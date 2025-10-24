Dig +trace è un comando diagnostico DNS che funziona con il Domain Name System (DNS) e consente la ricerca DNS ricorsiva completa per determinati domini.
Dig +trace traccia completamente la catena di delega per il dominio in questione. Può andare dai server dei root nameserver ai server di dominio di primo livello (TLD) e ai nameserver autorevoli. Dig +trace aiuta i team a risolvere problemi di risoluzione DNS.
I problemi più evidenti sono la mancata connessione con un determinato dominio o sottodominio, come evidenziato da una schermata di avviso di fallimento. Un altro tipo di problema di risoluzione DNS è la latenza, che può estendere i tempi di query oltre la normale pazienza umana.
Il tempo medio di ricerca DNS si misura in millisecondi (MSEC) e tende a collocarsi tra 20 e 120 MSEC. Gli sforzi di ottimizzazione cercano di ridurre ulteriormente questi tempi di ricerca.
In un normale comando dig, il tuo server DNS, agendo come risolutore del tuo provider di servizi internet (ISP), emette una richiesta ricorsiva e controlla le sue cache locali alla ricerca di un record DNS recente e non scaduto. Ma è quello che succede in una situazione ideale, quando tutto va bene.
Gli amministratori si rivolgono a dig +trace quando hanno bisogno di guardare "dietro le quinte". Di solito bisogna bypassare il consueto processo di query perché qualcosa è andato storto: una parte della catena di routing non funziona correttamente. Pertanto, gli amministratori devono essere in grado di analizzare e studiare parti di questa catena e i suoi vari collegamenti per scoprire cosa non funziona correttamente.
Quando i team utilizzano dig +trace, ignorano ciò che è stato precedentemente memorizzato nella cache, in modo da poter eseguire una query nuova e iterativa senza essere indirizzati verso percorsi vecchi e obsoleti.
Dig +trace è utile per la risoluzione dei problemi perché ti permette di vedere dove la risoluzione DNS non sta funzionando. Il problema potrebbe essere nel livello root, TLD o authoritative. Può anche controllare se i record del server di nomi del tuo dominio sono corretti e verificare la propagazione DNS dopo le modifiche.
Il processo dig +trace si riduce in realtà a quattro passaggi.
Se l'utente ha precedentemente inserito quel nome di dominio e il computer ha memorizzato nella cache il suo indirizzo IP, il prompt dei comandi (CMD) recupera istantaneamente l'indirizzo IP richiesto. Il sistema accede e scarica il contenuto richiesto e il processo di query termina immediatamente.
Tuttavia, se il nome di dominio è nuovo e sconosciuto per quel dispositivo, vengono eseguiti gli altri passaggi.
Il comando dig cerca i server di nomi radice per i record del server di nomi (NS) associati al dominio di livello superiore (TLD) del dominio di destinazione oggetto di rilevamento.
Il comando dig indaga i server di nomi TLD per scoprire i server di nomi autorevoli per un determinato dominio.
Il comando dig interroga quindi i nameserver autorevoli per accedere ai record DNS richiesti. Ad esempio, il "record A" è un record di risorsa che associa un nome di dominio adatto all'uomo a un indirizzo IPv4 o IPv6 . Nel frattempo, i record Start of Authority (SOA) contengono i dati amministrativi necessari per una zona DNS.
La risposta DNS fornita include la "sezione risposta", ovvero i record di risorse che possono rispondere correttamente alla query originale (nota anche come "sezione domanda").
Inoltre, la risposta potrebbe contenere anche una sezione di autorità che elenca i nameserver autorevoli e, possibilmente, una "sezione aggiuntiva" che contiene informazioni extra. Gli amministratori possono selezionare esattamente quali tipi di record desiderano, che si tratti di server di posta (record MX) o nameserver (record NS).
In ogni fase investigativa di questo percorso, gli amministratori ricevono messaggi di output che li informano sullo stato di ciascuna fase e se la progressione sta continuando come previsto.
Ad esempio, l'amministratore vede un messaggio "NOERROR" che lo informa che non si sono verificati incidenti in questa fase del test. (Nota: questo messaggio non indica il successo o il fallimento operativo complessivo e non deve essere frainteso. Pur essendo utile, è limitato nelle informazioni che trasmette.)
È interessante notare che l'infrastruttura DNS supporta la gerarchia DNS e utilizza un sistema ingegnoso di segnalazioni per supportare il processo di ricerca. In questo modo, se un server non è in grado di portare a termine la query, la guida essenzialmente verso un altro server che ne aiuta il progresso e ne prolunga il viaggio.
Il domain name system utilizzato da internet è composto da diversi root nameserver che operano a vari livelli. Di fondamentale importanza sono i 13 root nameserver logici che operano al primo livello, denominati con le prime 13 lettere dell'alfabeto.
Ognuno di questi 13 server di nomi radici logici non si riferisce a singoli computer o sistemi operativi, ma rappresenta invece un'autorità designata che governa un tredicesimo di tutto il traffico di query DNS di Internet. Quindi, quando ci riferiamo a "Server A", ci riferiamo alla designazione Server A, che può coprire un numero illimitato di singoli server DNS.
Vale anche la pena notare che i 13 root nameserver sono delegati a un gruppo eterogeneo di entità: varie società a scopo di lucro, nonché università e organizzazioni militari. E sebbene sia vero che, originariamente, la maggior parte dei server fisici fosse fortemente concentrata negli Stati Uniti, questa equazione è stata riequilibrata nel tempo. Oggi, i server fisici sono distribuiti in tutto il mondo.
Ecco i gruppi che hanno la responsabilità di gestire le 13 diverse designazioni root-servers.net:
Il traffico query è distribuito equamente tra i 13 server, senza che nessuno gestisca più di un altro. I fattori regionali possono influenzare i server a cui gli utenti accedono maggiormente, ma nel complesso il traffico è simile e riguarda principalmente le richieste di indirizzi ISP.
Il motivo per cui sono necessarie 13 entità per gestire il traffico delle query DNS è che ogni anno vengono generate migliaia di miliardi di query DNS. Alcune stime indicano che il totale superi i 100 trilioni, ma questi numeri sono ipotesi ragionate. È un numero talmente grande che non è possibile calcolarlo.
Ci sono anche alcuni problemi marginali correlati che dovrebbero essere affrontati:
