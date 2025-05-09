エネルギー需要の増加とコスト圧力に対応するため、データセンターは従来の稼働時間指標にとらわれず、インテリジェントで統合された資産管理に基づく継続的な運用の卓越性モデルへ進化する必要があります。IBM® Maximoは、データセンターの資産ライフサイクル全体をデジタル化し、AI搭載のインサイト、プロアクティブなメンテナンス、重要インフラ全体のリアルタイム可視化を提供することで、エネルギー消費と運用コストの削減を支援します。

エネルギー効率の最適化から、長年の目標であった状態基準保全の実現まで、Maximoは重要施設資産の寿命延長を支援します。運用の複雑さを管理できるため、安心してスケールアップし、コストを削減し、持続可能なパフォーマンスを自動化できます。