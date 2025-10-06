従来の統合では、深い技術的専門知識が必要とされることが多く、需要が利用可能なリソースを上回るとボトルネックが発生します。IBMの新たに強化されたiPaaSエージェントは、統合ライフサイクル全体を通じてチームを支援することで、摩擦を取り除くように設計されています。IBMは、モデルとエージェントの普及を視野に入れて、それらの機能をiPaaS基盤にも導入することを目指しています。これにより、お客様は、追加のインフラストラクチャーを追加することなく、AIエージェントとLLMがコンテキスト・データ・ソースにアクセスする方法を管理できるようになります。たとえば、APIエージェントまたはAPI Developer Studioを使用すると、エージェントが呼び出すことができるMCPツールとしてAPIを公開することがこれまでより簡単になります。

お客様はわかりやすい言葉で目標を説明でき、エージェントが意図を解釈し、提案された統合フローを生成し、承認のオプションを提供します。かつては数時間から数日かかっていた作業が数分で完了するため、ビジネス・チームとITチームは新しいデジタル・サービスをより迅速に提供できるようになります。

エージェントは構築時間を短縮するだけでなく、運用にも拡張されます。これらの機能は、エラーを分類し、最も重要な問題を明らかにし、解決策を提案することで、チームがダウンタイムを削減し、より効果的にトラブルシューティングを行えるように支援します。エージェントは、繰り返し発生するエラーに自己修復を適用して、繰り返しの作業を最小限に抑えることもできます。

その結果、統合スペシャリスト、開発者、ビジネス技術者は、反復的な手作業から、価値を生み出す仕事に集中できます。組織にとって、これは価値実現までの時間が短縮され、レジリエンスが向上することを意味します。