Il domain name system utilizzato da internet è composto da diversi root nameserver che operano a vari livelli. Di fondamentale importanza sono i 13 root nameserver logici che operano al primo livello, denominati con le prime 13 lettere dell'alfabeto.

Ognuno di questi 13 server di nomi radici logici non si riferisce a singoli computer o sistemi operativi, ma rappresenta invece un'autorità designata che governa un tredicesimo di tutto il traffico di query DNS di Internet. Quindi, quando ci riferiamo a "Server A", ci riferiamo alla designazione Server A, che può coprire un numero illimitato di singoli server DNS.

Vale anche la pena notare che i 13 root nameserver sono delegati a un gruppo eterogeneo di entità: varie società a scopo di lucro, nonché università e organizzazioni militari. E sebbene sia vero che, originariamente, la maggior parte dei server fisici fosse fortemente concentrata negli Stati Uniti, questa equazione è stata riequilibrata nel tempo. Oggi, i server fisici sono distribuiti in tutto il mondo.

Ecco i gruppi che hanno la responsabilità di gestire le 13 diverse designazioni root-servers.net:

Server A (a.root-servers.net): Operatore: VeriSign, Inc., che offre infrastrutture internet e servizi di registrazione dei nomi di dominio in tutto il mondo.

Server B (b.root-servers.net): Operatore: University of Southern California (ISI). L'Information Sciences Institute della USC studia tecnologie avanzate per l'informatica e la comunicazione.

Server C (c.root-servers.net): Operatore: Cogent Communications, un ISP internazionale che gestisce una sostanziosa rete OPTIC e offre servizi di colocation.

Server D (d.root-servers.net): Operatore: University of Maryland, gestito dal suo gruppo Advanced Cyberinfrastructure and Internet Global Services (ACIGS).

Server E (e.root-servers.net): Operatore: NASA, più precisamente la linea di servizi Network and Telecommunication Services (NaTS) dell'agenzia spaziale statunitense.

Server F (f.root-servers.net): Operatore: Internet Systems Consortium, Inc., una società no-profit che supporta internet offrendo vari software e protocolli.

Server G (g.root-servers.net): Operatore: US Department of Defense Network Information Center (NIC), che è anche responsabile della gestione del piano di indirizzi IPv6 del DoD.

Server H (h.root-servers.net): Operatore: US Army Research Laboratory (ARL), precedentemente noto come Ballistics Research Laboratory (BRL).

Server I (i.root-servers.net): Operatore: Netnod, un'organizzazione svedese di infrastrutture internet senza scopo di lucro nota principalmente per i servizi di interconnessione nelle regioni nordiche.

Server J (j.root-servers.net): Operatore: VeriSign, Inc. (Vedi Server A).

Server K (k.root-servers.net): Operatore: Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), un registro internet regionale (RIR) senza scopo di lucro dedicato a Europa, Medio Oriente e Asia.

Server L (l.root-servers.net): Operatore: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un'organizzazione no-profit nata tramite un contratto con il governo statunitense ma ora esistente come entità separata e globale.

Server M (m.root-servers.net): Operatore: The WIDE Project, acronimo di Widely Integrated Distributed Environment, è un progetto internet nato dalla collaborazione di tre università giapponesi.

Il traffico query è distribuito equamente tra i 13 server, senza che nessuno gestisca più di un altro. I fattori regionali possono influenzare i server a cui gli utenti accedono maggiormente, ma nel complesso il traffico è simile e riguarda principalmente le richieste di indirizzi ISP.

Il motivo per cui sono necessarie 13 entità per gestire il traffico delle query DNS è che ogni anno vengono generate migliaia di miliardi di query DNS. Alcune stime indicano che il totale superi i 100 trilioni, ma questi numeri sono ipotesi ragionate. È un numero talmente grande che non è possibile calcolarlo.