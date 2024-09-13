IBM Cloud製品を使用すると、認証とスケールに関する問題を軽減し、アプリをIBM Watsonサービスに簡単にバインドできるようになります。開発者は、誰がどのようにアプリを使用しているかを監視できます。ユーザーは、動的かつセグメント化されたアプリの機能と通知を利用できます。ネイティブ、ハイブリッド、またはWebベースのモバイルアプリを構築、起動、保守しましょう。