サイロ化されたレガシー・ミドルウェア・ツールは、統合されていない場合、ビジネスの成長を遅らせる可能性があります。事業運営では、API、アプリケーションの連携、B2B、ファイル転送、イベントなどの統合ミドルウェア間でデータをシームレスに流れる必要性がますます高まっています。現在、AIエージェントは、既存のミドルウェアと接続する必要がある新しいタイプの「スマート・ミドルウェア」として、新たな複雑さと機会をもたらしています。AI時代において、Integration Platform as a Service（iPaaS）はもはや贅沢ではなく、複雑さを軽減しビジネスの生産性を向上させるための必需品です。