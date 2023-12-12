Center for Internet Security®(CIS) BenchmarksTMは、IT システム、ソフトウェア、ネットワークを安全に構成するための業界のベスト・プラクティスのコレクションです。ベンチマーク・ガイダンスは、HIPAA、ISO 27000ファミリー、NIST（米国連邦情報・技術局）サイバーセキュリティー・フレームワーク（CSF）、NIST SP 800-53、PCI DSSなど、他のセキュリティー・フレームワークにマップされたCISコントロールによって提供されます。IBM Cloudは、CISベンチマークの開発をサポートします。



レポートおよびその他のドキュメンテーション