Le strutture di controllo iterativo e condizionale in COBOL consentono al sistema di controllare il flusso di dati.

Le strutture IF ... ELSE, ad esempio, implementano la logica condizionale in COBOL in modo che il programma possa eseguire diversi blocchi di codice a seconda di una valutazione delle condizioni del sistema. E l'istruzione PERFORM esegue un paragrafo o una sezione un numero specificato di volte o fino a quando non viene soddisfatta una condizione, in modo simile ai cicli in altri linguaggi di programmazione.