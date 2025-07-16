IBMがベンガルールにAgent AI Innovation Centerを設立して、エンタープライズAIの新時代を切り開く

IBMは、自律機能を備えたこれらのAIエージェントを社内や業界全体のお客様やパートナーに積極的にデプロイしています。ルールベースのチャットボットやアシスタントスタイルのコパイロットとは異なり、これらのエージェントはコンテキストを解釈し、例外を処理し、独立して行動し、継続的に学習します。失敗したプロセスを再構成し、レガシー・システムやクラウド・システム間を接続し、大規模に具体的な成果をもたらします。これらのエージェントはデモ用には構築されていません。実稼働用に構築されており、既に成果をもたらしています。

IBM自体が、エージェント・システムによって中核の機能を変革しました。例えば、人事部門では、毎月のサポート・チケットの量が大幅に減少し、チームの負担が軽減され、解決までの時間が短縮されました。IT業界では、エージェントはサービスが低下する前に問題を先制的に検知して修正します。財務、販売、カスタマー・ケアにおいては、インテリジェントなエージェントが承認を迅速化し、請求を解決し、サービス提供をパーソナライズしています。