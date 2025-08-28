IBMが、2025年第3四半期の「The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service」でリーダーに選出

特筆すべき点として、当社は、わずか3社のみ選ばれた「リーダー」セグメントのベンダーの1社です。この評価は、企業が統合を変革し、イノベーションを加速し、AI の可能性を最大限に解き放つ取り組みをサポートする当社のコミットメントにおける、大きなマイルストーンです。

私たちは、この評価を、IBMとWebMethodsのポートフォリオを統合して、AI時代の統合を再定義するシームレスで統一されたエクスペリエンスを提供する、当社の買収ストラテジーを強く実証するものと見ています。