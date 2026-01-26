専門家によるHCMの設計と実装により、人材の能力向上、人事の簡素化、デジタル・トランスフォーメーションの推進が可能になります
Oracle Cloud Human Capital Management（HCM）を活用して、組織の人事業務の変革を支援します。IBMは、Oracleに関する深い専門知識と業界の知識を活用し、戦略、設計、実装を通じて、労働力管理、人材管理、および給与計算プロセスのモダナイズを支援します。
Oracle Cloud HCM認定スペシャリストで構成されるIBMのグローバル・チームは、テクノロジーとビジネス目標の整合、Oracle Cloud HCMと他のエンタープライズ・システムの統合、そして変更管理を通じたユーザー導入の促進に注力しています。継続的なサポートと最適化により、IBMはお客様がOracle Cloud Human Capital Managementへの投資からより高い効率性、知見、従業員エンゲージメントを実現できるようにします。
Oracle Cloud HCMを迅速に導入して、人事プロセスをモダナイズ、簡素化し、手作業を減らし、生産性を向上させましょう。当社のアプローチにより、組織はより速く、より効率的で、スケーラブルな労働力管理を実現できます。
IBMは、ワークフローを最適化し、エージェント型AI機能を活用し、変更を通じてお客様を効果的に導くことで、Oracle Cloud HCMを通じた従業員体験を向上させます。これにより、労働力全体のエンゲージメント、生産性、満足度が向上します。
Oracle Cloud HCMモジュールの機能と、IBMの主力AI製品ポートフォリオであるwatsonxのパワーを活用して、エージェント型AIによって人事プロセスを簡素化および再考し、手作業を削減して、生産性を向上させます。
IBM Oracle Consultingは、より大規模で優れたサービスを提供します。当社は、Oracleの大手パートナー企業であるIBM Applications Software TechnologyとIBM Symatrixの2社の買収を通じて、サービスを拡大し、新たな提供内容を加え、業界トップクラスの幅広く深い専門知識をお届けします。
IBMは、組織がOracle Cloud HCMで人事をモダナイズし、AI主導の知見と自動化を組み合わせることで、従業員のエクスペリエンスを向上させ、意思決定を改善し、ビジネスの成長に合わせたアジャイルで将来対応可能な労働力を構築できるよう支援します。
IBMは、AIを活用した知見、インテリジェントなワークフロー、適応型オペレーティング・モデルを統合することで、動的な労働力を強化し、従業員エクスペリエンスを向上させ、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させることで、組織が人事戦略を変革できるよう支援します。
Oracle Cloud HCMとAIコネクテッド・プラットフォームを活用し、お客様の人事およびエンタープライズAI戦略の策定と革新を支援します。これらの戦略は、データと自動化を統合することで、労働力の知見を強化し、意思決定を改善し、ビジネス全体の俊敏性を高めます。
当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題と機能に対処するソリューションをカスタマイズします。
行政機関に関する豊富な専門知識と、公共部門のモダナイゼーション向けに設計されたOracle Cloud HCMソリューションを活用し、労働力のエクスペリエンスとサービス提供を変革します。
実績のあるOracle Cloud HCM機能により、コンプライアンス、セキュリティー、労働力の俊敏性を向上させます。
AI駆動型のOracle Cloud HCMソリューションで、イノベーションを加速し、インテリジェントなワークフローを実現します。
Oracle HCM Cloudソリューションで、従業員のエンゲージメントと運用レジリエンスを強化します。
