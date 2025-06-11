データ統合のパラダイム・シフトがここに：watsonx.data integrationの紹介

2025年6月11日
今日、IBMはwatsonx.data integrationを導入し、組織が分析とAI向けの信頼性の高いデータ提供を拡張できるように支援するとともに、単一のデータ統合コントロール・プレーンを通じてデータ・チームを断片化されたツール中心のアプローチの制約から解放します。
不適切に設計されたデータ統合ストラテジーは、高品質で安全、コンプライアンスに準拠したデータの提供を妨げ、リアルタイム分析、AIイニシアチブ、データウェアハウスのモダナイゼーション、その他の戦略的プロジェクトの低質化を招く可能性があります。
データ・パイプラインの量が増加するにつれて、データ・エンジニアはコスト、性能、品質に関する考慮事項の管理が困難になると感じています。データ・エンジニアの大半は、既存のパイプラインとインフラストラクチャの維持のみに労働時間の50%以上を費やしており、ITリーダーの95％が、統合の問題がAI の導入を妨げていると報告しています。
企業は、データ・ストレージのパラダイム・シフトの絶え間ないサイクルと格闘しています。この絶え間ない変化は、データ統合ツールの気の遠くなるような増加や、維持が困難なデータ・パイプライン、データ資産の長期的価値の低下をもたらしました。データ・エンジニアリングを行う人材の不足と既存のパイプラインの再利用不可能性により、多額のコストと技術的負債が生じています。
新しいトレンドごとにデータ・パイプラインの書き換えを余儀なくされることがなく、データ・パイプライン内のビジネス・ロジックがストレージ・インフラストラクチャーから切り離されている世界を想像してみてください。統合の形式（リアルタイム・ストリーミング、バッチETL/ELT、または複製）を選択せずにビジネス成果を構築できるアプローチを思い描いてみましょう。データ・チームがコンテキストを切り替えたり、要件をポイント・ソリューションに強制的に適合させたりする必要性をなくしましょう。データ・エンジニアが、組織内の既存のスキルを最大限に活用するために、ノーコード、ローコード、コード・ファーストを問わず、好みのオーサリング・エクスペリエンスで柔軟に作業できるとしたらどうでしょうか。
watsonx.data integrationにより、IBMは、単一の統合スタイルまたはストレージ・アーキテクチャから分離された再利用可能なパイプラインを作成するための統一型コントロール・プレーンを提供し、特殊なツールへの依存を排除します。これは、コストとパフォーマンスを最適化しながら、古いパイプラインの保守と書き換えに費やす時間を削減し、ツールの無秩序な増加を排除するために設計された唯一の適応型データ統合ソリューションです。
watsonx.data integrationは、データ統合ストラテジーが将来的な変化に対応できるように、いくつかのメリットを提供するように設計されています。
watsonx.data integrationにより、組織は単一のデータ統合コントロール・プレーンを通じて、あらゆる統合スタイルのAI対応データを提供できます。組織は、新しいテクノロジーに移行するたびにパイプラインを繰り返し書き直す必要がなくなり、柔軟で効率的、かつ信頼性の高いデータ配信の未来を手にいれることができます。watsonx.data integrationは、データ統合、データレイクハウス、およびデータ・インテリジェンス機能の組み合わせを求める組織向けに、スタンドアロン製品として、またはIBM® watsonx.data内の統合機能として利用できます。
IBMのWebセミナーにライブでご参加ください。watsonx.data integrationによってデータチームがAIおよび分析の取り組みのため、データ配信を拡張できるようになる仕組みについて詳しく説明します。また、デモを予約して、watsonx.data integrationによって組織がツールの無秩序な拡散を最小限に抑え、技術的負債を減らし、データ・パイプラインのコストと性能を最適化する方法について個別のアドバイスを受けることもできます。共に、データ統合で可能なことの限界を再定義しましょう。
信頼できるデータの配信を拡張して、企業内でのAI搭載イノベーションを加速する方法をご覧ください。