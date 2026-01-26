どんなクラウドの内側でも...デジタル・トランスフォーメーションの実現
IBM Symatrixは、20年を超えるOracle Human Capital Management（HCM）の専門知識を活用することで、単なる実装ではなく、組織のトランスフォーメーションの実現を支援します。機能面での深い知見に、AI主導のインサイト、オートメーション、実証済みの手法を組み合わせることで、効率性、コンプライアンス、ROIといった測定可能な成果を実現します。
お客様のチームの延長として、給与計算やテストからクラウド移行、継続的なサポートまですべてを管理し、運用開始後も長期にわたって価値を提供します。IBM Symatrixは、IBM Consulting、Oracle、およびエコシステム・パートナーとともに、企業が自信を持ってモダナイゼーションを推進し、持続可能な成功を達成できるよう、スケールとイノベーションを提供します。
入社から退職まで従業員のライフサイクル全体を管理する、クラウドベースのAI搭載スイート
財務、調達、プロジェクト管理を簡素化し、よりスマートなビジネス上の意思決定を可能にするクラウドベースのスイート
投資ビジネス・ケースやロードマップから、最適化のための知識の共有まで、より広範なエンゲージメントと成果を実現
Oracleアプリケーションおよびクラウド環境の実行、最適化、改善のためのエンドツーエンドのサポート
Oracle HCM内でのコンプライアンスを効率化、最適化、確保するエキスパートが管理する給与計算ソリューション
金融業界は常に変化しています。IBM Symatrix は、マネージド・アプリケーション・サービスおよびグローバル対応の給与計算マネージド・サービスを通じて、金融業界がエンタープライズ・アプリケーションの可能性を最大限に引き出せるよう支援してきました。
環境は変化しており、大学は、テクノロジーを活用して組織の働き方をよりスマートにすることで、無限の可能性を引き出せることを理解しています。IBM Symatrixは、HESAレポート・サービスの提供に加え、エンタープライズ・アプリケーションの最適化を支援します。
高度なスキルを持つ人材、賃金格差、ダイバーシティー＆インクルージョンの目標、コスト削減、そして競争の激しい環境において、従業員は最も重要な資産です。IBM Symatrix は、マネージド・アプリケーション・サービスおよびグローバル対応の給与計算マネージド・サービスを通じて、業界がエンタープライズ・アプリケーションを最適化できるよう支援してきました。
デジタル・トランスフォーメーションは小売に新たな機会と課題をもたらしています。小売業者もまた、季節の移り変わりに関して大きな課題を抱えています。こうした人員配置の変動は極めて重要であり、派遣雇用においては、そこから生じる課題も明確です。
IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。
目的意識を持つコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するプロフェッショナルのチームに加わりませんか。
IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。