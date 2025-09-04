IBM Accelalpha

Oracle Cloudソリューションの実装、統合、管理

ビジネス成熟度指標アセスメント
エージェント型AIの戦略的な台頭

漸進的な成果からまったく新しい価値創出へと運用を転換する方法をご紹介します。

IBMが提供するサプライチェーンの深い専門知識

現在、IBM Consulting®の一員であるIBM Accelalphaは、Oracle Cloudを利用したサプライチェーン変革において信頼できるリーダーです。物流および貿易コンプライアンスから倉庫管理、コネクテッド・サプライチェーンに至るまで、ボトルネックの解消、迅速な配送、レジリエンスの構築を支援します。

IBM Accelalphaは、サプライチェーン領域での経験に加え、戦略立案から設計、導入、サポートに至るまで、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、エンタープライズ・パフォーマンス・マネジメント（EPM）、顧客体験（CX）、人材管理（HCM）を含む複数分野でのOracle Cloud実装を提供しており、現在はIBM Consultingによってさらに強化されています。IBMおよびOracleと連携し、Oracle Cloudアプリケーションの専門知識とグローバル規模のAI搭載ソリューションを組み合わせ、よりスマートで迅速かつ健全なビジネスを実現します。
メリット 790以上 Oracleコンサルタント 600未満 2024年に実施されたプロジェクト 400 Oracle Cloudの一意の顧客数 600+ Oracle認定 8以上 Oracleアプリケーション経験年数の平均
機能
Oracle Cloud ERP

財務、調達、プロジェクト管理を簡素化し、よりスマートなビジネス上の意思決定を可能にするクラウドベースのスイート
Oracle Cloud HCM

入社から退職まで従業員のライフサイクル全体を管理する、クラウドベースのAI搭載スイート
Oracle Cloud EPM

計画、予算策定、予測、報告をサポートし、戦略と実行を整合させるパフォーマンス管理スイートです。
Oracle Cloud SCM

計画、調達、製造、物流、保守を結び付けて俊敏性とレジリエンスを高める統合プラットフォーム
Oracle Cloud CX

マーケティング、販売、サービス、コマースを統合し、パーソナライズされたエンドツーエンドのジャーニーを提供する顧客体験スイート

戦略的パートナーシップ

企業の活力を共創する

IBMに入社して以来、より多くの学習機会、専任の製品サポート、開発、営業、納品におけるより緊密な連携を得ています。

これらのメリットと、IBMとOracleの数十年にわたるパートナーシップにより、組織は永続的なトランスフォーメーションと成功に欠かせない基盤であるレジリエンス、アジリティー、透明性を築くことができます。
私たちが提供する価値

主要なワークフローを自動化し、Oracle Cloudの実装を最適化することで、目に見えるコスト削減を可能にします。お客様からは、Oracle Cloud ERP、EPM、Supply ChainなどのアプリケーションによるITコストの削減、さらなる節約、手作業のオーバーヘッドの削減が報告されています。

Oracle CXを使用することで、お客様がより迅速で一貫性のあるカスタマー・サービスを提供できるように支援します。セルフサービス・ポータルからフィールド・サービスまで、お客様はサポート・ワークフローを変革し、あらゆるチャネルで顧客満足度を向上させています。

財務から物流に至るまで、Oracle Cloudを活用することで業務を簡素化しています。当社のお客様は、自動化と役割ベースのワークフローによってボトルネックを解消しています。Oracle Cloud アプリケーションで包括的なデジタル・トランスフォーメーションを実現します。

当社のお客様は、受注から入金までのような財務プロセスが大幅に改善されたことを目の当たりにしています。これらの改善には、Oracle EPMの活用によるファイナンシャル・プランニングや決算処理の大幅な効率化が含まれており、その効果は顕著です。

当社は、Oracle Supply Chain Management（SCM）、Global Trade Management（GTM）、Oracle Transportation Management（OTM）、Oracle Warehouse Management System（WMS）を活用し、物流・製造リーダーが計画、貿易コンプライアンス、履行業務を効率化できるよう支援します。当社の包括的なOracleソリューションは、より迅速な納品を実現し、顧客満足度を向上させ、グローバルな供給ネットワーク全体にわたる迅速な調整を可能にします。

価値の提供方法
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

業界

Oracle Cloudの豊富な専門知識を各業界に提供し、サプライチェーンの不安定性や規制上の要求、顧客の期待など業界固有の課題に対応するソリューションを提供しています。

製造業 ハイテク 金融サービス プロフェッショナル・サービス 通信

洞察

デジタル・トランスフォーメーション：クラウド導入を成功させるための4つのステップ 詳細はこちら
デジタル・トランスフォーメーションをビジネスに活かす方法
導入を成功させるための課題と解決策
工業製造業界における収益変革
Oracle CPQによる料金体系と販売の簡素化
包括的なOracle Cloudソリューションでビジネスの成功を促進
IBM Accelphaと提携してテクノロジー環境を簡素化
関連サービス IBM Applications Software Technology
IBM Applications Software Technologyは、公共部門の組織から信頼され、ERPクラウドのモダナイズや迅速なHCM導入を支援しています。IBMおよびOracle社とのパートナーシップにより、IBM Applications Software Technologyの公共部門における高度な専門知識とIBMのグローバルな提供力、AI機能を組み合わせ、変革をもたらす成果を提供します。
IBM Symatrix
Oracle HCMに注力して設立されたIBM Symatrixは、20年以上にわたり組織がビジネスアプリケーションの最大の価値を引き出す支援を行ってきました。単にOracleを導入するだけでなく、より効果的・効率的に活用できるようにし、お客様が期待するROIを実現します。
IBM Oracleコンサルティング・サービス
10,000人以上の専任Oracle Cloudコンサルタントを擁し、6,500件以上のOracleプロジェクトを成功に導いてきたIBMは、コンサルティングからクラウド実装、サポートまで、クラウド・トランスフォーメーション投資のロードマップを含むOracleサービスとコンサルティングを顧客に提供しています。
次のステップ

IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

