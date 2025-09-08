今日のエンタープライズIT環境は、専用ゲートウェイ、オンプレミスとマルチクラウドの導入、複数のユーザーによってますます分散化され、これまで以上に断片化が進んでいます。この複雑さを制御することは、リスクを軽減し、成功に必要な俊敏性、回復力、セキュリティー、拡張性を維持するために極めて重要です。

サイロ化された統合コンソールとは異なり、IBM® webMethodsのハイブリッド・コントロール・プレーン機能は、IBM、サード・パーティー、ハイブリッドのランタイムを管理、統制するための単一の場所を提供します。組織は、オンプレミス、マルチクラウド、エッジのいずれの環境で実行されていても、API、イベント、統合全体にわたる詳細な可視性とガバナンスを実現できます。