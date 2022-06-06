LAMP e MEAN: qual è la differenza?

LAMP e MEAN sono popolari stack web open source, utilizzati per sviluppare app web e mobile ad alte prestazioni e di livello aziendale. Come altri stack, combinano tecnologie (sistemi operativi, linguaggi di programmazione, database, librerie e framework applicativi) che gli sviluppatori possono utilizzare per creare, implementare e gestire un'app completamente funzionale in modo efficiente e affidabile tramite lo sviluppo di stack.

LAMP e MEAN sono diversi in quanto forniscono agli sviluppatori diversi livelli, o "stack", di tecnologie di cui un'app web necessita per funzionare in tutte le attività dell'interfaccia frontend, della rete e del server di backend. Ad esempio, un'applicazione bancaria basata sul web potrebbe fare affidamento sullo stack LAMP o sullo stack MEAN per interpretare la richiesta di un utente di visualizzare l'attività di banking, recuperare i dati necessari e visualizzarli in un'interfaccia utente.