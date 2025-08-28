IBMが、2025年第3四半期の「The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service」でリーダーに選出

2025年8月28日

著者

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

IBMは、2025年第3四半期のForrester Wave™で、Integration Platform as a Service（iPaaS）部門におけるリーダーに選出され、すべてのベンダーの中で「Current Offering」カテゴリーのトップにランクされています。

特筆すべき点として、当社は、わずか3社のみ選ばれた「リーダー」セグメントのベンダーの1社です。この評価は、企業が統合を変革し、イノベーションを加速し、AI の可能性を最大限に解き放つ取り組みをサポートする当社のコミットメントにおける、大きなマイルストーンです。

私たちは、この評価を、IBMとWebMethodsのポートフォリオを統合して、AI時代の統合を再定義するシームレスで統一されたエクスペリエンスを提供する、当社の買収ストラテジーを強く実証するものと見ています。

IBMの戦略的飛躍

iPaaS市場は急速に進化・成長しており、Forrester WaveのリーダーとしてのIBMの評価は、当社のストラテジーと投資の強みを反映していると考えています。webMethodsの買収とIBM® webMethods Hybrid Integrationの立ち上げにより、当社はAIとイノベーションにフォーカスし続けます。Forrester社のレポートでは、単一のコントロール・プレーンですべての統合をサポートするというIBMのビジョンを概説し、適応型オートメーションのためのIBMによるAIサービスの機能についても言及しています。

IBM Think 2025でのIBM webMethods Hybrid Integrationのデビューに続き、急速に進むイノベーションに、さらに素晴らしいニュースが加わることを嬉しく思います。リリース後わずか数か月の間に、IBMはお客様から「画期的」と評されるAIエージェントは、組織がAIサービスにアクセスするための単一の制御ポイントを提供するAI Gatewayであり、あらゆる場所のあらゆるランタイムに対する単一のコントロール・プレーンです。当社のロードマップには、ライフサイクル全体にわたる新しいAIエージェント、MCPサーバーのサポート、ユーザーとしてのエージェント向けに再設計されたグローバル統合資産カタログ、および新しいAPI Developer Studioなどの強力な開発者エクスペリエンスの強化が詰め込まれています。私たちは成長し、構築し、投資しています。IBMのように統合を行う企業はありません。

Forrester社が指摘した6つの主要分野

  1. 幅広い統合機能：Forrester社は、ケイパビリティーについて言及した際、「webMethodsは、強力なAPI管理、複数の種類のメッセージ・ブローカー、そしてEDI、マネージド・ファイル転送、パートナーのセルフサービスによるパートナー管理をサポートするB2Bを通じて、強力で広範な統合サポートを提供します」と述べています。これは、ITリーダーが異種のツールを統合し、大規模に複雑さを軽減できることを意味します。
  2. AI駆動型のオートメーション：watsonxと、追加のIBM AIサービスとの深い統合を活用したIBM webMethods Hybrid Integrationは、信頼できるAIを活用してエンタープライズのトランスフォーメーションを推進します。私たちは、AIは総合的に価値を提供する必要があると考えており、Forrester社も私たちが提供しているのは「ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるAI支援」であると述べています。適応型オートメーションから自律型AIエージェントまで、IBMはよりエラーの少ない、よりスマートな構築を迅速に実現するチームを支援しています。
  3. 強力な開発者エクスペリエンス（DX）：Forrester社は、私たちの「ステップ・デバッガー、モックとコードカバレッジ分析を備えたテスト・フレームワーク、エンドツーエンドのトランザクション視覚化が高品質のコードとオペレーションをサポートする」点を挙げました。これらの機能により、開発者は複雑な統合を確信を持って構築し、効率的にデプロイできます。
  4. お客様事例の組み込み：Forrester社のレポートはまた、IBMは「あらゆる顧客のカスタマー・サクセス・マネージャー（CSM）、導入における方法論、新規顧客への迅速な価値を担保するためのサービスなど、顧客の導入に対する優れたサポート」を提供しているとも述べています。IBMのお客様へのコミットメントは、価値実現までの時間を短縮し、長期的な関係を強化して成功を共有することを徹底しています。
  5. 統合プラットフォームのビジョン：私たちのストラテジーを評価するにあたり、Forrester社は「IBMのビジョンは、すべての統合パターンを単一のコントロール・プレーンとAIでサポートすることにある」としています。これを実現するために、IBMはハイブリッド・コントロール・プレーンを構築しました。これにより、サイロを排除し、総所有コストを削減し、真に一貫性のあるエクスペリエンスを提供できます。
  6. シンプルでスケーラブルな料金体系：不透明で複雑な料金体系の世界において、Forrester社は、IBMが「取引量に応じたシンプルな料金体系を提供している」ことを強調しました。私たちの目標は、お客様に予測可能性と拡張性を提供し、組織が小規模から始めて自信を持って成長しやすくすることです。

テクノロジー・リーダーにとって意味すること

Forrester Wave™におけるリーダーとしてのIBMの評価は、単なる勲章ではありません。これは、当社のビジョンと実行が、まさにお客様が今日のiPaaSに求めているものであるというシグナルであると考えています。エージェントやオートメーションの構築、ハイブリッド環境全体でのシステムの拡張、レガシー・アプリの優れた成長要因への変換など、IBMはビジネスのあらゆる部分を強化する上で最適な選択肢を用意しています。

お客様がIBM webMethods Hybrid Integrationを好む理由

アナリストの評価にとどまらず、成功を促進する成果を上げている世界中のお客様についてご紹介します。

  • 「（IBM webMethods Hybrid Integrationにより）好調なときも困難なときも競合他社を上回るための長期的な安定性と、顧客のニーズ、パートナーからの要望、規制変更にも即座に対応できる俊敏性を得ることができました。このような堅牢で包括的なソリューション・プラットフォームは他にありません。」Haim Inger氏、最高技術責任者、Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd.。Clal社のケーススタディはこちら
  • 「（IBM webMethods Hybrid Integrationは）私たちとお客様をつなぐ命綱です（以下略）」Roman Poon氏、ロジスティック・システム・アプリケーション・サポート責任者、PharmLog Pharma Logistik GmbH。PharmLog社のお客様事例はこちら
  • 「私たちは、複雑で進化するランドスケープを管理しています。そして、統合されたビジネス・プロセスを構築し、それを長期にわたって維持することができています。」Dave Laycock氏、シニア・データ・アーキテクト、Nutrien社。Nutrien社のお客様事例はこちら

次のステップ

IBMは、Forrester社の評価を光栄に思います。当社の成長を支え続けるお客様、パートナー、コミュニティー・メンバーに感謝いたします。

iPaaSの状況が急速に変化する中、今こそIBM webMethods Hybrid Integrationについて詳しく知り、受賞歴のあるAI統合基盤で組織のイノベーションを加速させる方法を確認しましょう。

直接のご相談を希望されますか？10月6日から9日までオーランドで開催されるIBM TechXchangeで、革新的なIBMコミュニティのメンバーと一緒に、そのエネルギーと興奮を体験し、次に起こる未来の第一発見者となりましょう。

IBM webMethods Hybrid Integrationはこちら
IBM TechXchange 2025 in Orlandoにぜひご参加ください

Forrester社は、その調査出版物に含まれる企業、製品、ブランド、またはサービスを推奨するものではなく、かかる出版物に含まれる評価に基づいて企業またはブランドの製品またはサービスを選択するよう、いかなる人にもアドバイスするものではありません。情報は、利用可能な最良の参考情報に基づいています。意見はその時点の判断を反映しており、変更される可能性があります。詳細については、Forrester社の客観性に関するこちらをご覧ください。

