あらゆるランタイム、あらゆる場所に対応する単一のコントロール・プレーン

クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境全体でAPI、統合、イベントを管理および監視します。

色付きの四角いアイコンで複数のタブが開いている画面の図

ハイブリッド環境全体の可視性と制御を強化

ハイブリッド・コントロール・プレーンが、複雑で多様な統合、オンプレミスおよびマルチクラウド環境、複数のゲートウェイなどの管理をどのように簡素化できるかを紹介します。9月17日（水曜）午前11時（米国東部時間）にご参加ください。

概要

今日のエンタープライズIT環境は、専用ゲートウェイ、オンプレミスとマルチクラウドの導入、複数のユーザーによってますます分散化され、これまで以上に断片化が進んでいます。この複雑さを制御することは、リスクを軽減し、成功に必要な俊敏性、回復力、セキュリティー、拡張性を維持するために極めて重要です。

サイロ化された統合コンソールとは異なり、IBM® webMethodsのハイブリッド・コントロール・プレーン機能は、IBM、サード・パーティー、ハイブリッドのランタイムを管理、統制するための単一の場所を提供します。組織は、オンプレミス、マルチクラウド、エッジのいずれの環境で実行されていても、API、イベント、統合全体にわたる詳細な可視性とガバナンスを実現できます。
複雑な連携を簡単に管理

ハイブリッド・コントロール・プレーンは、エンドツーエンドの監視機能を提供し、チームがさまざまなツールやハイブリッド環境にまたがるAPI、イベント、統合などを追跡、管理できるよう支援します。
メリット
問題への対処を迅速化

監視とトラブルシューティングを効率化して対応時間を短縮し、ITチームの負担を軽減します。
価値実現までの時間を短縮

制御プロセスを標準化することで、統合のオンボーディングと導入を迅速化します。
一元化されたガバナンスでリスクを軽減

統合機能がどこに導入されていても、ガバナンス、セキュリティー、コンプライアンスのポリシーを一元的に定義して適用します。
エコシステム全体の管理

複数のプロバイダーからのゲートウェイを組み込み、それらすべてを一元的に制御します。
ツールの統合

単一の制御層を通じて複数の統合タイプを管理し、個別ツールへの依存を減らします。

主な機能

統合ランタイム管理ページの製品の画面
すべてのランタイムを一元管理

ランタイム全体の設定、SaaS全体の正常性の追跡と管理、自己管理型導入機能を使用して、IBM App Connect、IBM API Connect、webMethodsを含むすべての統合ランタイムを表示、フィルタリング、管理します。
アクセス管理ページの製品の画面
すべての統合方式に対応する安全なアクセス制御

役割ベースのアクセス制御（RBAC）、多要素認証（MFA）、監査ログ、アクセス・ガバナンスを使用して、複数の統合方式や場所にわたるIDとアクセスを管理します。これらの機能は、GDPR、HIPAA、PCI-DSSなどのセキュリティーとコンプライアンスの基準を満たすために役立ちます。
「About」セクションのサブページの製品の画面
複数の環境にわたる追跡の簡素化

オンプレミス、ハイブリッド、クラウドを問わず、すべての展開場所における環境、ランタイム、バージョン、ソフトウェアを追跡、フィルタリングします。
地域ターゲティング・ページの製品の画面
リアルタイムの可観測性でいち早く対応

リアルタイムでトランザクションを追跡し、製品間の統合の正常性を管理し、ハイブリッド・エコシステム全体でアラートを設定して、問題の診断と解決を迅速化します。
使用状況分析ページの製品の画面
使用状況に関する洞察で経費を最適化

リソース単位（RU）での使用権の消費とテナント使用状況を、ほぼリアルタイムで測定し、可視化します。未使用の製品を排除し、インフラストラクチャーの費用を最適化し、チャージバックやチームベースの予測を支援します。
環境管理ページの製品の画面
あらゆる環境に一貫した導入

動的なプロビジョニングとアクセス・ポリシーの適用により、開発環境、テスト環境、本番環境を一元管理します。一貫した導入と最適化されたリソース使用の最適化を実現します。
次のステップへ

製品の最新情報を入手するか、デモを予約して、IBM webMethods Integrationがアプリケーション統合をどのように実現し、ビジネスの俊敏性を促進するかをご確認ください。 

