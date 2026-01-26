IBM Symatrix

IBM Symatrixは、20年を超えるOracle Human Capital Management（HCM）の専門知識を活用することで、単なる実装ではなく、組織のトランスフォーメーションの実現を支援します。機能面での深い知見に、AI主導のインサイト、オートメーション、実証済みの手法を組み合わせることで、効率性、コンプライアンス、ROIといった測定可能な成果を実現します。

お客様のチームの延長として、給与計算やテストからクラウド移行、継続的なサポートまですべてを管理し、運用開始後も長期にわたって価値を提供します。IBM Symatrixは、IBM Consulting、Oracle、およびエコシステム・パートナーとともに、企業が自信を持ってモダナイゼーションを推進し、持続可能な成功を達成できるよう、スケールとイノベーションを提供します。

 
メリット 25+ Oracleの長年の経験 56 ネット・プロモーター・スコア 3 認定：ISO 27001、BAC、Cyber Essentials
機能
Oracle Cloud HCM

入社から退職まで従業員のライフサイクル全体を管理する、クラウドベースのAI搭載スイート
Oracle Cloud ERP

財務、調達、プロジェクト管理を簡素化し、よりスマートなビジネス上の意思決定を可能にするクラウドベースのスイート
一流のコンサルティング・サービス

投資ビジネス・ケースやロードマップから、最適化のための知識の共有まで、より広範なエンゲージメントと成果を実現
IBM Managed Services with Oracle

Oracleアプリケーションおよびクラウド環境の実行、最適化、改善のためのエンドツーエンドのサポート
IBM Payroll Services with Oracle

Oracle HCM内でのコンプライアンスを効率化、最適化、確保するエキスパートが管理する給与計算ソリューション

戦略的パートナーシップ

企業の活力を共創する

IBMに加わって以来、より多くの学習機会、専任の製品サポート、そして開発・営業・デリバリー全体にわたる、より緊密な連携を得ています。

これらのメリットと、IBMとOracleの数十年にわたるパートナーシップにより、組織は永続的なトランスフォーメーションと成功に欠かせない基盤であるレジリエンス、アジリティー、透明性を築くことができます。
オフィスの机で話し合う2人

私たちが提供する価値

Oracleの人事および給与計算分野で25年以上の実績を持つ当社は、お客様が望む成果を達成できるよう支援します。

IBM Symatrix は、システム管理、サポート、セキュリティー、およびプロジェクト管理に関する高いサービス・レベル・アグリーメント（SLA）を提供します。

IBMは、初期のビジネス・ケース開発から、実装、アプリケーション・サポート、給与計算の運用アウトソーシングまで、プロセス全体にわたってお客様をサポートします。

価値の提供方法
導入タイプ、ビジネス分野、AIスーパーチャージャー、アプローチを表示するOracle Consultingのグラフィック
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

業界

金融サービス 高等教育 プロフェッショナル・サービス 小売業とホスピタリティー
関連サービス IBM Accelalpha
IBM® ConsultingのOracleエコシステムの一員として、IBM AccelalphaはOracle Cloudにおけるサプライチェーン・ロジスティクス変革の高度な専門知識を提供します。AI駆動のエンドツーエンド・トランスフォーメーション、オートメーション、業界ベスト・プラクティスを実現し、IBMのグローバル規模とIBM Accelalphaのサプライチェーン専門性を組み合わせることで、より迅速かつ高度なビジネス成果を得られます。
IBM Applications Software Technology
IBM Applications Software Technologyは、公共部門の組織から信頼され、ERPクラウドのモダナイズや迅速なHCM導入を支援しています。IBMおよびOracle社とのパートナーシップにより、IBM Applications Software Technologyの公共部門における高度な専門知識とIBMのグローバルな提供力、AI機能を組み合わせ、変革をもたらす成果を提供します。
IBM Consulting Oracle Services
10,000人以上の専任Oracle Cloudコンサルタントを擁し、6,500件以上のOracleプロジェクトを成功に導いてきたIBMは、コンサルティングからクラウド実装、サポートまで、クラウド・トランスフォーメーション投資のロードマップを含むOracleサービスとコンサルティングを顧客に提供しています。
