Oracle Cloud Infrastructureコンサルティング

ITを簡素化し、クラウド上のイノベーションを加速してミッションクリティカルなパフォーマンスと企業の成長を実現

オフィスでノートPCに向かって議論する2人の同僚

エージェント型AIの戦略的な台頭

漸進的な成果からまったく新しい価値創出へと運用を転換する方法をご紹介します。

IBVレポートを入手する

Oracle Cloud Infrastructure（OCI）は、イノベーションをより迅速に実現し、よりスマートに拡張し、安全な運用を実現します。クラウドに関する深い専門知識と実績あるAI搭載資産を基盤に、戦略から規模拡大まで、お客様のインフラ・トランスフォーメーションを導きます。

IBMのOracle認定OCIエキスパートで構成されたグローバル・チームは、技術的卓越性と戦略的洞察力を兼ね備え、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、セキュリティーを最適化して、お客様の最重要ワークロードを支えます。カスタマイズされたOracle Cloud Infrastructureソリューションにより、クラウド導入を加速し、混乱を最小限に抑え、企業の俊敏性とパフォーマンスを最大化します。
メリット
コストの削減と簡素化

Oracle Infrastructureは通常、他のプロバイダーと比較して最も低コストのサービスを提供します。お客様は最大50％のコスト削減を実現しています。Oracleは、どのような導入環境やデータセンターでも同じ料金体系を提供します。Oracleでは、エグレス・コストがゼロになり、最大30％のサポート・クレジットを活用できます。1
データとAIインフラのリーダーシップ

OCIは、OpenAI、Palantir、NVidia、Cohereなどの企業で効率的な運用に利用されています。OCIは認知AIと生成AIの両方において、最も最新で高性能なRDMAおよびGPUクラスタリング・インフラストラクチャーを備えています。OracleのAIに関する三本柱の戦略は、SaaS、PaaS、IaaSにまたがって機能しています。
エンタープライズ向けに構築

OCIは、パフォーマンス、可用性、セキュリティーを考慮してゼロから構築されました。騒音の多いネイバー、ネットワークのクロストーク、オーバーサブスクリプションは発生しません。パフォーマンスSLAと管理可能性SLAに基づく唯一のクラウド上で、クレジット付きで契約したフルコアを確実に利用できます。
データの価値を解き放ってAIに対応

Oracleマルチクラウド・オプションは、すべてのクラウド・プロバイダー（AWS、Azure、Google、OCI）上でOracle DatabaseおよびExadataのすべての機能を実行するようになりました。これにより、26aiデータベースの機能を活用して、AIでの移行と使用が容易になります。
ハイブリッド・バイ・デザインに最適

OCIなら、オンプレミス、パブリック、ハイブリッド、マルチクラウドといったあらゆる導入オプションに加え、完全なソブリンクラウド・ソリューションも提供します。全サービスをすべてのプラットフォームで利用できます。地域にデータセンターがなくても問題ありません。Oracleがデータセンターを設置できます。
機能 パフォーマンスを最大化し、コストを最小化

OCIとAIを活用してよりスマートにワークロードを判断し、クラウド移行のコストを大幅に削減できます。

 変革の加速

トップレベルのハイパースケーラー、インフラストラクチャー・リーダー、サービス・パートナーからなるIBMのディープ・エコシステムを活用することで、お客様は導入を最大50％迅速化できます。

中断なく移行

IBMは、ゼロダウンタイムで可用性とアップタイムを最大化するOCIの設計を支援できます。

私たちが提供する価値

AIを活用したIBMの自動化を利用して、パフォーマンスとコンプライアンスを維持しながら、コンピューティング、ストレージ、データベースのリソースを最適化します。

IBMのAIOpsとOCI向けマネージド・サービスにより、運用の複雑さを軽減します。IBMは、インフラストラクチャーとアプリケーション環境を効率的に管理する方法を提供し、お客様がコア・ビジネスに集中できるようにします。

IBMは、お客様のモダナイゼーションの取り組みを、俊敏性、コスト効率、AIの導入、顧客体験などの戦略的なビジネス目標に合わせて調整します。統合戦略についてもご相談に応じます。

アプリケーションをデータセンターから移行する場合でも、インフラストラクチャーを売却する場合でも、IBMがデータセンターの統合と簡素化によるアプリケーションの合理化を支援します。ソブリンクラウド、プライベートクラウド、AIファクトリー、クラウド・リパトリエーションをサポートしています。

価値の提供方法
導入タイプ、ビジネス分野、AIスーパーチャージャー、アプローチを表示するOracle Consultingのグラフィック
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

業界

当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題に対処するソリューションをカスタマイズします。

製造業 ハイテク 金融サービス 公共部門
関連サービス Oracle Cloud ERP
Oracle ERPソリューションで業務を簡素化し、財務の知見を高め、企業の将来性を確保できるようにします。業界に関する深い経験と実証済みの手法を基盤に、お客様のデジタルERPトランスフォーメーションを戦略から規模拡大へと導きます。
Oracle Cloud SCM
Oracle Cloud SCMを使用して、インテリジェントで連携性の高く、レジリエントなサプライチェーン運用を実現します。この包括的なスイートにより、計画、調達、製造、在庫、物流、製品ライフサイクル管理全体で、リアルタイムの可視性、予測分析、自動化を実現できます。
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCMは、人事、人材、給与、労働力分析をクラウド上で統合するエンドツーエンドのプラットフォームで、組織の従業員がその能力を最大限に発揮できるよう支援します。当社の専門家は、従業員エンゲージメントを向上させ、コンプライアンスを確保し、組織の俊敏性を高めるOracle Cloud HCMソリューションを設計、実装、最適化します。
次のステップ

IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

 ニュースレターを購読する
IBM Consulting採用情報

目的意識を持つコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するプロフェッショナルのチームに加わりませんか。

 採用情報を見る IBMと協業する

IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。

 IBM Partner Plusに参加 IBM Consultingの参考情報ページを訪問

ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。

 詳細はこちら