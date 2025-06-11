データ統合のパラダイム・シフトがここに：watsonx.data integrationの紹介

不適切に設計されたデータ統合ストラテジーは、高品質で安全、コンプライアンスに準拠したデータの提供を妨げ、リアルタイム分析、AIイニシアチブ、データウェアハウスのモダナイゼーション、その他の戦略的プロジェクトの低質化を招く可能性があります。

データ・パイプラインの量が増加するにつれて、データ・エンジニアはコスト、性能、品質に関する考慮事項の管理が困難になると感じています。データ・エンジニアの大半は、既存のパイプラインとインフラストラクチャの維持のみに労働時間の50%以上を費やしており、ITリーダーの95％が、統合の問題がAI の導入を妨げていると報告しています。

企業は、データ・ストレージのパラダイム・シフトの絶え間ないサイクルと格闘しています。この絶え間ない変化は、データ統合ツールの気の遠くなるような増加や、維持が困難なデータ・パイプライン、データ資産の長期的価値の低下をもたらしました。データ・エンジニアリングを行う人材の不足と既存のパイプラインの再利用不可能性により、多額のコストと技術的負債が生じています。