Oracle ERPコンサルティング

Oracle Cloud ERPでミッションクリティカルなビジネス・プロセスを変革
オフィスのテーブルで議論する3人

エージェント型AIの戦略的な台頭

漸進的な成果からまったく新しい価値創出へと運用を転換する方法をご紹介します。

Oracle Enterprise Resource Planning（ERP）ソリューションを活用することで、組織は業務を簡素化し、財務の知見を高め、会社の将来性を確保できるようになります。業界に関する深い経験と実証済みの手法を基盤に、お客様のデジタルERPトランスフォーメーションを戦略から規模拡大へと導きます。

Oracle認定コンサルタントのグローバルチームを擁する当社のOracle Cloud ERPプラクティスは、技術的卓越性だけでなく、財務、サプライチェーン、調達、プロジェクト管理業務を最適化するというビジネス中心の知見ももたらします。Oracleのカスタマイズされた機能を通じて、導入を加速し、混乱を最小限に抑え、迅速な投資回収を実現します。
メリット
迅速なトランスフォーメーション

IBM独自のBusiness Maturity Index Assessmentを使用して、ビジネス目標に沿ったロードマップを作成し、計画から採用までソリューションを効率的に導入します。お客様がクラウドへの移行のどの段階にいても、IBMが対応します。
シームレスなAI

IBMは、Oracle Cloud ERPモジュールに固有のAIの導入に加えて、Oracleと協力して、IBMの主力AI製品ポートフォリオであるwatsonxの機能をOracleに導入する取り組みを進めています。
世界クラスのソフトウェアとコンサルティング

IBM Oracle Consultingは、より大規模で優れたサービスを提供します。Oracleパートナーのリーディング・カンパニーであるIBM AccelalphaIBM Applications Software Technologyの2社の買収を通じて、サービス拡大、新しいサービス提供、業界で比類のない専門知識の深さと広さをお届けします。
機能 Oracle Cloud ERPのアセスメントと戦略

当社のエキスパートと連携し、IBM Business Maturity Index Assessmentを活用して、現在の環境を評価し、トランスフォーメーションの目標を定義し、カスタマイズされたERPの青写真を構築します。

 Oracle Cloud ERPの実装

IBM RapidMove Methodは、複雑さを軽減し、Oracle Cloudの導入を加速する、資産ベースの実証済みの導入アプローチを提供します。

 Oracle Cloudによるエンタープライズ・トランスフォーメーション

Oracleの強力なクラウド機能とIBMのインテリジェントなワークフロー、業界に関する深い専門知識を組み合わせて、財務、調達、サプライチェーンの運用を再構築します。

私たちが提供する価値

台帳の統合、照合の自動化、AI駆動型の異常検知の活用により、中核となる財務プロセスを簡素化します。Oracle Cloud ERP with IBMは、リアルタイムのインサイト、より強固なコンプライアンス、手作業の削減により、より迅速で正確な決算を可能にします。

Oracle Cloud ERP上で調達、在庫、製造を統合することで、可視性を向上させ、サイクル・タイムを短縮し、サプライヤーとの連携を強化します。インテリジェントな自動化とガイド付きソーシングによってコスト削減が推進され、リアルタイム分析によって回復力と俊敏性を備えた運用をサポートします。

事前構成されたプロセスと迅速なデータ移行を備えたクラウドネイティブなERP基盤を導入することで、事業売却や合併を促進できます。Oracle Cloud ERPは、運用の継続性を確保し、総所有コストを削減し、継続的なイノベーションのためのスケーラブルなプラットフォームを提供します。

価値の提供方法
導入タイプ、ビジネス分野、AIスーパーチャージャー、アプローチを表示するOracle Consultingのグラフィック
価値の提供方法

デプロイメント・タイプからビジネス領域まで、あらゆる提供プロセスはAIスーパーチャージャーと明確なアプローチによって活性化され、より健全でレジリエントな成果の達成を支援します。

業界

当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題と機能に対処するソリューションをカスタマイズします。

製造業 ハイテク 金融サービス 公共部門
関連サービス Oracle Cloud Infrastructure
ミッションクリティカルなシステム・プラットフォームとして設計された、回復力があり、安全で高性能なクラウド・プラットフォーム上にすべてのワークロードを展開しましょう。当社のOracle認定OCIエキスパートのグローバル・チームは、技術的卓越性と戦略的洞察力を兼ね備えており、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、セキュリティーを最適化し、お客様の最も重要なワークロードを支えます。
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCMは、人事、人材、給与、労働力分析をクラウド上で統合するエンドツーエンドのプラットフォームで従業員を支援します。当社の専門家は、AIの知見と自動化を活用して、従業員のエンゲージメントを向上させ、コンプライアンスを確保し、組織の俊敏性を高める Oracle Cloud HCM ソリューションを設計、実装、最適化します。
Oracle Cloud SCM
Oracle Cloud SCMを使用して、インテリジェントで連携性の高く、レジリエントなサプライチェーン運用を実現します。この包括的なスイートは、計画、調達、製造、在庫、物流の各分野でリアルタイムの可視性、予測分析、自動化を提供し、サプライチェーンの変革を最初から最後まで導くのに役立ちます。
次のステップ

IBM Consultingが、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

