AIエージェントの統合は、ミドルウェアの最新の課題であり、機会です。ミドルウェアiPaaSでAIを運用化。
サイロ化されたレガシー・ミドルウェア・ツールは、統合されていない場合、ビジネスの成長を遅らせる可能性があります。事業運営では、API、アプリケーションの連携、B2B、ファイル転送、イベントなどの統合ミドルウェア間でデータをシームレスに流れる必要性がますます高まっています。現在、AIエージェントは、既存のミドルウェアと接続する必要がある新しいタイプの「スマート・ミドルウェア」として、新たな複雑さと機会をもたらしています。AI時代において、Integration Platform as a Service（iPaaS）はもはや贅沢ではなく、複雑さを軽減しビジネスの生産性を向上させるための必需品です。
最新のミドルウェア・ソリューションには、包括的なAIとエージェントの有効化が現在求められています。組織は、AIエージェントに成長を加速させることを期待しています。CEOたちは積極的に投資していますが、AIパイロットの95％が本番導入前に頓挫しています。¹
最新のミドルウェアは、1つのプラットフォームで幅広い接続パターンと統合パターンをサポートする必要があります。これにより、組織はミドルウェアを一元化、標準化、最適化して、ビジネスの生産性を向上させることができます。
最新のミドルウェア・ソリューションでは、接続性と統合の生産性を促進する必要があります。ソリューションには、ミドルウェア・プロジェクトを簡素化して加速するための、ノーコード、ローコード、プロコード、そしてAIアシスタントを含めるべきです。
ミドルウェアをエンド・ツー・エンドで保護するには、すべての環境で一貫したセキュリティー・ポリシーと制御が必要です。
最新のミドルウェア・インフラストラクチャーは、運用データの統合と大規模なデータの移動の両方に役立つ必要があります。IBMには、ミドルウェアの主なニーズを満たすソリューションがあります。
ミドルウェア統合テクノロジーを単一のプラットフォームに統合すると、複数の方法で生産性が向上します。
単一の統合ミドルウェア層は、新しいAIエージェントのあらゆるビジネス・プロセスへのデプロイ、管理、統合にも役立ち、組織全体のエージェントの生産性を実現するイネーブラーとして機能します
データ量は増え続けています。大量のデータを安全かつコンプライアンスに準拠した方法で適切な場所に移動させることは、あらゆる組織にとって、今なお極めて重要な課題であり続けています。
AIは最新のミドルウェアです。AIは組織全体のビジネスの生産性を向上させる大きな可能性を秘めていますが、既存のミドルウェア・ソリューションと統合する必要があります。
APIの過剰な使用はあなたのビジネスの障害となります。APIのライフサイクルを制御し、場所を問わず、あらゆるタイプのAPIをシームレスに開発、管理、保護、ソーシャル化します。生成AIの機能により、手作業の業務を自動化し、時間を節約するとともに品質を確保します。
すべてのアプリケーションを接続し、ハイブリッド・ワークフローをエンド・ツー・エンドで調整する「クラウド・ファースト」のアプリケーション統合を活用することで、複雑な統合を簡単に管理し、統合の無秩序な拡大を抑制できます。まｔが、アプリケーションを統合し、作業を自動化します。
AIを活用してB2Bエンゲージメントをモダナイズし、取引先が新しいシステム、古いシステム、複雑なシステムのいずれを使用している場合でも、オンボーディングを迅速化できます。B2Bを他のミドルウェアと簡単に統合して、ビジネス・プロセスの一部としてEDIドキュメントを確実にやりとりできます。
他のビジネス・ミドルウェアと連携し、ガバナンスが確立され暗号化されたクラウド・ベースのプラットフォーム上で、ミッションクリティカルなファイルを容易に管理し、安全かつ確実な期日前提供を実現します。
Kafkaイベントを可視化—安全かつスムーズに拡張。IBM Event Endpoint Managementは、アクセス、ポリシー適用、インテグレーションを統合的に管理するコントロール・プレーンを提供します。必要なイベントを見つけ、すぐに認証情報を取得して構築を開始できます。Kafkaクラスターや古いトピック文書を探し回る必要はありません。
独自のFASPテクノロジーにより、データ移動が最大100倍高速化され、組み込まれた暗号化機能によりエンド・ツー・エンドの転送が保護されます。
医療：HIPPAに準拠した患者データの転送
製造業：大容量ファイルの高速ファイル共有で生産性を向上
グローバル配信によるメディア・エナテインメントのビデオ映像制作
エネルギー：オフショアおよび航空ロケーションとの間で大規模なデータを転送。
IT：あらゆるサイズのデータ・リポジトリーをグローバルに複製・同期
組み込みの自動化機能により、生産性を高め、拠点間でデータをシームレスに移動します。
- ビッグデータワークフローを自動化・拡張して効率を向上
- APIとSDKを活用して、既存のアプリやワークフローとシームレスに統合
- 200種類以上のプラグインでビジネスを柔軟に拡張
AIを活用したIBM® Consulting Advantage for Cloud Transformationプラットフォームで、ハイブリッドクラウドへの移行を迅速化し、ビジネス目標を実現しましょう。IBMのクラウド導入ソリューションで、効率とサステナビリティーを高め、市場投入までの時間を短縮できます。高い柔軟性を誇るIBMのクラウド環境は、ITタスクの自動化、アプリケーションのモダナイゼーション、クラウドネイティブな開発をサポートします。エージェント型AIにより、チームは共創し、リアルタイムに適応し、プラットフォームをまたいでアプリケーションを管理できます。
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, July 2025.