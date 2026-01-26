Oracle SCMコンサルティング

サプライチェーン管理の簡素化、コスト削減、在庫の最適化

IBMとOracleは、最近のIBM Accelalphaの買収とともに、Oracle Supply Chain & Manufacturing（SCM）を利用して、回復力があり、アジャイルでインテリジェントなサプライチェーンを構築します。サプライチェーン業界の専門知識と実証済みの納品手法を基盤に、サプライチェーン・トランスフォーメーションの全工程を包括的にサポートします。

Oracle認定SCMコンサルタントのグローバルチームは、卓越した技術力と業務上の知見の両方を提供し、サプライチェーンの計画、調達、製造、ロジスティクス、製品ライフサイクル管理を最適化します。カスタマイズされたOracle Supply Chainソリューションにより、導入の迅速化、混乱の最小化、効率の向上を支援します。
メリット
製造コストを削減

Oracle Cloud Manufacturingを使用すると、製造プロセスを簡素化し、生産効率を向上させ、製造コストを削減することで、場所を問わず柔軟に製品を製造できるようになります。
エンドツーエンドの在庫トレーサビリティ

Oracle Inventory Managementを使用すると、ロット番号とシリアル番号を追跡できるため、商品の製造に何が含まれ、完成品がどこで使用されたかを把握できます。このソリューションにより、資材の管理効率と保管コストも改善されます。
資材管理の効率性の向上

より効率的な資材管理の恩恵を受け、必要なものが不足したり、過剰な在庫で圧倒されることがなくなります。Oracleの物流アプリケーションを使用すると、入出荷を簡素化できます。
シームレスなAI

IBMは、Oracle Cloudアプリケーションに固有のAIの実装に加えて、Oracleと協力して、IBMの主力AI製品ポートフォリオであるwatsonx®の機能をOracleに導入する取り組みを進めています。
世界クラスのソフトウェアとコンサルティング

IBM Oracle Consultingは、より大規模で優れたサービスを提供します。Oracleパートナーのリーディング・カンパニーであるIBM AccelalphaIBM Applications Software Technologyの2社を買収し、サービス拡大、新しいサービス提供、業界で比類のない専門知識の深さと広さをお届けします。
機能 Oracle Supply Chain Managementサービス

コスト管理に苦労している製造会社は、Oracle Supply Chain Management（SCM）を活用することでメリットを得られます。製造プロセスに必要なすべての部品のコストを正確に追跡できなければ、収益性を測定することは不可能です。Oracle SCMとIBMがお手伝いいたします。

 Oracle Inventory Managementサービス

部品、スペア、完成品の在庫の追跡は困難な場合があります。IBMのコンサルタントによって導入されたOracle Inventory Managementは、サードパーティーの物流倉庫やの製造施設を含む、倉庫全体の在庫の完全な可視性を実現します。

 Oracle Transportation Managementサービス

適切な顧客に製品を時間どおりに効率的に届けるという課題を克服します。組織は、Oracle Transportation Management（OTM）のような業界をリードする輸送管理システムが必要です。お客様は、輸送費の削減、貨物の積み込みの迅速化、請求書の誤りの減少を実感しています。

私たちが提供する価値

IBMはOracle Order Managementを導入することで、お客様が以下のことを効率的に実現できるようにします。

  • 販売注文書の作成と管理
  • 価格設定、出荷、請求の管理
  • 注文処理管理
  • エンドツーエンドの注文処理を監視
  • 顧客の信用調査の完了

自社で製品を製造する場合でも、契約メーカーを利用する場合でも、IBMがお手伝いいたします。

Oracle Cloud Manufacturingを導入し、他のサプライチェーン・アプリケーションと統合することで、コストと収益性を管理できるようになります。

Oracle Inventory Managementは、グローバル在庫の可視性を向上させ、コストを削減します。IBMのコンサルタントは、以下を管理可能にします。

  • 世界の在庫残高
  • 在庫の予約と割り当て
  • 自動在庫補充
価値の提供方法
導入タイプ、ビジネス分野、AIスーパーチャージャー、アプローチを表示するOracle Consultingのグラフィック
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

業界

当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題に対処するソリューションをカスタマイズします。

製造業 ハイテク 金融サービス
関連サービス Oracle Cloud ERP
Oracle ERPソリューションで業務を簡素化し、財務の知見を高め、企業の将来性を確保できるようにします。
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCMは、人事、人材、給与、労働力分析を統合するプラットフォームで従業員を支援します。当社の専門家は、従業員の能力を向上させるために、Oracle Cloud HCMを設計、実装、最適化します。
Oracle Cloud Infrastructure
ミッションクリティカルなシステム・プラットフォームとして設計された、回復力があり、安全で高性能なクラウド・プラットフォーム上にすべてのワークロードを展開しましょう。
次のステップ

IBM Consulting®が、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

