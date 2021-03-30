Eppure, per molti di noi, ci sono attività ripetitive che dobbiamo portare a termine per arrivare alla fine della giornata lavorativa.
Ecco perché la robotic process automation (RPA) unita all'intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia di automazione così trasformativa. Ci libera dai compiti monotoni che ci impediscono di accedere a lavori di maggior valore.
Immagina la tua giornata lavorativa e le attività manuali che devi svolgere regolarmente. Come potrebbe aiutarti la RPA? Ecco alcuni benefici utili della RPA che potrebbero ispirarti ad adottarla sul tuo posto di lavoro. Gartner prevede che entro il 2024, il software di automazione sostituirà il 69% del workload di un manager (link esterno a ibm.com).
Immaginiamo un caso d'uso incentrato su un operatore di un call center sanitario. La missione principale di quel lavoratore è rispondere ai reclami e alle richieste dei pazienti e garantire la soddisfazione del cliente risolvendo i problemi nel modo più accurato e rapido possibile. Ma, allo stesso tempo, questo operatore deve inserire i report sullo stato delle chiamate in tre diversi sistemi e cercare in tre database differenti per trovare una risposta al paziente in tempo reale. Ciò può rapidamente diventare opprimente.
Gli strumenti RPA sono un'ottima soluzione per questa situazione. Un assistente digitale basato su AI può utilizzare i bot per automatizzare il lavoro di inserimento dei dati dei rapporti sullo stato e le query sulle richieste di assistenza sanitaria in background. Ciò consente alla RPA di snellire i workflows, in modo che i collaboratori possano concentrarsi su risoluzioni rapide e, idealmente, su esperienze del cliente più positive per ogni paziente.
Qui in Brasile, esiste un mandato legale che impone ai dipendenti di tenere traccia dell'orario di lavoro, registrando l'ingresso e l'uscita almeno quattro volte al giorno (inizio lavoro, pausa pranzo, fine pausa pranzo, fine lavoro). Per raggiungere questo obiettivo, utilizziamo un'interfaccia desktop che richiede di inserire l'identificazione del dipendente nel computer. Perché non iniziare la giornata affidando questo compito al tuo assistente digitale? Con la RPA, puoi configurare il tuo robot software in modo che registri l'ingresso quando si verifica un determinato evento (ad esempio, quando il computer si accende) e configurare un'uscita con un clic alla fine della giornata. Questo compito banale è ora automatizzato, consentendoti di risparmiare tempo ed energie, che nel tempo si sommano.
Forse sei responsabile di attività di back-office, come la distribuzione dei verbali di una riunione registrata a un destinatario. Potresti aver preso appunti durante la riunione, oppure potresti aver dimenticato alcuni dettagli importanti e devi ascoltare la registrazione per scriverli. In ogni caso, si tratta di un processo che può richiedere molto tempo.
Con il software RPA, il tuo assistente digitale potrebbe sia trascrivere che riassumere la riunione per te se programmi il bot in modo che utilizzi modelli di riepilogo del testo basati sull'AI e sfrutti il Natural Language Understanding. E anche se il suo strumento per le riunioni dispone già di una funzionalità di trascrizione delle registrazioni, puoi comunque utilizzare la RPA affinché riassuma il testo per te. Questo ottimizza significativamente la tua produttività perché il 70% del tuo lavoro è già svolto. Grazie alla potenza della automazione intelligente, l'unica cosa che ti resta da fare è esaminare, affinare e distribuire i minuti in modo da poterti concentrare su elementi più importanti.
Per molti di noi, specialmente per chi lavora nel settore dei servizi finanziari, fare ricerche e creare report sono tra i compiti più monotoni e noiosi che dobbiamo affrontare. Eppure, sono un altro ottimo caso d'uso dell'RPA. Ad esempio, spesso i diversi report devono essere consegnati in momenti diversi. Spesso i dati del report devono provenire da sistemi che non comunicano tra loro e poi essere preparati in un formato facilmente comprensibile.
L'RPA può eliminare gran parte di questo lavoro routinario. Può fornire dati resi accurati a fogli di calcolo Microsoft Excel per automatizzare la creazione di report o grafici, anche da sistemi che non esportano in Excel. Implementando l'RPA, è possibile produrre report provenienti da dati presenti in diversi sistemi una volta alla settimana, una volta al mese o quando necessario. La tua piattaforma di automazione può persino impostare in anticipo i processi aziendali per raccogliere i dati necessari al report e analizzarli. Potrai quindi concentrarti su attività di maggior valore, come trarre conclusioni e sviluppare strategie, anziché dedicare la maggior parte del tuo tempo alla semplice creazione di report.
