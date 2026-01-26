Oracle Cloud Human Capital Management（HCM）を活用して、組織の人事業務の変革を支援します。IBMは、Oracleに関する深い専門知識と業界の知識を活用し、戦略、設計、実装を通じて、労働力管理、人材管理、および給与計算プロセスのモダナイズを支援します。

Oracle Cloud HCM認定スペシャリストで構成されるIBMのグローバル・チームは、テクノロジーとビジネス目標の整合、Oracle Cloud HCMと他のエンタープライズ・システムの統合、そして変更管理を通じたユーザー導入の促進に注力しています。継続的なサポートと最適化により、IBMはお客様がOracle Cloud Human Capital Managementへの投資からより高い効率性、知見、従業員エンゲージメントを実現できるようにします。