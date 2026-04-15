IBM、コンテンツをテンプレート化し、イノベーションを加速させるAI搭載のクリエイティブ・アシスタントを開発
マーケティング・キャンペーンや資産は、単なる販促資料ではありません。ブランドの声、顔、本質です。IBMでは、マーケティング担当者はノンストップのコンテンツ作成という大変な作業に悩まされることがあります。同社のマーケティング・チームは、ブログ記事、お客様事例、データ・シート、ソーシャル・メディア投稿など、幅広いクリエイティブ・アセットの制作を担当しています。
ブレインストーミング、研究、下書き、構造化、編集を行い、明確さ、正確さ、可読性、ブランド整合性を検証するプロセスは、マーケティング担当者の週のかなりの部分を費やす可能性があります。
機会コストはさらに大きな課題です。制作に重点を置いているため、マーケティング担当者は戦略的な計画立案にそれほど多くの時間を割くことができず、市場の大きな瞬間に備える能力が危険にさらされています。
もう1つの明らかなギャップは、IBMの一般的なマーケティング資産の一部について、標準化されたブランド準拠のテンプレートが欠如していることです。反復可能なコンテンツ・フレームワークの必要性は、お客様事例などの大容量プログラムで特に顕著であり、わずかな遅延でアウトプットが大幅に遅くなる可能性があります。
IBMのクリエイティブ＆コンテンツ・チームは、目的と緊急性を踏まえて、エージェント型AIソリューションを活用してワークフローを簡素化および自動化するというIBMの目標に沿って、マーケティング・クリエイティブがコンテンツを制作できるよう支援するソリューションの構築に着手しました。創造的なプロセスを加速し、Product Insightsを民主化し、チーム・メンバー全員がスマートで戦略的なコンテンツを作成できるようにするAI搭載のソリューションを構築したいと考えていました。こうしてCreative Assistantが誕生しました。
Creative Assistantは、フロントエンドのインターフェース以上のものになるように作成されました。正確さ、スピード、ブランドの完全性を実現してコンテンツ制作を強化する、専用のAI搭載ツールとして設計されました。
このプロセスはユーザーのプロンプトから始まりました。そのプロンプトとともに、マイクロサービス、API、インテリジェント・エージェントの洗練されたネットワークが動作を開始しました。このシステムでは、Elasticsearchを備えた検索拡張生成（RAG）を使用してプロンプトを強化し、ユーザーが提供したデータとIBMの信頼できるナレッジ・ソースの両方からコンテキストを抽出します。
その後、最も関連性の高い情報を優先して生成するために再ランキングサービスが追加され、すべての回答が関連性と正確性を基盤として達成されるようになりました。強化されたインプットは、IBM watsonx.aiでトレーニングされ、ホストされている大規模言語モデル（LLM）に渡されました。これにより、手元のタスクに基づくモデルの選択とトレーニングに柔軟性がもたらされました。IBM Graniteの基盤モデルは、そのエンタープライズ・グレードの性能のために一般的に使用されていますが、最適な結果を導くために、必要に応じて他のモデルも採用されています。選択したモデルは、未加工データを高品質のカスタマイズされたコンテンツに変換し、Eメール、プレゼンテーション、ブログ記事、お客様事例、製品ページ用の事前設定されたテンプレートで配信されます。また、システムは定期的に最適化され、回答の質が向上します。
舞台裏では、AIエージェントがタスクを細分化し、検索と生成を調整します。最終的なアウトプットは、カスタム構築されたReactユーザー・インターフェースに渡され、回答はレビューできるクリーンで読みやすいテンプレートに形式化されます。
Creative Assistantの強みは、IBM.com、ドキュメンテーション、ブランド・ガイドライン、競合調査、IBM RedBooks、Seismicなどのプライベート・リポジトリーなど、IBMが信頼するデータ・ソースの豊富なエコシステムという基盤にあります。IBM Cloud Object Storageを用いた自動化プロセスにより、これらのデータ・ソースが定期的にインデックスされ、IBM watsonx.dataデータストアのElasticsearchおよびMilvus用のIBM Cloud Databasesに保存されることが保証されます。データのインデックス作成とストレージは、パブリック・データセットとプライベート・データセットの両方にわたって、正確なベクトルベースのクエリーと高速でスケーラブルなデータ取得を推進するのに役立ちます。
この基盤の上に、IBMのクリエイティブおよびコンテンツ・チームは、最初のロールアウト以来、次世代のCreative Assistantを開発してきました。アップグレード・バージョンには、エージェント主導のチャット体験、IBM Instana Observabilityによるリアルタイム監視、品質とスタイルのガイド、レビューの機能、チャット履歴機能が含まれています。
Creative Assistantは、クリエイティブなプロセスの一部を簡素化し、ワークフローを合理化することで、IBMのマーケティング・チームが最も重要なこと、つまり、洗練されたブランドのクリエイティブ・アセットを提供し、次のものへの道を切り開くのに役立ちます。
導入が依然として進化しており、他のツールも活用してワークフローを強化していますが、Creative Assistantは、スピード、一貫性、スケールに関する課題に対処する上での大きな一歩です。事前にブランドに準拠したテンプレートが用意されているCreative Assistantは、マーケティング担当者がフォーマットや構成に費やす時間を大幅に削減し、マーケティング担当者がクリエイティブな領域を広げることができるようにします。立ち上げ初年度に、このツールには1010人を超えるアクティブなユーザーが参加し、10種類のコンテンツ形式で7,000以上のアセットの下書きを作成しました。
Creative Assistantは、クライアント・ストーリーのワークストリームに特に大きな変革をもたらしています。小規模なコンテンツ・チームは、クライアントとパートナーの声を高め、説得力のあるストーリーで市場機会に迅速に対応することに重点を置いていましたが、帯域幅の変動や競合する優先事項によって速度が低下することがよくありました。このツールがワークフローに組み込まれたことで、チーム・メンバーはプロジェクト・マネージャーやコピーライターに頼ることなく、高品質でブランドに沿った最初のストーリー・ドラフトを迅速に作成できるようになりました。2025年の立ち上げ初年度に、このワークストリームは2,400を超えるお客様事例のドラフトとバージョンを作成し、初期のクリエイティブ・プロセスで反復できるようにしました。最初のアウトラインは約4時間で作成されます。また、コンプライアンスとIBMブランドの基準を考慮してライターや編集者が改良したレビュー対応のお客様事例の草案は、以前の10日かかっていたスケジュールから、わずか5日ほどで完了できるようになり、50％改善したと推定されています。チームはまた、お客様事例を1ページにまとめた参考情報の作成も合理化しました。営業、パートナー、経営幹部向けの重要な参考情報であり、インパクトを素早く紹介し、有意義なエンゲージメントを促進するのに役立ちます。かつては約1時間かかっていた作業が、今では約12分で完了し、約80%の効率向上を実現しています。このシフトにより、チームは品質やブランドボイスを損なうことなく、より迅速かつ一貫して市場機会に対応できるようになります。
Creative Assistantは、スピードと規模だけでなく、文法、明確さ、トーンに関する組み込みの編集サポートも提供します。統合された製品アシスタントにより、製品の洞察へのアクセスが民主化され、チームのすべてのメンバーが、サイロ化された専門知識に頼ったり、大規模な調査を実施したりすることなく、情報に基づいた正確なコンテンツを作成できるようになります。
今後、IBMのクリエイティブおよびコンテンツ・チームは、クリエイティブ・プロセスに翻訳機能やワークフロー・ツールなどの追加機能を追加することで、コンテンツのライフサイクルをさらに合理化し、よりインテリジェントな自動化を導入する予定です。Creative Assistantは、現在デプロイ中および開発中の幅広いAIエージェント・ソリューションと革新的なオートメーションと組み合わせることで、より戦略的なマーケティング部門に対するIBMのビジョンを前進させるのに役立ちます。
IBMは、クラウド・コンピューティング、AI、データ分析、コンサルティングの分野で幅広い製品とサービスを提供する世界的なテクノロジー企業です。技術革新に力を入れており、研究開発に重点を置いています。
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IBM、IBMロゴ、Granite、IBM Cloud、IBM Cloud Object Storage、IBM Cloud Databases for Elasticsearch、IBM Instana Observability、Redbooks、IBM watsonx、IBM watsonx.aiおよびwatsonx.dataはIBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。
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