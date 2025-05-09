データセンターに最適なMaximo

物理インフラをリアルタイムの洞察とAI駆動型資産運用戦略で管理

インテリジェントな資産洞察でデータセンターを強化

エネルギー需要の増加とコスト圧力に対応するため、データセンターは従来の稼働時間指標にとらわれず、インテリジェントで統合された資産管理に基づく継続的な運用の卓越性モデルへ進化する必要があります。IBM® Maximoは、データセンターの資産ライフサイクル全体をデジタル化し、AI搭載のインサイト、プロアクティブなメンテナンス、重要インフラ全体のリアルタイム可視化を提供することで、エネルギー消費と運用コストの削減を支援します。

エネルギー効率の最適化から、長年の目標であった状態基準保全の実現まで、Maximoは重要施設資産の寿命延長を支援します。運用の複雑さを管理できるため、安心してスケールアップし、コストを削減し、持続可能なパフォーマンスを自動化できます。

資産のROIを最大化

AIを駆動して抽出したインサイトを活用してメンテナンスを最適化し、摩耗を軽減することで、資産の寿命を延ばし、重要インフラをより長く、効率的に稼働させます。
エネルギー・コストの削減

インテリジェントな監視、標準搭載のダッシュボードや分析機能を通じて電力と資産の使用状況を追跡・最適化し、カーボン・フットプリントの削減やESGレポートの自動作成を行います。
洞察によるダウンタイムの短縮

リアルタイムのインサイトと状態基準保全（CBM）を活用して物理資産の健全性を評価し、より賢明な意思決定を可能にするとともに、重要インフラ全体での計画外ダウンタイムを削減します。
技術者の作業効率

AI搭載の運用機能とモバイルアクセスにより、タスクの自動化やワークフローの効率化を実現し、チームがより賢く、迅速に業務を行えるよう支援します。

機能

資産管理 設備パフォーマンス管理 資産投資計画 施設管理 エネルギーと環境に関するインサイト

業種・業界

IBMの機能が、業界全体で包括的なデータセンター資産管理およびオートメーション・ツールをどのように提供できるかをご覧ください。
銀行、保険、金融サービス

予防保全とリアルタイム監視により、24時間365日の金融業務を継続的に保護します。Maximoは、資産パフォーマンスおよび点検の集中管理・監査可能な記録を通じてコンプライアンスを支援します。資産ライフサイクルを最適化し、コストを削減するとともに耐用年数を延長します。また、高度なエネルギー監視によりESG目標を支援し、ITと施設管理の統合により、銀行インフラ全体で迅速な対応、より高い機動性、柔軟性、責任の明確化を実現します。
官公庁・自治体

IBM Maximoは、官公庁・自治体のデータセンターにおける効率向上、コスト削減、コンプライアンス対応を支援します。資産管理を一元化し、予防保全を可能にして、ダウンタイムを最小限に抑え、オペレーションを合理化します。このアプローチにより、データに基づく計画策定、セキュリティー強化、規制遵守、資産寿命の延長が可能となり、最終的には安定した公共サービスの提供を確保します。
通信

通信業界では、データセンターはミッションクリティカルなインフラストラクチャーであり、最大稼働率と効率が求められます。AIの急速な普及により、通信事業者は性能とコスト面で大きな飛躍が期待されます。IBM Maximoは、通信事業者がAIによるインサイト、予防保全、リアルタイム監視を活用して、データセンターの物理インフラを能動的に管理できるよう支援します。Maximoは、オペレーションを一元化し、ワークフローを自動化することで、計画外の停止を減らし、エネルギー使用を最適化し、資産寿命を延ばすことで、信頼性の高いサービス提供を保証し、ネットワーク需要の急速な増大をサポートしています。
コンピューター・サービス業

コンピューター・サービス業界では、極めて高いデータセンター稼働率、IT/OTのシームレスな統合、迅速な資産ライフサイクル、厳格なセキュリティーが求められます。IBM Maximoは、重要な電力、冷却、IT資産に対する予防保全を提供し、ダウンタイムを大幅に削減します。物理資産とIT資産の管理を統合したプラットフォームを提供し、資産密度と迅速な展開を最適化します。また、Maximoはコンプライアンスおよび顧客データのセキュリティーに関する堅牢な監査記録を確保し、効率的で高性能、かつ規制遵守のサービス提供を支援します。

関連製品

IBM Turbonomic
IBM® Turbonomic は分析によるインサイトを活用し、アプリケーション・リソースをリアルタイムで継続的に最適化します。Turbonomic はリソースの割り当てを自動化し、パフォーマンスを確保しつつコストを削減し、インフラストラクチャー効率を最大化します。
IBM Maximo IT
IT資産管理（ITAM）とITサービス管理（ITSM）を統合したソリューションで、ユーザーサポート、インシデント対応、ITおよび運用技術（OT）資産の可視化、IT変更管理の単一窓口として機能します。
IBM Instana
IBM Instanaを使用すれば、AIにより駆動されるアプリケーションとシステムのフルスタック可観測性を通じて、ITの問題を迅速に発見・修正できます。
次のステップ

IBMのエキスパートによるコンサルテーションで、組織がMaximo for Data Centersからどのようなメリットを得られるかをご確認ください。

