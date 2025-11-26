集中制御とフェデレーション管理により、ワークフローとチーム全体でAI活用を加速します。
AIは業務の進め方そのものを変革しています。しかし、適切なガバナンスがなければ、リスクや複雑性を招く可能性があります。強固なガバナンス基盤を構築することで、組織はチームやワークフロー全体に、監視機能を維持しながら安心してAIの活用を拡張できます。統合が増え、データの流れがより動的になる中で、ガバナンスはセキュリティー、説明責任、信頼を確保します。可視性とフェデレーション管理の一元化により、すべてのデータ接点を追跡、管理、保護しながら、企業の迅速なイノベーションを実現します。
適切なガバナンスがあれば、AIは安全かつ確実にパイロット段階から本番環境へ移行できます。ガバナンスがない場合、AIエージェントはデータ漏えいやコンプライアンス違反などのリスクを引き起こす可能性があります。IBMのガバナンス層は、すべてのやり取りが安全で、監査可能かつポリシーに基づいて実行されることを保証します。
企業内の統合資産は、分散し、サイロ化し、ガバナンスが困難になることがあります。その結果、イノベーションの速度が低下し、リスクが増大します。IBMのUnified Asset Catalogは、この課題を解決します。
API、システム統合、B2B資産を単一の管理されたメタデータ層に統合することで、このカタログは、以下を可能にします。
カタログを活用することで、再利用は安全で予測可能かつ拡張性が高くなり、エージェント型エンタープライズを支える重要な基盤となります。
AI Gatewayは、エンタープライズ・アプリケーションとLLM API間のやり取りを集中管理し、セルフサービスによる登録、トークン・ベースのレート制限、キャッシング、統合された利用状況のダッシュボードによって安全性を確保します。AI Gatewayは、アプリケーションによるLLM APIの使用を一元的に管理、制御するためのポリシーと、大規模言語モデル（LLM）の選択を迅速に判断するための分析と洞察を提供します。
MCP Gatewayは、エージェントによる企業データと機能へのアクセスを管理します。MCPをネイティブにサポートし、プロトコルを仲介し、エンドポイントを保護し、ポリシー・ロジックを適用し、追跡可能性を提供します。将来的には、A2A Gatewayでゲートウェイを補完する予定です、これは、エージェントが他のエージェントにアクセスする際の管理を行い、他のエージェントへの安全な作業委任を可能にします。
今日のエンタープライズIT環境は、専用ゲートウェイ、オンプレミスとマルチクラウドの導入、複数のユーザーによってますます分散化され、これまで以上に断片化が進んでいます。この複雑さを制御することは、リスクを軽減し、成功に必要な俊敏性、回復力、セキュリティー、拡張性を維持するために極めて重要です。
サイロ化された統合コンソールとは異なり、IBM webMethodsのハイブリッド・コントロール・プレーン機能は、IBM、サード・パーティー、ハイブリッドのランタイムを管理、統制するための単一の場所を提供します。組織は、オンプレミス、マルチクラウド、エッジのいずれの環境で実行している場合でも、エージェント、統合、API、イベントなどにわたる詳細な可視性とガバナンスを実現できます。