2020年、DAは以前のSIEMソリューションを置き換えるプロジェクトを実施しました。どの組織の事業計画にも堅牢なサイバーセキュリティー戦略は必要ですが、信用組合、銀行、その他の金融機関にコア・バンキング・サービスを提供する組織にとって、その重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。徹底的な評価プロセスの後、DAはVectra社と契約を締結し、既存のSIEMソリューションを仮想化環境で実行され、FlashSystemストレージを使用するQRadarに置き換えました。

初期のベンチマーク・テストと実際の使用状況の両方で、QRadarのデプロイメントは、セキュリティー関連のイベントを調査するための非常に効果的で強力なツールであることが示されています。QRadarコンポーネントをVMwareクラスター内にデプロイすると、物理フットプリントの縮小やPowerコストの削減、柔軟性、将来の拡張性など、多くのメリットが得られます。IBM FCMテクノロジーを搭載したFlashSystemsストレージを組み込むことで、DAは高いパフォーマンスと信頼性を実現するソリューションのメリットを受けています。

DAは、QRadarインデックス最適化機能と高性能ストレージ・プラットフォームを組み合わせて使用することで、一般的なクエリーの実行時間を数分から数秒に大幅に短縮することができました。これにより、インシデント対応、定期的な環境レビュー、レポート作成など、DAにおけるあらゆる種類のSIEMユースケースで明らかな改善が実現しました。セキュリティー・イベント分析が迅速化されると、インシデントのトリアージと対応が改善され、全体的な影響が軽減されることがわかっています。環境レビューが迅速化されることで、セキュリティー・アナリストが費やす時間と不満が軽減され、生産的な作業に多くの時間を費やすことができます。

QRadarとIBM FlashCoreテクノロジーの採用により、DAは以前のSIEMソリューションが可能にした数分の1の時間でインシデント分析とレポートを実行できるようになりました。データ侵害の平均コストは数百万ドルですが、検出率の向上に役立つソリューションのビジネス価値は明らかであり、時間とコストの面で潜在的な節約を実現します。

FlashSystemストレージ・コントローラーを搭載したFCMのデプロイメントは重要な要因ですが、性能向上の唯一の理由として捉えるのは無謀です。パフォーマンスの向上は、QRadar製品自体、特にインデックス管理機能に起因する場合もあります。パフォーマンス向上の原因が何であれ、IBMテクノロジーの組み合わせは、DAのケースでは、組織のセキュリティーの目標と目的を達成する上で非常に効果的であることが示されています。