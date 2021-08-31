Il ruolo dell'RPA nell'automazione dei processi IT

L'automazione rimane al centro di molti programmi di trasformazione digitale attuali. Tuttavia, la maggior parte delle iniziative di automazione sono incentrate sul business e si concentrano su aspetti quali il miglioramento dell'esperienza del cliente, l'order management, le vendite, il marketing, la finanza e la supply chain.
La trasformazione digitale ha aumentato l'onere per i team IT, costringendo le aziende a rendersi conto che l'automazione dei processi IT è altrettanto importante. Le competenze e le risorse informatiche sono diventate scarse e insufficienti. Molte organizzazioni erano afflitte da un eccesso di attività IT manuali e ripetitive che diminuivano la produttività, provocando ritardi inaccettabili. Inoltre, gli strumenti IT utilizzati per gestire l'infrastruttura IT, i servizi di infrastruttura, i fornitori e il workload sono spesso isolati, disconnessi e privi di orchestrazione quando devono collaborare per risolvere problemi o rispondere a nuove opportunità.
In risposta, molte organizzazioni stanno modernizzando la propria infrastruttura IT e si stanno preparando ad accelerare le iniziative di automazione dei processi in tutta l'azienda e nelle loro linee di business. Per comprendere i loro sforzi, abbiamo intervistato 566 professionisti aziendali e IT che operano a livello globale in diversi settori sulle loro principali priorità di spesa IT. Abbiamo scoperto che tra i rispondenti, il 47% ha indicato l'automazione dell'infrastruttura IT e il 42% l'automazione dei processi aziendali.
D. In cosa investirà probabilmente la tua organizzazione per migliorare le operazioni IT o la fornitura di servizi?
L'automazione dei processi IT pone sfide uniche. I processi IT possono essere eseguiti su più piattaforme e coinvolgere una varietà di tecnologie per gestire una vasta gamma di risorse fisiche e virtuali. Decine (e talvolta centinaia) di strumenti IT possono essere utilizzati da una varietà di fornitori diversi. La maggior parte non scambia dati tra loro. Le organizzazioni IT si rendono conto che, nel corso del tempo, hanno creato un ampio e diversificato parco strumenti IT. Nell'attuale era ipercompetitiva del business digitale, questi strumenti devono funzionare insieme come toolchain integrate e interoperabili attraverso le quali i processi IT possono essere automatizzati.
Le aziende leader del settore ora perseguono l'automazione dei processi IT e l'integrazione della toolchain come moltiplicatori di forza. Il loro obiettivo è quello di liberare ed estendere le competenze e le risorse IT esistenti a una gamma più ampia di iniziative aziendali e IT.
Inizia con la creazione di un centro di eccellenza IT (CoE) responsabile del miglioramento e dell'automazione dei processi IT. Uno dei compiti principali di un CoE IT è fare l'inventario, documentare e organizzare i processi IT all'interno di un framework di classificazione. Quindi, gestisce i processi come asset strategici all'interno di un documento del portfolio di processi IT (o archivio di dati) che raccoglie informazioni sul valore e l'importanza dei processi, sulla loro funzione nelle operazioni e sulle risorse IT tattiche che utilizza (tra le altre informazioni pertinenti). Quindi, il CoE IT esamina i processi all'interno del portfolio utilizzando tecnologie di rilevamento che possono visualizzare e analizzare i processi IT e le attività della forza lavoro IT per rivelare opportunità di automazione. Queste tecniche analitiche basate sui dati forniscono i mezzi per progettare in modo intelligente le automazioni utilizzando la tecnologia di Robotic Process Automation (RPA).
La tecnologia di Robotic Process Automation (RPA) crea robot software (bot) in grado di automatizzare le attività umane ripetitive all'interno e tra i processi IT. L'RPA offre funzionalità per automatizzare i flussi di dati e processi a livello granulare, ad esempio moduli di app e campi dati, per consentire l'integrazione di dati e processi tra applicazioni tra i sistemi di origine e di destinazione. Può utilizzare varie tecnologie di intelligenza artificiale (AI) per dare un senso ai dati non strutturati, aiutare a guidare i progetti di automazione, consentire loro di diventare più intelligenti man mano che eseguono e aumentare le competenze dei professionisti IT con mezzi intelligenti per formulare raccomandazioni, previsioni e decisioni. In questo senso, l'RPA può creare forza lavoro digitale per ampliare le organizzazioni IT con competenze per renderle più efficienti e versatili nelle loro funzionalità.
Le organizzazioni leader del settore stanno utilizzando l'RPA per facilitare la collaborazione tra i professionisti IT per ridurre errori, costi e tempi di ciclo, migliorare le prestazioni aziendali verso risultati specifici o desiderati e per ottenere prestazioni su larga scala. Quando l'RPA svolge un ruolo centrale nell'automazione dei processi IT, le organizzazioni IT possono essere più efficaci nei loro sforzi ed efficienti nell'esecuzione delle loro attività. Ciò consente inoltre alle organizzazioni IT di ricavare un valore maggiore da tutti gli altri investimenti IT.
IBM Robotic Process Automation è un software che mira ad automatizzare le attività di back-office ripetitive e dispendiose in termini di tempo, utilizzando robot software che emulano le azioni umane su un computer. Fa parte della soluzione IBM per l'automazione aziendale.