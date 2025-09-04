IBM Accelalpha

Oracle Cloudソリューションの実装、統合、管理
現在、IBM Consulting®の一員であるIBM Accelalphaは、Oracle Cloudを利用したサプライチェーン変革において信頼できるリーダーです。物流および貿易コンプライアンスから倉庫管理、コネクテッド・サプライチェーンに至るまで、ボトルネックの解消、迅速な配送、レジリエンスの構築を支援します。
IBM Accelalphaは、サプライチェーン領域での経験に加え、戦略立案から設計、導入、サポートに至るまで、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、エンタープライズ・パフォーマンス・マネジメント（EPM）、顧客体験（CX）、人材管理（HCM）を含む複数分野でのOracle Cloud実装を提供しており、現在はIBM Consultingによってさらに強化されています。IBMおよびOracleと連携し、Oracle Cloudアプリケーションの専門知識とグローバル規模のAI搭載ソリューションを組み合わせ、よりスマートで迅速かつ健全なビジネスを実現します。
財務、調達、プロジェクト管理を簡素化し、よりスマートなビジネス上の意思決定を可能にするクラウドベースのスイート
入社から退職まで従業員のライフサイクル全体を管理する、クラウドベースのAI搭載スイート
計画、予算策定、予測、報告をサポートし、戦略と実行を整合させるパフォーマンス管理スイートです。
計画、調達、製造、物流、保守を結び付けて俊敏性とレジリエンスを高める統合プラットフォーム
マーケティング、販売、サービス、コマースを統合し、パーソナライズされたエンドツーエンドのジャーニーを提供する顧客体験スイート
主要なワークフローを自動化し、Oracle Cloudの実装を最適化することで、目に見えるコスト削減を可能にします。お客様からは、Oracle Cloud ERP、EPM、Supply ChainなどのアプリケーションによるITコストの削減、さらなる節約、手作業のオーバーヘッドの削減が報告されています。
Oracle CXを使用することで、お客様がより迅速で一貫性のあるカスタマー・サービスを提供できるように支援します。セルフサービス・ポータルからフィールド・サービスまで、お客様はサポート・ワークフローを変革し、あらゆるチャネルで顧客満足度を向上させています。
財務から物流に至るまで、Oracle Cloudを活用することで業務を簡素化しています。当社のお客様は、自動化と役割ベースのワークフローによってボトルネックを解消しています。Oracle Cloud アプリケーションで包括的なデジタル・トランスフォーメーションを実現します。
当社のお客様は、受注から入金までのような財務プロセスが大幅に改善されたことを目の当たりにしています。これらの改善には、Oracle EPMの活用によるファイナンシャル・プランニングや決算処理の大幅な効率化が含まれており、その効果は顕著です。
当社は、Oracle Supply Chain Management（SCM）、Global Trade Management（GTM）、Oracle Transportation Management（OTM）、Oracle Warehouse Management System（WMS）を活用し、物流・製造リーダーが計画、貿易コンプライアンス、履行業務を効率化できるよう支援します。当社の包括的なOracleソリューションは、より迅速な納品を実現し、顧客満足度を向上させ、グローバルな供給ネットワーク全体にわたる迅速な調整を可能にします。
Oracle Cloudの豊富な専門知識を各業界に提供し、サプライチェーンの不安定性や規制上の要求、顧客の期待など業界固有の課題に対応するソリューションを提供しています。
当社は、Oracle Cloud Manufacturing、Warehouse Management System（WMS）、およびIoT（モノのインターネット）を活用して製造業務を変革します。お客様は、リアルタイムの在庫追跡、自動化された倉庫および生産のワークフロー、グローバルなトレーサビリティのメリットを享受でき、その結果、注文処理の迅速化、廃棄物削減、規制管理の強化が実現します。
IBMは、急速な製品サイクルと供給の混乱に適応できるようハイテク企業を支援します。当社は、Oracle SCM、Configure Price Quote（CPQ）、GTM、OTMをiAccel ツールキットを使用して実装し、迅速でコンプライアンスに準拠した納入、拡張可能な構成を実現します。お客様は、回復力のあるサプライチェーン、迅速な立ち上げ、円滑な取引業務を実現しています。
金融サービスでは、Oracle ERP、Account Reconciliation Cloud Service（ARCS）、およびEPMを導入して、規制報告、残高照合、決算処理を自動化しています。お客様は決算サイクルを簡素化し、監査への準備を強化し、リアルタイムで財務上の知見を得ることで、より迅速な意思決定とリスクの軽減を実現できます。
専門サービス企業は、Oracle Cloud ERP、Oracle Cloud Human Capital Management（HCM）、および当社の支援を得て実装されたプロジェクト財務を通じて効率性と機敏性を得ています。当社は、リソース・プランニング、請求自動化、人材分析を統合し、企業が利用率を向上させ、経費を削減し、クライアントへの提供をシームレスに拡張できるよう支援します。
通信分野では、Oracle CPQ、Subscription Management、Cloud CXを採用して、パーソナライズされたオファー、柔軟な請求、高品質のサポートを実現しています。お客様は新しいサービス・バンドルをより迅速に立ち上げ、顧客のオンボーディングを改善し、加入者の満足度と維持率を高めます。
