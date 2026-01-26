ITを簡素化し、クラウド上のイノベーションを加速してミッションクリティカルなパフォーマンスと企業の成長を実現
Oracle Cloud Infrastructure（OCI）は、イノベーションをより迅速に実現し、よりスマートに拡張し、安全な運用を実現します。クラウドに関する深い専門知識と実績あるAI搭載資産を基盤に、戦略から規模拡大まで、お客様のインフラ・トランスフォーメーションを導きます。
IBMのOracle認定OCIエキスパートで構成されたグローバル・チームは、技術的卓越性と戦略的洞察力を兼ね備え、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、セキュリティーを最適化して、お客様の最重要ワークロードを支えます。カスタマイズされたOracle Cloud Infrastructureソリューションにより、クラウド導入を加速し、混乱を最小限に抑え、企業の俊敏性とパフォーマンスを最大化します。
Oracle Infrastructureは通常、他のプロバイダーと比較して最も低コストのサービスを提供します。お客様は最大50％のコスト削減を実現しています。Oracleは、どのような導入環境やデータセンターでも同じ料金体系を提供します。Oracleでは、エグレス・コストがゼロになり、最大30％のサポート・クレジットを活用できます。1
OCIは、OpenAI、Palantir、NVidia、Cohereなどの企業で効率的な運用に利用されています。OCIは認知AIと生成AIの両方において、最も最新で高性能なRDMAおよびGPUクラスタリング・インフラストラクチャーを備えています。OracleのAIに関する三本柱の戦略は、SaaS、PaaS、IaaSにまたがって機能しています。
OCIは、パフォーマンス、可用性、セキュリティーを考慮してゼロから構築されました。騒音の多いネイバー、ネットワークのクロストーク、オーバーサブスクリプションは発生しません。パフォーマンスSLAと管理可能性SLAに基づく唯一のクラウド上で、クレジット付きで契約したフルコアを確実に利用できます。
Oracleマルチクラウド・オプションは、すべてのクラウド・プロバイダー（AWS、Azure、Google、OCI）上でOracle DatabaseおよびExadataのすべての機能を実行するようになりました。これにより、26aiデータベースの機能を活用して、AIでの移行と使用が容易になります。
OCIなら、オンプレミス、パブリック、ハイブリッド、マルチクラウドといったあらゆる導入オプションに加え、完全なソブリンクラウド・ソリューションも提供します。全サービスをすべてのプラットフォームで利用できます。地域にデータセンターがなくても問題ありません。Oracleがデータセンターを設置できます。
OCIとAIを活用してよりスマートにワークロードを判断し、クラウド移行のコストを大幅に削減できます。
トップレベルのハイパースケーラー、インフラストラクチャー・リーダー、サービス・パートナーからなるIBMのディープ・エコシステムを活用することで、お客様は導入を最大50％迅速化できます。
IBMは、ゼロダウンタイムで可用性とアップタイムを最大化するOCIの設計を支援できます。
AIを活用したIBMの自動化を利用して、パフォーマンスとコンプライアンスを維持しながら、コンピューティング、ストレージ、データベースのリソースを最適化します。
IBMのAIOpsとOCI向けマネージド・サービスにより、運用の複雑さを軽減します。IBMは、インフラストラクチャーとアプリケーション環境を効率的に管理する方法を提供し、お客様がコア・ビジネスに集中できるようにします。
IBMは、お客様のモダナイゼーションの取り組みを、俊敏性、コスト効率、AIの導入、顧客体験などの戦略的なビジネス目標に合わせて調整します。統合戦略についてもご相談に応じます。
アプリケーションをデータセンターから移行する場合でも、インフラストラクチャーを売却する場合でも、IBMがデータセンターの統合と簡素化によるアプリケーションの合理化を支援します。ソブリンクラウド、プライベートクラウド、AIファクトリー、クラウド・リパトリエーションをサポートしています。
当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題に対処するソリューションをカスタマイズします。
OCIの安全で高性能なクラウドとIBMの業界の専門知識を統合することで、製造業者は生産システムを接続し、リアルタイム・データを分析し、サプライチェーンを最適化できるようになります。
IBMとOCIは、ハイテク企業がデータの整合性と運用のレジリエンスを維持しながら、俊敏性を高め、コストを最適化し、新しいテクノロジーをより迅速に市場に投入できるよう支援します。
OCI はコンプライアンスをサポートし、レジリエンスを強化し、イノベーションを加速することで、行政機関がパフォーマンスを最適化し、信頼できるデータ駆動型の顧客体験を提供できるよう支援します。
効率的な運営を可能にし、規制要件をサポートし、イノベーションを促進することで、よりスマートで透明性の高い公共サービスの提供を実現するためのレジリエントでスケーラブルな基盤を提供します。
IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。
目的意識を持つコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するプロフェッショナルのチームに加わりませんか。
IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。