物理インフラをリアルタイムの洞察とAI駆動型資産運用戦略で管理
エネルギー需要の増加とコスト圧力に対応するため、データセンターは従来の稼働時間指標にとらわれず、インテリジェントで統合された資産管理に基づく継続的な運用の卓越性モデルへ進化する必要があります。IBM® Maximoは、データセンターの資産ライフサイクル全体をデジタル化し、AI搭載のインサイト、プロアクティブなメンテナンス、重要インフラ全体のリアルタイム可視化を提供することで、エネルギー消費と運用コストの削減を支援します。
エネルギー効率の最適化から、長年の目標であった状態基準保全の実現まで、Maximoは重要施設資産の寿命延長を支援します。運用の複雑さを管理できるため、安心してスケールアップし、コストを削減し、持続可能なパフォーマンスを自動化できます。
AIを駆動して抽出したインサイトを活用してメンテナンスを最適化し、摩耗を軽減することで、資産の寿命を延ばし、重要インフラをより長く、効率的に稼働させます。
インテリジェントな監視、標準搭載のダッシュボードや分析機能を通じて電力と資産の使用状況を追跡・最適化し、カーボン・フットプリントの削減やESGレポートの自動作成を行います。
リアルタイムのインサイトと状態基準保全（CBM）を活用して物理資産の健全性を評価し、より賢明な意思決定を可能にするとともに、重要インフラ全体での計画外ダウンタイムを削減します。
AI搭載の運用機能とモバイルアクセスにより、タスクの自動化やワークフローの効率化を実現し、チームがより賢く、迅速に業務を行えるよう支援します。
データセンター運用の効率化と継続的改善
問題の発見、コンプライアンスのギャップ解消、次回アップグレードの最適化など、Maximoはデータセンターの技術者チームが迅速に対応し、ダウンタイムを削減し、運用の卓越性を推進できるよう支援します。すべてが統合され、一貫した操作体験で実現します。
自然言語でのデータとの会話からインテリジェントなインサイトまで、IBM® watsonxを活用して構築されたMaximo Enterprise資産管理は、メンテナンス・ワークフローと運用ワークフローにAIサービスを導入し、作業指示管理の効率化を実現します。
資産の稼働時間と効率の最適化
Maximoは、物理的なデータセンター資産（サーバー、冷暖房、電源）の稼働時間と効率を、リアルタイム監視とAI搭載の資産健全性ダッシュボードにより確保します。高度な分析、オートメーション、企業全体での可視化により、資産寿命の延長、コスト削減、持続可能性目標の達成を支援し、状態基準保全（CBM）への移行を可能にしてリソース利用の最適化とダウンタイム削減を実現します。
戦略的な資産投資の計画
AI駆動型のインサイト、シナリオ・モデリング、ライフサイクル・コスト分析により、データセンター投資を戦略的に計画・優先順位付けできます。Maximoは、事業目標、コンプライアンス要件、持続可能性目標に沿ったより賢明な資本配分を可能にします。ERP、IoT、IBM Apptioと統合され、資産寿命の延長と総所有コスト（TCO）削減を実現するデータ駆動型の意思決定を支援します。
インテリジェンスに基づく正確な施設管理
AIおよびIoTによるインサイトで施設運用のリアルタイム可視化を実現します。スペースやリース、エネルギー消費、資産利用状況を最適化しながら、稼働時間とコンプライアンスを確保します。Maximoは、スマートなスペース計画、効率的なリース管理、自動化されたワークフローを支援し、データセンターが効率的に運用され、迅速に拡張され、持続可能性目標を達成できる統合されたライフサイクルベースのソリューションを提供します。
エネルギー消費および環境保全におけるパフォーマンスのベンチマーク
ポートフォリオレベルでエネルギー消費とコストをレビュー・ベンチマークし、外れ値や節約の機会を特定します。温室効果ガス（GHG）排出量を算出し、気候関連開示要件に対応するとともに、排出削減の取り組みを支援するインサイトを提供します。
IBMの機能が、業界全体で包括的なデータセンター資産管理およびオートメーション・ツールをどのように提供できるかをご覧ください。
予防保全とリアルタイム監視により、24時間365日の金融業務を継続的に保護します。Maximoは、資産パフォーマンスおよび点検の集中管理・監査可能な記録を通じてコンプライアンスを支援します。資産ライフサイクルを最適化し、コストを削減するとともに耐用年数を延長します。また、高度なエネルギー監視によりESG目標を支援し、ITと施設管理の統合により、銀行インフラ全体で迅速な対応、より高い機動性、柔軟性、責任の明確化を実現します。
IBM Maximoは、官公庁・自治体のデータセンターにおける効率向上、コスト削減、コンプライアンス対応を支援します。資産管理を一元化し、予防保全を可能にして、ダウンタイムを最小限に抑え、オペレーションを合理化します。このアプローチにより、データに基づく計画策定、セキュリティー強化、規制遵守、資産寿命の延長が可能となり、最終的には安定した公共サービスの提供を確保します。
通信業界では、データセンターはミッションクリティカルなインフラストラクチャーであり、最大稼働率と効率が求められます。AIの急速な普及により、通信事業者は性能とコスト面で大きな飛躍が期待されます。IBM Maximoは、通信事業者がAIによるインサイト、予防保全、リアルタイム監視を活用して、データセンターの物理インフラを能動的に管理できるよう支援します。Maximoは、オペレーションを一元化し、ワークフローを自動化することで、計画外の停止を減らし、エネルギー使用を最適化し、資産寿命を延ばすことで、信頼性の高いサービス提供を保証し、ネットワーク需要の急速な増大をサポートしています。
コンピューター・サービス業界では、極めて高いデータセンター稼働率、IT/OTのシームレスな統合、迅速な資産ライフサイクル、厳格なセキュリティーが求められます。IBM Maximoは、重要な電力、冷却、IT資産に対する予防保全を提供し、ダウンタイムを大幅に削減します。物理資産とIT資産の管理を統合したプラットフォームを提供し、資産密度と迅速な展開を最適化します。また、Maximoはコンプライアンスおよび顧客データのセキュリティーに関する堅牢な監査記録を確保し、効率的で高性能、かつ規制遵守のサービス提供を支援します。