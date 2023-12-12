IBM Cloudコンプライアンス：Center for Internet Security（CIS）

コンピューターのインターフェースを操作する人の周りに、セキュリティ・シールドと台座上の地球儀が描かれているイラスト
CISとは

Center for Internet Security®(CIS) BenchmarksTMは、IT システム、ソフトウェア、ネットワークを安全に構成するための業界のベスト・プラクティスのコレクションです。ベンチマーク・ガイダンスは、HIPAA、ISO 27000ファミリー、NIST（米国連邦情報・技術局）サイバーセキュリティー・フレームワーク（CSF）、NIST SP 800-53、PCI DSSなど、他のセキュリティー・フレームワークにマップされたCISコントロールによって提供されます。IBM Cloudは、CISベンチマークの開発をサポートします。


レポートおよびその他のドキュメンテーション
IBMの見解

CIS IBM Cloud®ファウンデーション・ベンチマークは、クライアントがIBM Cloudサービスを安全に導入し、コンプライアンス管理の一貫性を持ったデジタルトランスフォーメーション戦略の実行を支援します。ベンチマーク・コントロールは、CISセキュリティー・ソフトウェア証明書も取得しているIBM Cloud Security and Compliance Centerを通じてリソースをモニターするように構成可能です。

サービス

参考情報 IBM Cloud Security and Compliance Center
