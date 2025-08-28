IBMが、2025年第3四半期の「The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service」でリーダーに選出

2025年8月28日
IBMは、2025年第3四半期のForrester Wave™で、Integration Platform as a Service（iPaaS）部門におけるリーダーに選出され、すべてのベンダーの中で「Current Offering」カテゴリーのトップにランクされています。
特筆すべき点として、当社は、わずか3社のみ選ばれた「リーダー」セグメントのベンダーの1社です。この評価は、企業が統合を変革し、イノベーションを加速し、AI の可能性を最大限に解き放つ取り組みをサポートする当社のコミットメントにおける、大きなマイルストーンです。
私たちは、この評価を、IBMとWebMethodsのポートフォリオを統合して、AI時代の統合を再定義するシームレスで統一されたエクスペリエンスを提供する、当社の買収ストラテジーを強く実証するものと見ています。
iPaaS市場は急速に進化・成長しており、Forrester WaveのリーダーとしてのIBMの評価は、当社のストラテジーと投資の強みを反映していると考えています。webMethodsの買収とIBM® webMethods Hybrid Integrationの立ち上げにより、当社はAIとイノベーションにフォーカスし続けます。Forrester社のレポートでは、単一のコントロール・プレーンですべての統合をサポートするというIBMのビジョンを概説し、適応型オートメーションのためのIBMによるAIサービスの機能についても言及しています。
IBM Think 2025でのIBM webMethods Hybrid Integrationのデビューに続き、急速に進むイノベーションに、さらに素晴らしいニュースが加わることを嬉しく思います。リリース後わずか数か月の間に、IBMはお客様から「画期的」と評されるAIエージェントは、組織がAIサービスにアクセスするための単一の制御ポイントを提供するAI Gatewayであり、あらゆる場所のあらゆるランタイムに対する単一のコントロール・プレーンです。当社のロードマップには、ライフサイクル全体にわたる新しいAIエージェント、MCPサーバーのサポート、ユーザーとしてのエージェント向けに再設計されたグローバル統合資産カタログ、および新しいAPI Developer Studioなどの強力な開発者エクスペリエンスの強化が詰め込まれています。私たちは成長し、構築し、投資しています。IBMのように統合を行う企業はありません。
Forrester Wave™におけるリーダーとしてのIBMの評価は、単なる勲章ではありません。これは、当社のビジョンと実行が、まさにお客様が今日のiPaaSに求めているものであるというシグナルであると考えています。エージェントやオートメーションの構築、ハイブリッド環境全体でのシステムの拡張、レガシー・アプリの優れた成長要因への変換など、IBMはビジネスのあらゆる部分を強化する上で最適な選択肢を用意しています。
アナリストの評価にとどまらず、成功を促進する成果を上げている世界中のお客様についてご紹介します。
IBMは、Forrester社の評価を光栄に思います。当社の成長を支え続けるお客様、パートナー、コミュニティー・メンバーに感謝いたします。
iPaaSの状況が急速に変化する中、今こそIBM webMethods Hybrid Integrationについて詳しく知り、受賞歴のあるAI統合基盤で組織のイノベーションを加速させる方法を確認しましょう。
直接のご相談を希望されますか？10月6日から9日までオーランドで開催されるIBM TechXchangeで、革新的なIBMコミュニティのメンバーと一緒に、そのエネルギーと興奮を体験し、次に起こる未来の第一発見者となりましょう。
IBM webMethods Hybrid Integrationはこちら
IBM TechXchange 2025 in Orlandoにぜひご参加ください
Forrester社は、その調査出版物に含まれる企業、製品、ブランド、またはサービスを推奨するものではなく、かかる出版物に含まれる評価に基づいて企業またはブランドの製品またはサービスを選択するよう、いかなる人にもアドバイスするものではありません。情報は、利用可能な最良の参考情報に基づいています。意見はその時点の判断を反映しており、変更される可能性があります。詳細については、Forrester社の客観性に関するこちらをご覧ください。