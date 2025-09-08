クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境全体でAPI、統合、イベントを管理および監視します。
今日のエンタープライズIT環境は、専用ゲートウェイ、オンプレミスとマルチクラウドの導入、複数のユーザーによってますます分散化され、これまで以上に断片化が進んでいます。この複雑さを制御することは、リスクを軽減し、成功に必要な俊敏性、回復力、セキュリティー、拡張性を維持するために極めて重要です。
サイロ化された統合コンソールとは異なり、IBM® webMethodsのハイブリッド・コントロール・プレーン機能は、IBM、サード・パーティー、ハイブリッドのランタイムを管理、統制するための単一の場所を提供します。組織は、オンプレミス、マルチクラウド、エッジのいずれの環境で実行されていても、API、イベント、統合全体にわたる詳細な可視性とガバナンスを実現できます。
ハイブリッド・コントロール・プレーンは、エンドツーエンドの監視機能を提供し、チームがさまざまなツールやハイブリッド環境にまたがるAPI、イベント、統合などを追跡、管理できるよう支援します。
監視とトラブルシューティングを効率化して対応時間を短縮し、ITチームの負担を軽減します。
制御プロセスを標準化することで、統合のオンボーディングと導入を迅速化します。
統合機能がどこに導入されていても、ガバナンス、セキュリティー、コンプライアンスのポリシーを一元的に定義して適用します。
複数のプロバイダーからのゲートウェイを組み込み、それらすべてを一元的に制御します。
単一の制御層を通じて複数の統合タイプを管理し、個別ツールへの依存を減らします。