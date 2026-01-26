Oracle HCMコンサルティング

専門家によるHCMの設計と実装により、人材の能力向上、人事の簡素化、デジタル・トランスフォーメーションの推進が可能になります

エージェント型AIの戦略的な台頭

漸進的な成果からまったく新しい価値創出へと運用を転換する方法をご紹介します。

Oracle Cloud Human Capital Management（HCM）を活用して、組織の人事業務の変革を支援します。IBMは、Oracleに関する深い専門知識と業界の知識を活用し、戦略、設計、実装を通じて、労働力管理、人材管理、および給与計算プロセスのモダナイズを支援します。

Oracle Cloud HCM認定スペシャリストで構成されるIBMのグローバル・チームは、テクノロジーとビジネス目標の整合、Oracle Cloud HCMと他のエンタープライズ・システムの統合、そして変更管理を通じたユーザー導入の促進に注力しています。継続的なサポートと最適化により、IBMはお客様がOracle Cloud Human Capital Managementへの投資からより高い効率性、知見、従業員エンゲージメントを実現できるようにします。
メリット
人材トランスフォーメーションの加速

Oracle Cloud HCMを迅速に導入して、人事プロセスをモダナイズ、簡素化し、手作業を減らし、生産性を向上させましょう。当社のアプローチにより、組織はより速く、より効率的で、スケーラブルな労働力管理を実現できます。
従業員エクスペリエンスの向上

IBMは、ワークフローを最適化し、エージェント型AI機能を活用し、変更を通じてお客様を効果的に導くことで、Oracle Cloud HCMを通じた従業員体験を向上させます。これにより、労働力全体のエンゲージメント、生産性、満足度が向上します。
シームレスなAI

Oracle Cloud HCMモジュールの機能と、IBMの主力AI製品ポートフォリオであるwatsonxのパワーを活用して、エージェント型AIによって人事プロセスを簡素化および再考し、手作業を削減して、生産性を向上させます。
世界クラスのソフトウェアとコンサルティング

IBM Oracle Consultingは、より大規模で優れたサービスを提供します。当社は、Oracleの大手パートナー企業であるIBM Applications Software TechnologyIBM Symatrixの2社の買収を通じて、サービスを拡大し、新たな提供内容を加え、業界トップクラスの幅広く深い専門知識をお届けします。
機能 労働力のモダナイゼーション

IBMは、組織がOracle Cloud HCMで人事をモダナイズし、AI主導の知見と自動化を組み合わせることで、従業員のエクスペリエンスを向上させ、意思決定を改善し、ビジネスの成長に合わせたアジャイルで将来対応可能な労働力を構築できるよう支援します。

 人事戦略とトランスフォーメーション

IBMは、AIを活用した知見、インテリジェントなワークフロー、適応型オペレーティング・モデルを統合することで、動的な労働力を強化し、従業員エクスペリエンスを向上させ、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させることで、組織が人事戦略を変革できるよう支援します。

 AI主導の人事および企業戦略

Oracle Cloud HCMとAIコネクテッド・プラットフォームを活用し、お客様の人事およびエンタープライズAI戦略の策定と革新を支援します。これらの戦略は、データと自動化を統合することで、労働力の知見を強化し、意思決定を改善し、ビジネス全体の俊敏性を高めます。

私たちが提供する価値

古いオンプレミスのコアHRシステムからOracle Cloud HCMに移行する組織はIBMを利用して、データの整合性とコンプライアンスを確保し、中断を最小限に抑えながら、円滑な移行を計画および実行しています。

多国籍企業はIBMの専門知識を活用し、地域ごとに異種の人事プロセスやシステムを統合し、一貫したポリシー、中央集中型の報告、そしてグローバルな協力の強化を実現しています。

IBMは、Oracle Cloud HCMの分析機能を活用して、従業員のパフォーマンス、離職率、スキル・ギャップに関する知見を得ることで、データ駆動型の人材管理・採用戦略を支援し、より良い意思決定を可能にします。

価値の提供方法
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

お客様事例

スコットランド政府 Oracle Cloudでサービスを変革し、価値を解き放つ IBMとスコットランド政府は緊密に連携し、分断されたバックオフィス・システムに存在する古い制限を解消し、未来の基盤となる新しい共有システムを共に構築しました。
業界

当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題と機能に対処するソリューションをカスタマイズします。

公共部門 金融サービス ハイテク 製造業
関連サービス Oracle Cloud ERP
Oracle ERPソリューションで業務を簡素化し、財務の知見を高め、企業の将来性を確保できるようにします。
Oracle Cloud SCM
Oracle Cloud SCMを使用して、インテリジェントで接続性がある、レジリエントなサプライチェーン運用を実現します。この包括的なスイートは、計画、調達、製造、在庫、物流の各分野でリアルタイムの可視性、予測分析、自動化を実現します。
Oracle Cloud Infrastructure
ミッションクリティカルなシステム・プラットフォームとして設計された、回復力があり、安全で高性能なクラウド・プラットフォーム上にすべてのワークロードを展開しましょう。
次のステップ

IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

