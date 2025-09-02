複数の経路を持つ白い大理石のトラックと小さなカラーおよび銀色の金属ボール

ビジネス変革コンサルティング・サービス

エージェント型AIによる変革を推進する5つの大胆な意識転換

ビジネスに合わせた責任あるAIの構築

AIを活用した顧客体験のイノベーションと個別設定

AIを活用した効率性で財務変革を実現

AIで人材と人事の業務を刷新

AIでビジネスの可能性を最大限に引き出す

IBM® Consultingは、カスタマイズされたAI戦略の設計から導入の成功まで、AI変革のあらゆる段階において、体系的なアプローチでお客様を支援します。IBMはお客様と協働し、信頼と責任を基盤に、具体的な目標や業界ニーズに応えるカスタマイズされたサービスとソリューションを通じて、企業全体でAIの可能性を最大限に活用します。
戦略とコンサルティング

AIを活用した変革のロードマップを策定し、ビジネス目標との整合性を確保することで、測定可能で大きな成果を実現します。

 AIを活用したソリューション

IBMとエコシステム・パートナーのテクノロジーを活用し、プロセスの自動化からトレンド予測に至るまで、複雑なビジネス課題に対応するための、カスタマイズされたAIソリューションを開発します。

 業界知識

各業界の深い知見を活かし、金融サービス、ヘルスケア、小売などの分野に特化したソリューションを提供し、確実な適合性と効果を実現します。

 シームレスな導入と活用

責任あるAI、変更管理、測定可能な成果に重点を置き、実証済みの導入と統合手法を通じて、AIの取り組みを構想段階から本格展開へと推進します。

IBMエキスパート

微笑んでいるIBM従業員のMatthew Candy
IBM Consulting、グローバル・マネージング・パートナー、戦略と変革担当

Matt Candy
微笑んでいるIBM従業員のMonica Proothi
IBM Consulting、バイス・プレジデント兼シニア・パートナー、グローバル・ファイナンス変革リーダー

Monica Proothi
微笑んでいるIBM従業員のBilly Seabrook
IBM Consulting、シニア・パートナー、グローバル・チーフ・デザイン・オフィサー、エクスペリエンス戦略とデザイン・オファリング・リーダー

Billy Seabrook
微笑んでいるIBM従業員のPushpinder Singh
IBM Consulting、グローバル・プラクティス・リーダー兼サプライチェーン変革とオファリング担当

Pushpinder Singh
微笑んでいるIBM従業員のJamie Mackenzie
IBM Consulting、プログラム・マネージャー、ITベンダー管理CIO、財務と業務担当

Jamie Mackenzie
微笑んでいるIBM従業員のKim Morick
IBM Consulting、グローバルHRテクノロジー・オファリング・リーダー

Kim Morick
微笑んでいるIBM従業員のManish Goyal
IBM Consulting、シニア・パートナー兼グローバルAIとアナリティクス担当リーダー

Manish Goyal
微笑んでいるIBM従業員のRich Berkman
IBM Consulting、バイス・プレジデント兼シニア・パートナー、グローバル・セールスとコマース・オファリング担当リーダー

Rich Berkman

ケイパビリティー

AI戦略とガバナンス

責任あるAIガバナンスをビジネスの隅々にまで組み込みます。

 顧客体験の変革

お客様の取り組み全体にわたり、より円滑で最適化された体験を構想、設計、提供し、価値を解き放ち、成長を促進します。

 財務変革サービス

AIを活用した効率性、統合、コンプライアンスで財務業務を変革し、成長を促進します。

 人事・人材変革コンサルティング

AIを中核に据えた人事の再構築とモダナイズで、より優れたビジネス成果を実現し、従業員とビジネスの可能性を引き出します。

ビジネス戦略サービス

AIや変革をもたらすその他のテクノロジーを通じて、お客様のビジネス価値の創出と複雑な課題の解決を支援します

 サステナビリティー・コンサルティング・サービス

人材、プロセス、テクノロジーの適切な組み合わせを活用して、持続可能性の目標を具体的な行動へと転換します。

 製品エンジニアリングと設計

カスタム構築された製品とプラットフォームでビジネスの成果を加速し、競争上の優位性を高めます。

IBM iX

デザイン主導、データ駆動型のアプローチで顧客体験を変革します。

お客様事例

Riyadh Air社のロゴ

Riyadh Air社は、企業全体にAIを組み込み、顧客満足度と生産性向上を実現しました。

Coca-Cola European Partnersのロゴ

AIを活用した分析と調達の最適化により、カテゴリー管理とソーシングを改善しました。

Molgroup社のロゴ

MOL Group社は、小売業務からより多くの価値を引き出し、成長と顧客ロイヤルティーの向上を実現しました。

Bio Rad社のロゴ

Bio-Rad Laboratories社は、サプライチェーン計画システムのモダナイズを推進しています。

次のステップ

