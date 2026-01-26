Oracle Cloud Infrastructure（OCI）は、イノベーションをより迅速に実現し、よりスマートに拡張し、安全な運用を実現します。クラウドに関する深い専門知識と実績あるAI搭載資産を基盤に、戦略から規模拡大まで、お客様のインフラ・トランスフォーメーションを導きます。

IBMのOracle認定OCIエキスパートで構成されたグローバル・チームは、技術的卓越性と戦略的洞察力を兼ね備え、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、セキュリティーを最適化して、お客様の最重要ワークロードを支えます。カスタマイズされたOracle Cloud Infrastructureソリューションにより、クラウド導入を加速し、混乱を最小限に抑え、企業の俊敏性とパフォーマンスを最大化します。