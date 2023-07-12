OEE e TEEP: qual è la differenza?

Guasti, malfunzionamenti delle attrezzature, interruzioni e altre problematiche in reparto possono causare perdite significative per un’organizzazione. I responsabili della produzione hanno il compito di garantire che le fabbriche e le altre linee di produzione ottengano il massimo valore dalle loro attrezzatura e dai loro sistemi.
L'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) e le prestazioni effettive totali delle attrezzature (TEEP) sono due KPI correlati che vengono utilizzati negli ambienti di produzione e manifattura per aiutare a prevenire le perdite misurando e migliorando le prestazioni dell'attrezzatura e delle linee di produzione.
L'OEE è una metrica utilizzata per misurare l'efficacia e le prestazioni dei processi di produzione o di ogni singola attrezzatura. Fornisce insight su come vengono utilizzate le attrezzature e su quanto efficientemente operano nella produzione di beni o nella fornitura di servizi.
L'OEE misura l'efficienza e l'efficacia dell'attrezzatura in base a tre fattori. Il calcolo dell'OEE è semplice: disponibilità x prestazioni x qualità.
Anche le TEEP sono una metrica utilizzata negli ambienti di produzione e manifattura per misurare l'efficienza e l'efficacia complessive dell'attrezzatura o di una linea di produzione. Includono tutto il tempo di produzione potenziale, compresi i tempi di inattività pianificati e non pianificati.
Le TEEP si calcolano moltiplicando quattro fattori: disponibilità x prestazioni x qualità x utilizzo.
La differenza principale tra queste metriche è che mentre l'OEE misura la percentuale del tempo di produzione programmato che è produttivo, le TEEP misurano la percentuale di produttività totale.
Quando si effettuano questi calcoli di tempo è importante usare la terminologia giusta. Di seguito sono riportati alcuni modi comuni per misurare il tempo in un contesto di produzione:
L'OEE si concentra principalmente sull'utilizzo del tempo disponibile e identifica le perdite dovute a problemi di disponibilità, prestazioni e qualità. Aiuta a identificare le aree di miglioramento e l'ottimizzazione dell'efficienza.
Le TEEP, d'altra parte, offrono una prospettiva più ampia considerando tutti i potenziali tempi di produzione, compresi i tempi di inattività programmati per la manutenzione preventiva o le sostituzioni. Ha lo scopo di misurare il massimo potenziale dell'attrezzatura o della linea di produzione.
L'OEE viene in genere utilizzata per misurare le prestazioni di un'attrezzatura o di una macchina specifica. Aiuta a capire con quanta efficacia vengono utilizzate le attrezzature durante i tempi di produzione effettivi. L'OEE è comunemente usata come strumento di benchmarking per tracciare e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura nel tempo. Aiuta a identificare i colli di bottiglia, le aree di ottimizzazione e le iniziative di miglioramento.
Le TEEP vengono utilizzate per misurare le prestazioni complessive di un'intera linea di produzione o di più attrezzature che lavorano insieme. Offrono una visione olistica dell'efficacia dell'intero sistema. Se vuoi comprendere le massime prestazioni potenziali della tua linea di produzione, inclusi i tempi di inattività pianificati per manutenzione, cambi o altri eventi programmati, le TEEP sono la metrica delle prestazioni da utilizzare. Le TEEP possono essere utili nella pianificazione della capacità di produzione e nella determinazione delle capacità delle attrezzature o della linea di produzione.
Combinando OEE e TEEP, puoi condurre un'analisi completa delle prestazioni attuali dell'attrezzatura sia a livello di singola macchina che di linea di produzione. Questo approccio integrato fornisce una comprensione più approfondita dei fattori di prestazione, aiuta a dare priorità agli sforzi di miglioramento e massimizza l'efficacia e l'efficienza complessive delle operazioni di produzione, consentendo ai responsabili della produzione di ottenere una maggiore produttività e il massimo tempo di attività.
IBM Maximo è un enterprise asset management software che offre una soluzione predittiva per la massimizzazione dell'efficacia dell'attrezzatura. Maximo è un'unica piattaforma integrata basata sul cloud che utilizza AI, IoT e analytics per ottimizzare le prestazioni, estendere il ciclo di vita degli asset e ridurre i costi delle interruzioni.
Fai un tour per vedere come Maximo può ottenere miglioramenti OEE riducendo i costi delle operazioni come straordinari, spreco materiale, pezzi di ricambio e manutenzione d'emergenza.
Utilizza i processi predittivi basati sull'AI per aumentare l'output dell'impianto, ridurre l'inventario dei ricambi e ottimizzare i servizi di gestione degli asset.
Scopri come potenziare i team delle operazioni con una gestione intelligente degli asset e delle prestazioni.
Grazie all'AI e ai dati IoT, le risorse connesse e intelligenti sono in grado di ottimizzare le prestazioni, adattarsi a circostanze mutevoli e contribuire a garantire la continuità.
Ottimizza i programmi, le risorse e le prestazioni degli asset con IBM Maximo Application Suite.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e promuovere una crescita intelligente.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.