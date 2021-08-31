Il ruolo dell'RPA nell'automazione dei processi IT

In risposta, molte organizzazioni stanno modernizzando la propria infrastruttura IT e si stanno preparando ad accelerare le iniziative di automazione dei processi in tutta l'azienda e nelle loro linee di business. Per comprendere i loro sforzi, abbiamo intervistato 566 professionisti aziendali e IT che operano a livello globale in diversi settori sulle loro principali priorità di spesa IT. Abbiamo scoperto che tra i rispondenti, il 47% ha indicato l'automazione dell'infrastruttura IT e il 42% l'automazione dei processi aziendali.

Principali priorità di spesa IT: concentrarsi sull'automazione

D. In cosa investirà probabilmente la tua organizzazione per migliorare le operazioni IT o la fornitura di servizi?

L'automazione dei processi IT pone sfide uniche. I processi IT possono essere eseguiti su più piattaforme e coinvolgere una varietà di tecnologie per gestire una vasta gamma di risorse fisiche e virtuali. Decine (e talvolta centinaia) di strumenti IT possono essere utilizzati da una varietà di fornitori diversi. La maggior parte non scambia dati tra loro. Le organizzazioni IT si rendono conto che, nel corso del tempo, hanno creato un ampio e diversificato parco strumenti IT. Nell'attuale era ipercompetitiva del business digitale, questi strumenti devono funzionare insieme come toolchain integrate e interoperabili attraverso le quali i processi IT possono essere automatizzati.



Le aziende leader del settore ora perseguono l'automazione dei processi IT e l'integrazione della toolchain come moltiplicatori di forza. Il loro obiettivo è quello di liberare ed estendere le competenze e le risorse IT esistenti a una gamma più ampia di iniziative aziendali e IT.