IBM watsonx.data integrationで非構造化データ用のETLパイプラインを構築しましょう

IBM watsonx.data integrationにより、お客様はオープンソースのイノベーションと独自のエンタープライズ・テクノロジーの強力な組み合わせを通じて、非構造化データの可能性を最大限に解き放つことができます。パーソナライズされたコンテンツ生成から請求書の集計、エージェントの意思決定まで、UDIは生のコンテンツをAI対応の知見に変換します。この機能は、現在IBM watsonx.data integrationの一部として利用可能です。

このサービスの特徴は、構造化データと非構造化データを1つのプラットフォームに統合できることです。これにより、パイプラインの構築とツールの無秩序なスプロール現象が簡素化され、成果の達成を加速されます。ユースケースに関係なく、watsonx.data integrationは、すべてのデータからビジネス価値を解き放つための基盤となります。

watsonx.data integrationを無料でお試しください