OEE e TEEP: qual è la differenza?

Guasti, malfunzionamenti delle attrezzature, interruzioni e altre problematiche in reparto possono causare perdite significative per un’organizzazione. I responsabili della produzione hanno il compito di garantire che le fabbriche e le altre linee di produzione ottengano il massimo valore dalle loro attrezzatura e dai loro sistemi.

L'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) e le prestazioni effettive totali delle attrezzature (TEEP) sono due KPI correlati che vengono utilizzati negli ambienti di produzione e manifattura per aiutare a prevenire le perdite misurando e migliorando le prestazioni dell'attrezzatura e delle linee di produzione.