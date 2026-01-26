サプライチェーン管理の簡素化、コスト削減、在庫の最適化
IBMとOracleは、最近のIBM Accelalphaの買収とともに、Oracle Supply Chain & Manufacturing（SCM）を利用して、回復力があり、アジャイルでインテリジェントなサプライチェーンを構築します。サプライチェーン業界の専門知識と実証済みの納品手法を基盤に、サプライチェーン・トランスフォーメーションの全工程を包括的にサポートします。
Oracle認定SCMコンサルタントのグローバルチームは、卓越した技術力と業務上の知見の両方を提供し、サプライチェーンの計画、調達、製造、ロジスティクス、製品ライフサイクル管理を最適化します。カスタマイズされたOracle Supply Chainソリューションにより、導入の迅速化、混乱の最小化、効率の向上を支援します。
Oracle Cloud Manufacturingを使用すると、製造プロセスを簡素化し、生産効率を向上させ、製造コストを削減することで、場所を問わず柔軟に製品を製造できるようになります。
Oracle Inventory Managementを使用すると、ロット番号とシリアル番号を追跡できるため、商品の製造に何が含まれ、完成品がどこで使用されたかを把握できます。このソリューションにより、資材の管理効率と保管コストも改善されます。
より効率的な資材管理の恩恵を受け、必要なものが不足したり、過剰な在庫で圧倒されることがなくなります。Oracleの物流アプリケーションを使用すると、入出荷を簡素化できます。
IBMは、Oracle Cloudアプリケーションに固有のAIの実装に加えて、Oracleと協力して、IBMの主力AI製品ポートフォリオであるwatsonx®の機能をOracleに導入する取り組みを進めています。
IBM Oracle Consultingは、より大規模で優れたサービスを提供します。Oracleパートナーのリーディング・カンパニーであるIBM AccelalphaとIBM Applications Software Technologyの2社を買収し、サービス拡大、新しいサービス提供、業界で比類のない専門知識の深さと広さをお届けします。
コスト管理に苦労している製造会社は、Oracle Supply Chain Management（SCM）を活用することでメリットを得られます。製造プロセスに必要なすべての部品のコストを正確に追跡できなければ、収益性を測定することは不可能です。Oracle SCMとIBMがお手伝いいたします。
部品、スペア、完成品の在庫の追跡は困難な場合があります。IBMのコンサルタントによって導入されたOracle Inventory Managementは、サードパーティーの物流倉庫やの製造施設を含む、倉庫全体の在庫の完全な可視性を実現します。
適切な顧客に製品を時間どおりに効率的に届けるという課題を克服します。組織は、Oracle Transportation Management（OTM）のような業界をリードする輸送管理システムが必要です。お客様は、輸送費の削減、貨物の積み込みの迅速化、請求書の誤りの減少を実感しています。
IBMはOracle Order Managementを導入することで、お客様が以下のことを効率的に実現できるようにします。
自社で製品を製造する場合でも、契約メーカーを利用する場合でも、IBMがお手伝いいたします。
Oracle Cloud Manufacturingを導入し、他のサプライチェーン・アプリケーションと統合することで、コストと収益性を管理できるようになります。
Oracle Inventory Managementは、グローバル在庫の可視性を向上させ、コストを削減します。IBMのコンサルタントは、以下を管理可能にします。
当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題に対処するソリューションをカスタマイズします。
当社はOracle Cloud ManufacturingとOracle WMSを活用して製造業の変革を支援しています。お客様は、在庫追跡の改善、生産の自動化、グローバルなトレーサビリティの恩恵を受け、より迅速な履行を実現しています。
IBMは、急速な製品サイクルや供給の混乱に対応できるよう、ハイテク企業を支援します。当社は、Oracle SCM、Configure Price Quote（CPQ）、GTM、OTMを実装し、迅速でコンプライアンスに準拠した納品と拡張性のある構成を実現します。
金融サービスでは、Oracle ERPとEPMを導入して、レポート作成を自動化し、決算処理を迅速化しています。お客様は処理サイクルを簡素化し、財務上の知見を獲得することで、リスクを低減しながら迅速な意思決定を実現できます。
IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。
目的意識を持つコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するプロフェッショナルのチームに加わりませんか。
IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。