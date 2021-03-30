Immaginiamo un caso d'uso incentrato su un operatore di un call center sanitario. La missione principale di quel lavoratore è rispondere ai reclami e alle richieste dei pazienti e garantire la soddisfazione del cliente risolvendo i problemi nel modo più accurato e rapido possibile. Ma, allo stesso tempo, questo operatore deve inserire i report sullo stato delle chiamate in tre diversi sistemi e cercare in tre database differenti per trovare una risposta al paziente in tempo reale. Ciò può rapidamente diventare opprimente.

Gli strumenti RPA sono un'ottima soluzione per questa situazione. Un assistente digitale basato su AI può utilizzare i bot per automatizzare il lavoro di inserimento dei dati dei rapporti sullo stato e le query sulle richieste di assistenza sanitaria in background. Ciò consente alla RPA di snellire i workflows, in modo che i collaboratori possano concentrarsi su risoluzioni rapide e, idealmente, su esperienze del cliente più positive per ogni paziente.