今日の企業は、イノベーションを加速させながら、AI投資から具体的な利益を得るというプレッシャーにさらされています。しかし、多くの組織は、ビジネスが要求するスピードで多様なシステム、API、データフローを統合するのに苦労しています。
IBMは、IBM webMethods Hybrid Integrationの最新の機能強化により、お客様がこれらの課題を克服できるよう支援します。開発は、3つの重要な領域にまたがります。
これらのイノベーションを組み合わせることで、企業はAIトランスフォーメーションの機会に備えると同時に、今日のハイブリッド運用の信頼性も強化できるようになります。
従来の統合では、深い技術的専門知識が必要とされることが多く、需要が利用可能なリソースを上回るとボトルネックが発生します。IBMの新たに強化されたiPaaSエージェントは、統合ライフサイクル全体を通じてチームを支援することで、摩擦を取り除くように設計されています。IBMは、モデルとエージェントの普及を視野に入れて、それらの機能をiPaaS基盤にも導入することを目指しています。これにより、お客様は、追加のインフラストラクチャーを追加することなく、AIエージェントとLLMがコンテキスト・データ・ソースにアクセスする方法を管理できるようになります。たとえば、APIエージェントまたはAPI Developer Studioを使用すると、エージェントが呼び出すことができるMCPツールとしてAPIを公開することがこれまでより簡単になります。
お客様はわかりやすい言葉で目標を説明でき、エージェントが意図を解釈し、提案された統合フローを生成し、承認のオプションを提供します。かつては数時間から数日かかっていた作業が数分で完了するため、ビジネス・チームとITチームは新しいデジタル・サービスをより迅速に提供できるようになります。
エージェントは構築時間を短縮するだけでなく、運用にも拡張されます。これらの機能は、エラーを分類し、最も重要な問題を明らかにし、解決策を提案することで、チームがダウンタイムを削減し、より効果的にトラブルシューティングを行えるように支援します。エージェントは、繰り返し発生するエラーに自己修復を適用して、繰り返しの作業を最小限に抑えることもできます。
その結果、統合スペシャリスト、開発者、ビジネス技術者は、反復的な手作業から、価値を生み出す仕事に集中できます。組織にとって、これは価値実現までの時間が短縮され、レジリエンスが向上することを意味します。
資産がプラットフォーム間で分散していて、管理が困難であるため、企業は同じ統合を再構築しなければならないことがよくあります。この重複により提供が遅れ、コストが増加し、コンプライアンス・リスクが高まります。
新しいUnified Asset Catalogは、IBM webMethods Hybrid Integration全体の資産を単一の管理されたメタデータ層に統合することで、この問題に対応しています。統合スペシャリストとアーキテクトは、依存関係を簡単に検索、分析し、アクセスをリクエストでき、AIエージェントは同じデータを使用してコンテキストに応じた推奨事項をリアルタイムで提供します。
お客様は以下のメリットを得られます。
IBMは、 AIエージェントをカタログの第一級の消費者にすることで、より高い信頼性とガバナンスを備えた概念実証から実稼働までの組織の移行を支援し、コントロールを犠牲にすることなく展開速度を向上させます。
AI駆動型の機能が企業の将来に備える一方で、IBMは、お客様が現在のテクノロジー・スタックの価値を最大化できるよう支援することの重要性も認識しています。ミッションクリティカルなワークロードの基礎であるIBM MQは、統合チームが直接監視するのが困難な場合があります。
こうした状況に変化をもたらすのが、MQの機能のオブザーバビリティー機能です。MQと他の統合資産からテレメトリーを公開することで、統合チームは、MQスペシャリストや別のコンソールだけに依存することなく、キューのヘルス、レイテンシー、スループットに関する知見をリアルタイムに得ることができます。
お客様への影響は明らかです。
これは、組織が潜在的な混乱に迅速に対応できると同時に、熟練したMQ管理者がより価値の高い活動に集中できることを意味します。
今日、テクノロジーの状況が変化するペースは容赦なく、組織は既存の投資を保護しながらAIを活用するための信頼できる基盤を必要としています。IBM webMethods Hybrid Integrationのこれらの機能強化により、現在のシステムの信頼性とROIを確保しながらエージェント型AIの機会に備えるという、両方の必須事項のバランスをとれるようお客様を支援します。
エージェント型AIの有効化は、AIゲートウェイの構築、MCPライフサイクル管理の加速、watsonxなどのIBMテクノロジーの活用など、IBM webMethods Hybrid Integrationの要となるものです。ここで、最新の進歩の一部を詳しく紹介します。
IBMは、生産性、ガバナンス、可視性に重点を置くことで、イノベーションを加速し、リスクを軽減し、より安心してビジネス価値を実現するためのツールを企業に提供することを目指しています。