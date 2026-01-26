|Oracle Cloud ERPでミッションクリティカルなビジネス・プロセスを変革
Oracle Enterprise Resource Planning（ERP）ソリューションを活用することで、組織は業務を簡素化し、財務の知見を高め、会社の将来性を確保できるようになります。業界に関する深い経験と実証済みの手法を基盤に、お客様のデジタルERPトランスフォーメーションを戦略から規模拡大へと導きます。
Oracle認定コンサルタントのグローバルチームを擁する当社のOracle Cloud ERPプラクティスは、技術的卓越性だけでなく、財務、サプライチェーン、調達、プロジェクト管理業務を最適化するというビジネス中心の知見ももたらします。Oracleのカスタマイズされた機能を通じて、導入を加速し、混乱を最小限に抑え、迅速な投資回収を実現します。
IBM独自のBusiness Maturity Index Assessmentを使用して、ビジネス目標に沿ったロードマップを作成し、計画から採用までソリューションを効率的に導入します。お客様がクラウドへの移行のどの段階にいても、IBMが対応します。
IBMは、Oracle Cloud ERPモジュールに固有のAIの導入に加えて、Oracleと協力して、IBMの主力AI製品ポートフォリオであるwatsonxの機能をOracleに導入する取り組みを進めています。
IBM Oracle Consultingは、より大規模で優れたサービスを提供します。Oracleパートナーのリーディング・カンパニーであるIBM AccelalphaとIBM Applications Software Technologyの2社の買収を通じて、サービス拡大、新しいサービス提供、業界で比類のない専門知識の深さと広さをお届けします。
当社のエキスパートと連携し、IBM Business Maturity Index Assessmentを活用して、現在の環境を評価し、トランスフォーメーションの目標を定義し、カスタマイズされたERPの青写真を構築します。
IBM RapidMove Methodは、複雑さを軽減し、Oracle Cloudの導入を加速する、資産ベースの実証済みの導入アプローチを提供します。
Oracleの強力なクラウド機能とIBMのインテリジェントなワークフロー、業界に関する深い専門知識を組み合わせて、財務、調達、サプライチェーンの運用を再構築します。
台帳の統合、照合の自動化、AI駆動型の異常検知の活用により、中核となる財務プロセスを簡素化します。Oracle Cloud ERP with IBMは、リアルタイムのインサイト、より強固なコンプライアンス、手作業の削減により、より迅速で正確な決算を可能にします。
Oracle Cloud ERP上で調達、在庫、製造を統合することで、可視性を向上させ、サイクル・タイムを短縮し、サプライヤーとの連携を強化します。インテリジェントな自動化とガイド付きソーシングによってコスト削減が推進され、リアルタイム分析によって回復力と俊敏性を備えた運用をサポートします。
事前構成されたプロセスと迅速なデータ移行を備えたクラウドネイティブなERP基盤を導入することで、事業売却や合併を促進できます。Oracle Cloud ERPは、運用の継続性を確保し、総所有コストを削減し、継続的なイノベーションのためのスケーラブルなプラットフォームを提供します。
当社は、Oracle Cloudに関する深い専門知識を各業界に提供し、業界固有の課題と機能に対処するソリューションをカスタマイズします。
製造業向けに調整されたリアルタイムの可視性とAI駆動型の分析により、エンドツーエンドの業務効率を変革し、より良い意思決定をサポートします。
AI 、機械学習、自動化を活用して業務を統合し、意思決定のスピードと機敏性を高め、データがリアルタイムで正確であるという安心感をもたらします。
当社では、Oracle ERP、Account Reconciliation Cloud Service（ARCS）、EPMを展開して、規制報告の自動化、残高調整、財務決算の迅速化を、データを統合しAIを活用することで実現しています。決算サイクルを簡素化し、監査への準備を強化し、リアルタイムの財務上の知見を得ることで、より迅速な意思決定とリスクの軽減を実現できます。
州、地方、および連邦政府機関は、Oracle Cloudの業界向け事前構築済みソリューションによって効率性を高め、有権者サービスを向上させます。また、サイバーセキュリティー・サービスやAIソリューションもサポートしています。
IBM Consultingが、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについて、お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。
目的意識を持つコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するプロフェッショナルのチームに加わりませんか。
IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。