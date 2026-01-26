IBMとOracleは、最近のIBM Accelalphaの買収とともに、Oracle Supply Chain & Manufacturing（SCM）を利用して、回復力があり、アジャイルでインテリジェントなサプライチェーンを構築します。サプライチェーン業界の専門知識と実証済みの納品手法を基盤に、サプライチェーン・トランスフォーメーションの全工程を包括的にサポートします。

Oracle認定SCMコンサルタントのグローバルチームは、卓越した技術力と業務上の知見の両方を提供し、サプライチェーンの計画、調達、製造、ロジスティクス、製品ライフサイクル管理を最適化します。カスタマイズされたOracle Supply Chainソリューションにより、導入の迅速化、混乱の最小化、効率の向上を支援します。