発者は、誰がどのようにアプリを使用しているかを監視できます。ユーザーは、動的かつセグメント化されたアプリの機能と通知を利用できます。ネイティブ、ハイブリッド、またはWebベースのモバイルアプリを構築、起動、保守しましょう。
モバイル・バックエンドはIBMにお任せください
安全なモバイル・アプリをより早く導入

IBM Cloudをバックグラウンドで活用することで、顧客に最高のモバイル・エクスペリエンスを提供できます。
IBM Watsonを始めとする各種製品でアプリを強化

気象データ、IoT端末との統合、AI、その他300を超えるIBM Cloudサービスを利用して、モバイル・アプリの機能を拡張します。
顧客がどこにいてもリーチ可能

ネイティブ・プラットフォームやクロス・プラットフォーム、またはWebベースのモバイル・アプリとして実行するアプリをパッケージ化してデプロイできます。

モバイル・アプリの価値実現までの時間を短縮

認証 分析 プッシュ通知 オフライン同期 AI（人工知能） サーバーレス

IBM Cloud App ID

認証を追加し、バックエンドとAPIを保護し、モバイル・アプリやWebアプリのユーザー固有のデータを管理します。
IBM® Push Notifications

直感的なユーザー・インターフェース、クライアントSDK、シンプルなREST APIを使用して、モバイルおよびWebプッシュ通知を送信および管理します。
IBM Cloud App Configuration

環境構成を臨機応変に変更する機能フラグを備えた構成ストアによる構成スピード。
IBM API Connect

完全かつ直感的でスケーラブルなAPIプラットフォームを使用して、クラウド全体でAPIを作成、公開、管理、収益化しましょう。
IBM Cloudant

負荷の高い作業や急速に成長するWebアプリケーション、モバイル・アプリケーションに対応する、フルマネージドの分散データベースを利用できます。
IBMがExxonMobil社の新規リワード・アプリの開発を支援

IBMとExxonMobilのコラボレーションにより、ExxonMobilのロイヤリティ・プログラムのメリットとモバイル決済アプリの利便性を組み合わせた「Exxon Mobil Rewards+」アプリが誕生しました。

石油・ガスのパイプラインの弁
マスターズ・ゴルフ大会がトーナメント観戦の新しい方法を提供

IBMは、トーナメントの展開に合わせてファンがお気に入りの選手のすべてのショットを視聴できるマスターズ・アプリ機能を開発しました。

タブレット端末で全米オープンを視聴している人
IBMと全米オープンが新たなファン・エンゲージメントの機会を創出

IBMは、トーナメントを通じて世界中のファンと交流できるファン・エクスペリエンスを含む、全米オープンのアプリとWebサイトを設計・開発しました。

IBMモバイル・アプリ開発プラットフォームの詳細をご覧ください。 iOSアプリ開発
開発者の要件、プログラミング言語、API、ライブラリなど、iOS アプリ開発について学びましょう。
モバイル・アプリケーション開発
プラットフォーム、AndroidやiOSの開発など、モバイル・アプリ開発について知っておくべきことを学びましょう。
Android アプリの作り方
Androidアプリ開発への道を歩み始めましょう。スターターキット、Java、Kotlin、トラブルシューティング、配布などについて学びます。
アンドロイド開発
Androidのメリットをご覧ください。重要なリソースを入手して、結果を改善するのに役立つ重要なリソースについて学びましょう。
世の中を変える新しい価値を生み出そう

IBM Cloudソリューションを使用して、よりスマートなアプリの構築を始めましょう。

