Creative Assistantは、クリエイティブなプロセスの一部を簡素化し、ワークフローを合理化することで、IBMのマーケティング・チームが最も重要なこと、つまり、洗練されたブランドのクリエイティブ・アセットを提供し、次のものへの道を切り開くのに役立ちます。

導入が依然として進化しており、他のツールも活用してワークフローを強化していますが、Creative Assistantは、スピード、一貫性、スケールに関する課題に対処する上での大きな一歩です。事前にブランドに準拠したテンプレートが用意されているCreative Assistantは、マーケティング担当者がフォーマットや構成に費やす時間を大幅に削減し、マーケティング担当者がクリエイティブな領域を広げることができるようにします。立ち上げ初年度に、このツールには1010人を超えるアクティブなユーザーが参加し、10種類のコンテンツ形式で7,000以上のアセットの下書きを作成しました。

Creative Assistantは、クライアント・ストーリーのワークストリームに特に大きな変革をもたらしています。小規模なコンテンツ・チームは、クライアントとパートナーの声を高め、説得力のあるストーリーで市場機会に迅速に対応することに重点を置いていましたが、帯域幅の変動や競合する優先事項によって速度が低下することがよくありました。このツールがワークフローに組み込まれたことで、チーム・メンバーはプロジェクト・マネージャーやコピーライターに頼ることなく、高品質でブランドに沿った最初のストーリー・ドラフトを迅速に作成できるようになりました。2025年の立ち上げ初年度に、このワークストリームは2,400を超えるお客様事例のドラフトとバージョンを作成し、初期のクリエイティブ・プロセスで反復できるようにしました。最初のアウトラインは約4時間で作成されます。また、コンプライアンスとIBMブランドの基準を考慮してライターや編集者が改良したレビュー対応のお客様事例の草案は、以前の10日かかっていたスケジュールから、わずか5日ほどで完了できるようになり、50％改善したと推定されています。チームはまた、お客様事例を1ページにまとめた参考情報の作成も合理化しました。営業、パートナー、経営幹部向けの重要な参考情報であり、インパクトを素早く紹介し、有意義なエンゲージメントを促進するのに役立ちます。かつては約1時間かかっていた作業が、今では約12分で完了し、約80%の効率向上を実現しています。このシフトにより、チームは品質やブランドボイスを損なうことなく、より迅速かつ一貫して市場機会に対応できるようになります。

Creative Assistantは、スピードと規模だけでなく、文法、明確さ、トーンに関する組み込みの編集サポートも提供します。統合された製品アシスタントにより、製品の洞察へのアクセスが民主化され、チームのすべてのメンバーが、サイロ化された専門知識に頼ったり、大規模な調査を実施したりすることなく、情報に基づいた正確なコンテンツを作成できるようになります。

今後、IBMのクリエイティブおよびコンテンツ・チームは、クリエイティブ・プロセスに翻訳機能やワークフロー・ツールなどの追加機能を追加することで、コンテンツのライフサイクルをさらに合理化し、よりインテリジェントな自動化を導入する予定です。Creative Assistantは、現在デプロイ中および開発中の幅広いAIエージェント・ソリューションと革新的なオートメーションと組み合わせることで、より戦略的なマーケティング部門に対するIBMのビジョンを前進させるのに役立ちます。