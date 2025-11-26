プロトタイプから本番運用へ：IBM webMethods Hybrid Integrationでエージェント型エンタープライズを構築します。
世界中の組織が、AIエージェントに成長加速の期待を寄せています。CEOたちは積極的に投資していますが、AIパイロットの95％が本番導入前に停滞しています。¹
スタンドアロンのエージェントだけでは不十分です。拡張するには、エンタープライズ・システムへのリアルタイム・アクセス、強固なガバナンス、そして強固なガバナンスを通じて実験から導入、信頼構築へと橋渡しする信頼できるプラットフォームが必要です。
IBM® webMethods Hybrid Integrationを活用すれば、AIを単なる実験にとどまらず、実運用化できます。
エージェント型エンタープライズとは、AIエージェントがワークフロー全体に組み込まれ、業務の自動化、意思決定、人との協働を実現し、生産性とイノベーションを推進する企業のことです。
人とAIエージェントが連携する職場を想像してみてください。
AIエージェントは、最新のAIモデルだけでなく、企業データや機能を安全に活用する必要があります。初期のエージェントの実験は、より優れたAIモデルによるイノベーションを中心に考えてきました。しかし、真に革新し、差別化を図るためには、既存の企業資産をエージェントで活用できることが重要です。
統合は結合組織として、エージェントが企業データや機能と連携する役割を担います。適切なガバナンスによって信頼を構築できます。このガバナンスには、AIモデルそのものの管理だけでなく、エンタープライズ・システムへのアクセス管理も含まれます。
この構想を実現するために、企業は3つの重要な機能に注力する必要があります。
エージェント・フレームワークを活用して、新しいAIエージェントを効率的に構築します。
AIエージェントが企業データや機能にアクセスできるようにします。構成可能なエンタープライズ・アーキテクチャーへの投資を最大限に活用し、既存のAPIや統合フローを再利用します。iPaaSを使用して、既存の資産をエージェントが利用できるように公開します（MCP対応や、簡略化されたデータ・モデルなどを含む）。
企業がAIエージェントに重要なエンタープライズ・システムへのアクセスを安心して許可できるように、AIエージェントが使用するモデルとアクセスするシステムの両方を統制します。これにより、エンドツーエンドの追跡可能性、セキュリティー、コンプライアンスを実現します。IBMのAI Gatewayは、エージェントによる大規模言語モデル（LLM）へのアクセスを統制し、MCP Gatewayは、エージェントによるエンタープライズ・システムへのアクセスを統制します。
IBM webMethods Hybrid Integrationは、この変革の基盤となり、統合を通じて企業データと機能へのアクセスを可能にし、ガバナンスを適用します。この取り組みにより、企業は、個別のAIパイロットから回復力のあるAIを活用した運用モデルへと変革するためのツールを手に入れることができます。
IBMの取り組みの中心にあるのは、次の要素を統合する階層型アーキテクチャーです。
IBMは、AI、統合、ガバナンス、カタログを単一の信頼できるプラットフォームに統合します。
¹Challapally、Aditya、Chris Pease、Ramesh Raskar、Pradyumna Chari著、「The GenAI Divide: State of AI in Business 2025」、MIT NANDA、2025年7月。