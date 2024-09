Downer Group社について

150年以上前に設立されたDowner社(ibm.com外部へのリンク)は、44,000人以上のグローバル・スタッフを擁し、統合された都市サービスの大手プロバイダーです。グループの鉄道・輸送システム部門は、オーストラリアとニュージーランドで鉄道車両資産管理サービスを提供し、顧客にライフサイクル全体のサポートを提供する専門知識を備えています。