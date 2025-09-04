IBM Accelalpha

現在、IBM Consulting®の一員であるIBM Accelalphaは、Oracle Cloudを利用したサプライチェーン変革において信頼できるリーダーです。物流および貿易コンプライアンスから倉庫管理、コネクテッド・サプライチェーンに至るまで、ボトルネックの解消、迅速な配送、レジリエンスの構築を支援します。

IBM Accelalphaは、サプライチェーン領域での経験に加え、戦略立案から設計、導入、サポートに至るまで、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、エンタープライズ・パフォーマンス・マネジメント（EPM）、顧客体験（CX）、人材管理（HCM）を含む複数分野でのOracle Cloud実装を提供しており、現在はIBM Consultingによってさらに強化されています。IBMおよびOracleと連携し、Oracle Cloudアプリケーションの専門知識とグローバル規模のAI搭載ソリューションを組み合わせ、よりスマートで迅速かつ健全なビジネスを実現します。