IBM Symatrix

IBM Symatrixは、20年を超えるOracle Human Capital Management（HCM）の専門知識を活用することで、単なる実装ではなく、組織のトランスフォーメーションの実現を支援します。機能面での深い知見に、AI主導のインサイト、オートメーション、実証済みの手法を組み合わせることで、効率性、コンプライアンス、ROIといった測定可能な成果を実現します。

お客様のチームの延長として、給与計算やテストからクラウド移行、継続的なサポートまですべてを管理し、運用開始後も長期にわたって価値を提供します。IBM Symatrixは、IBM Consulting、Oracle、およびエコシステム・パートナーとともに、企業が自信を持ってモダナイゼーションを推進し、持続可能な成功を達成できるよう、スケールとイノベーションを提供します。