IBM Cloud製品を使用すると、認証とスケールに関する問題を軽減し、アプリをIBM Watsonサービスに簡単にバインドできるようになります。開発者は、誰がどのようにアプリを使用しているかを監視できます。ユーザーは、動的かつセグメント化されたアプリの機能と通知を利用できます。ネイティブ、ハイブリッド、またはWebベースのモバイルアプリを構築、起動、保守しましょう。
IBM Cloudをバックグラウンドで活用することで、顧客に最高のモバイル・エクスペリエンスを提供できます。
気象データ、IoT端末との統合、AI、その他300を超えるIBM Cloudサービスを利用して、モバイル・アプリの機能を拡張します。
ネイティブ・プラットフォームやクロス・プラットフォーム、またはWebベースのモバイル・アプリとして実行するアプリをパッケージ化してデプロイできます。
モバイル・アプリに認証セキュリティーを追加し、ユーザーがカスタム・アカウントまたは既存のソーシャル・アカウントを使用してログインできるようにして、バックエンド・サービスを保護しましょう。ホストされている場所に関係なく、データ・ソースに安全にアクセスできます。
ユーザー・エンゲージメントを適切かつ効果的な状態で維持しましょう。アプリがユーザーに対してどのように機能しているかについての洞察が得られます。アプリのパフォーマンスと使用状況に関するインサイトを得られます。
統合プッシュ・サービスを組み込んでモバイル・アプリやWebアプリにリアルタイム通知を送信し、ユーザーとのつながりを維持して、価値のあるエンゲージメントを実現しましょう。
暗号化された端末上のストレージを使用して、エンタープライズ・モバイル・アプリがオフライン・モードとオンライン・モードの両方でシームレスに動作し、バックエンド・データベースとのデータ同期を自動化できるようにしましょう。
IBM Watsonサービスにアクセスして、よりスマートなモバイル・アプリを構築できます。自然言語インターフェースを追加して、チャットボットのようなユーザー・インタラクションを自動化したり、トランザクション・データやソーシャルメディア・データからパーソナリティーの洞察を導き出したりできます。
サーバーレス・モバイル・アプリの自動スケーリングを実現しましょう。インフラストラクチャーの制約を排除することで、開発の障害を解決できます。小規模から始めて、効率的かつコスト効率の高い方法でシームレスに成長することができます。
IBMとExxonMobilのコラボレーションにより、ExxonMobilのロイヤリティ・プログラムのメリットとモバイル決済アプリの利便性を組み合わせた「Exxon Mobil Rewards+」アプリが誕生しました。
IBMは、トーナメントの展開に合わせてファンがお気に入りの選手のすべてのショットを視聴できるマスターズ・アプリ機能を開発しました。
IBMは、トーナメントを通じて世界中のファンと交流できるファン・エクスペリエンスを含む、全米オープンのアプリとWebサイトを設計・開発しました。