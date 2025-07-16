IBMがベンガルールにAgent AI Innovation Centerを設立して、エンタープライズAIの新時代を切り開く

2025年7月16日
本日、IBMはベンガルールにAgentic AI Innovation Centerを開設しました。この施設は、企業やスタートアップ企業、パートナー、開発者が自律的でインテリジェントなAIエージェントによるエクスペリエンスと共創を支援するために設計された最先端の施設です。これらのエージェントは、AIの成熟度において飛躍的な進歩を遂げています。
IBMは、自律機能を備えたこれらのAIエージェントを社内や業界全体のお客様やパートナーに積極的にデプロイしています。ルールベースのチャットボットやアシスタントスタイルのコパイロットとは異なり、これらのエージェントはコンテキストを解釈し、例外を処理し、独立して行動し、継続的に学習します。失敗したプロセスを再構成し、レガシー・システムやクラウド・システム間を接続し、大規模に具体的な成果をもたらします。これらのエージェントはデモ用には構築されていません。実稼働用に構築されており、既に成果をもたらしています。
IBM自体が、エージェント・システムによって中核の機能を変革しました。例えば、人事部門では、毎月のサポート・チケットの量が大幅に減少し、チームの負担が軽減され、解決までの時間が短縮されました。IT業界では、エージェントはサービスが低下する前に問題を先制的に検知して修正します。財務、販売、カスタマー・ケアにおいては、インテリジェントなエージェントが承認を迅速化し、請求を解決し、サービス提供をパーソナライズしています。
エンタープライズ規模でのデプロイメント、これがIBMの差別化要因です。多くのベンダーがAIパイロットについて話すのに対し、IBMは成果について語っています。IBMは、主要な機能全体にエンタープライズ規模でエージェント型システムを適用してきました。現在、私たちはベンガルールにある新しいAgentic AI Centerを通じて、そのエクスペリエンスを世界にお届けしています。
イノベーションセンターは次のようになります。
デジタル・ファーストな経済と深いテクノロジー才能を備えたインドは、理想的なホストです。同センターはインドの顧客にサービスを提供するだけでなく、新興市場でのAI導入における世界規模の灯台としての役割も果たします。
企業は前例のないボラティリティーに直面しているからです。市場は変化し、規則は厳しくなる一方です。お客様の需要も変動します。エージェント型AIは、オペレーションの中核に適応性をもたらします。タスクを自動化することではありません。人による継続的な変更を必要とせずに、改善し、進化させ、ビジネス目標に合わせてシステムを構築することが重要なのです。
最も重要なのは、責任あるAIの導入が進むことです。構築が済んで公開されたAIエージェントは、IBMの信頼できるAIフレームワークを追従しており、透明性、説明可能性、ヒューマン・イン・ザ・ループの設計が組み込まれています。これにより、AIシステムの賢さだけでなく、安全性も確保されます。
これはインドにとって何を意味するのでしょうか？同国をエンタープライズ・グレードのAIイノベーションの世界的リーダーとしての位置づけているということです。これにより、経済発展、雇用創出、世界的なコラボレーションの新たな機会が生まれます。銀行から地方自治体まで、組織が制約を乗り越え、レジリエントなデジタルの未来を構築できるように後押しします。
IBMにとっては、適切に作り上げられたAIは世界の仕組みを変えることができるというIBMの信念の再確認でもあります。Agentic AI Innovation Centerはラボではなく、出発点なのです。
エンタープライズAIの未来がどのようなものになるか知りたい場合は、ベンガルールにあるAgentic AI Innovation Centerへの訪問を計画してください。デモではご覧いただけません。未来が見え、それが機能していることがわかります。
エージェント型AIを活用したIBM® Instana Intelligent Incident Investigationでインシデントをより迅速に解決
IBM webMethods Hybrid Integration：エージェント型AI時代の統合