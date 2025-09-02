IBM® Consultingは、カスタマイズされたAI戦略の設計から導入の成功まで、AI変革のあらゆる段階において、体系的なアプローチでお客様を支援します。IBMはお客様と協働し、信頼と責任を基盤に、具体的な目標や業界ニーズに応えるカスタマイズされたサービスとソリューションを通じて、企業全体でAIの可能性を最大限に活用します。
AIを活用した変革のロードマップを策定し、ビジネス目標との整合性を確保することで、測定可能で大きな成果を実現します。
IBMとエコシステム・パートナーのテクノロジーを活用し、プロセスの自動化からトレンド予測に至るまで、複雑なビジネス課題に対応するための、カスタマイズされたAIソリューションを開発します。
各業界の深い知見を活かし、金融サービス、ヘルスケア、小売などの分野に特化したソリューションを提供し、確実な適合性と効果を実現します。
責任あるAI、変更管理、測定可能な成果に重点を置き、実証済みの導入と統合手法を通じて、AIの取り組みを構想段階から本格展開へと推進します。
責任あるAIガバナンスをビジネスの隅々にまで組み込みます。
お客様の取り組み全体にわたり、より円滑で最適化された体験を構想、設計、提供し、価値を解き放ち、成長を促進します。
AIを活用した効率性、統合、コンプライアンスで財務業務を変革し、成長を促進します。
AIを中核に据えた人事の再構築とモダナイズで、より優れたビジネス成果を実現し、従業員とビジネスの可能性を引き出します。
AIや変革をもたらすその他のテクノロジーを通じて、お客様のビジネス価値の創出と複雑な課題の解決を支援します
人材、プロセス、テクノロジーの適切な組み合わせを活用して、持続可能性の目標を具体的な行動へと転換します。
カスタム構築された製品とプラットフォームでビジネスの成果を加速し、競争上の優位性を高めます。
デザイン主導、データ駆動型のアプローチで顧客体験を変革します。
Riyadh Air社は、企業全体にAIを組み込み、顧客満足度と生産性向上を実現しました。
AIを活用した分析と調達の最適化により、カテゴリー管理とソーシングを改善しました。
MOL Group社は、小売業務からより多くの価値を引き出し、成長と顧客ロイヤルティーの向上を実現しました。
Bio-Rad Laboratories社は、サプライチェーン計画システムのモダナイズを推進しています。