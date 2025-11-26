世界中の組織が、AIエージェントに成長加速の期待を寄せています。CEOたちは積極的に投資していますが、AIパイロットの95％が本番導入前に停滞しています。¹

スタンドアロンのエージェントだけでは不十分です。拡張するには、エンタープライズ・システムへのリアルタイム・アクセス、強固なガバナンス、そして強固なガバナンスを通じて実験から導入、信頼構築へと橋渡しする信頼できるプラットフォームが必要です。

IBM® webMethods Hybrid Integrationを活用すれば、AIを単なる実験にとどまらず、実運用化できます。