LAMP e MEAN: qual è la differenza?

Scopri le differenze tra gli stack LAMP e MEAN, i loro benefici e i loro vantaggi che offrono allo sviluppo di app web.

LAMP e MEAN sono popolari stack web open source, utilizzati per sviluppare app web e mobile ad alte prestazioni e di livello aziendale. Come altri stack, combinano tecnologie (sistemi operativi, linguaggi di programmazione, database, librerie e framework applicativi) che gli sviluppatori possono utilizzare per creare, implementare e gestire un'app completamente funzionale in modo efficiente e affidabile tramite lo sviluppo di stack.

LAMP e MEAN sono diversi in quanto forniscono agli sviluppatori diversi livelli, o "stack", di tecnologie di cui un'app web necessita per funzionare in tutte le attività dell'interfaccia frontend, della rete e del server di backend. Ad esempio, un'applicazione bancaria basata sul web potrebbe fare affidamento sullo stack LAMP o sullo stack MEAN per interpretare la richiesta di un utente di visualizzare l'attività di banking, recuperare i dati necessari e visualizzarli in un'interfaccia utente.

 

Cos'è uno stack LAMP?

LAMP è l'acronimo del seguente stack di tecnologie:

  • L: Linux (sistema operativo)
  • A: Apache (server web)
  • M: MySQL (un relational database management system, o RDBMS, che utilizza SQL)
  • P: PHP (linguaggio di programmazione/scripting)

Il sistema operativo Linux consente all'intera app web di funzionare correttamente su un determinato hardware. Il server web Apache traduce la richiesta di un utente e quindi recupera e "invia" le informazioni all'utente tramite HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Il database MySQL (un sistema di gestione di database relazionali) memorizza i dati (ad esempio, archivi di estratti conto bancari, attività finanziarie, file di immagini, fogli di stile CSS) che il server web può recuperare e fornire in base alla richiesta specifica dell'utente. Il linguaggio di programmazione PHP funziona con Apache per recuperare contenuti dinamici dal database MySQL e presentarli nuovamente all'utente. Mentre l'HTML può visualizzare contenuti statici (ad esempio, un titolo che rimane sull'interfaccia indipendentemente dai dati), i contenuti dinamici che cambiano in base all'interazione dell'utente si basano su PHP. I linguaggi di programmazione PERL e Python possono essere utilizzati anche nello stack LAMP. Lo scrittore Michael Kunze è stato il primo a utilizzare l'acronimo stack LAMP in un articolo pubblicato nel 1998 su una rivista informatica tedesca.

Figura 1: Come viene elaborata una richiesta utente nello stack LAMP.

 

Cos'è lo stack MEAN?

MEAN è l'acronimo del seguente stack tecnologico:

  • M: MongoDB (database NoSQL non-RDBMS)
  • E: Express.js (framework web backend)
  • R: AngularJS (framework frontend che crea interfacce utente)
  • N: Node.js (ambiente di runtime backend open source)

Il framework AngularJS elabora una richiesta utente in entrata. Node.js analizza quindi la richiesta e la traduce in input comprensibili dall'app web. Express.js utilizza questi input tradotti per determinare quali chiamate effettuare a MongoDB, un database NoSQL non relazionale. Una volta che MongoDB ha fornito le informazioni necessarie, Express.js invia i dati a Node.js, che a sua volta li invia al framework AngularJS in modo che possa visualizzare le informazioni richieste nell'interfaccia utente.

Sebbene il framework frontend AngularJS possa essere sostituito con altri come React.js, l'ambiente Node.js è critico per lo stack MEAN e non può essere sostituito. Questo perché Node.js consente lo sviluppo full stack di JavaScript, un vantaggio fondamentale che rende altamente efficiente lo sviluppo e la gestione di applicazioni con lo stack MEAN. Quando il framework AngularJS viene sostituito con React.js, lo stack viene denominato MERN. L'acronimo stack MEAN è stato utilizzato per la prima volta nel 2013 da Valeri Karpov, sviluppatore di MongoDB .

La Figura 2 mostra un esempio di alto livello di come un'app web risponde nel suo stack MEAN per soddisfare la richiesta di informazioni di un utente:

Figura 2: come risponde un'app web nello stack MEAN per soddisfare una richiesta.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello sviluppo dello stack LAMP?

Vantaggi di LAMP

I seguenti sono alcuni benefici dell'utilizzo di LAMP per creare, implementare e gestire applicazioni web:

  • Supporto e fiducia diffusi: poiché le tecnologie LAMP esistono dagli anni '90 e sono state utilizzate in vari tipi di sviluppo software, sono universalmente affidabili e supportate dalla comunità open source. Ad esempio, molti provider di hosting supportano PHP e MySQL.
  • Tecnologia open source: le tecnologie LAMP sono open source, il che significa che sono prontamente disponibili e gratuite per gli sviluppatori. LAMP è anche altamente flessibile grazie alle sue tecnologie open source, che consentono agli sviluppatori di utilizzare i componenti più sensati per una determinata app web. Ad esempio, PHP può utilizzare più motori di runtime del compilatore, come Zend o Laravel. LAMP può anche utilizzare un numero qualsiasi di database open source, come PostgreSQL.
  • Apache: il server web Apache è considerato affidabile, veloce e sicuro. È anche modulare, il che lo rende altamente personalizzabile.
  • Sicurezza: lo stack LAMP è caratterizzato da un'architettura di sicurezza e da una crittografia di livello aziendale.
  • Efficienza: l'utilizzo dello stack LAMP può ridurre i tempi di sviluppo delle app grazie alla sua facilità di personalizzazione. Ad esempio, i programmatori possono iniziare con un modulo Apache e modificare il codice in base alle necessità, invece di sviluppare il codice completamente da zero.
  • Scalabilità: le app web create, implementate e gestite utilizzando lo stack LAMP sono scalabili e veloci da sviluppare grazie alla struttura non bloccante.
  • Manutenzione ridotta: l'ecosistema dello stack LAMP è stabile e richiede poca manutenzione.
  • Comprensione: poiché PHP e MySQL sono relativamente facili da capire, lo sviluppo di stack LAMP rappresenta una buona opzione per i principianti.

Svantaggi di LAMP

Gli svantaggi dell'utilizzo di LAMP per creare, implementare e gestire applicazioni web includono:

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello sviluppo dello stack MEAN?

Vantaggi di MEAN

I benefici dell'utilizzo di MEAN per creare, implementare e gestire applicazioni web includono:

  • L'uso di un solo linguaggio: MEAN è considerato "full stack" perché utilizza JavaScript come unico linguaggio. In questo modo il passaggio dalla programmazione lato client a quella lato server è pratico ed efficiente. Ad esempio, un singolo sviluppatore JavaScript potrebbe in teoria creare un'intera app web.
  • Aggiornamenti e dimostrazioni in tempo reale: le tecnologie dello stack MEAN consentono di inviare aggiornamenti in tempo reale alle app distribuite. Gli sviluppatori possono anche dimostrare rapidamente la funzionalità delle app web in fase di sviluppo.
  • Compatibilità con il cloud: le tecnologie dello stack MEAN possono operare con le funzioni basate sul cloud presenti nei servizi web moderni (come la chiamata a un'API per il recupero dei dati).
  • File JSON: MEAN consente agli utenti di salvare i documenti come file JSON, progettati per dati veloci tra le reti.
  • Efficienza: gli sviluppatori possono utilizzare le risorse provenienti da archivi e biblioteche pubblici per ridurre i tempi di sviluppo delle applicazioni web. Ciò rende lo sviluppo dello stack MEAN un'opzione conveniente che le startup potrebbero trovare interessante.
  • Ambiente di runtime veloce e facilità di manutenzione: il runtime Node.js è veloce e altamente reattivo, mentre il framework Angular.js è facile da mantenere e testare.
  • Supporto multipiattaforma: MEAN è uno stack multipiattaforma, il che significa che le sue applicazioni web possono funzionare su più sistemi operativi.

Svantaggi di MEAN

Questi sono alcuni svantaggi dell'uso di MEAN per creare, implementare e gestire applicazioni web:

  • Potenziale perdita di dati: le applicazioni su larga scala possono subire perdite di dati perché MongoDB richiede una memoria eccessiva per il data storage. Inoltre, MongoDB non supporta le funzioni transazionali.
  • Tempi di caricamento e incompatibilità: JavaScript può caricare siti web o applicazioni lentamente su alcuni dispositivi, in particolare i dispositivi più vecchi o di fascia bassa. Le app web possono anche essere rese inutilizzabili se JavaScript è disabilitato su un dispositivo. Inoltre, MEAN può essere difficile da implementare nelle architetture esistenti, poiché è improbabile che le applicazioni meno recenti utilizzino JavaScript.
  • Elevata manutenzione: le tecnologie dello stack MEAN vengono aggiornate spesso, il che significa che è necessaria una manutenzione frequente sulle app web.

MEAN e LAMP: qual è il migliore?

Nessuno dei due stack è migliore dell'altro, di per sé. Tuttavia, lo stack LAMP o lo stack MEAN possono essere più adatti per un particolare caso d'uso di sviluppo web.

Lo stack LAMP rappresenta generalmente l'opzione migliore per applicazioni o siti web con le seguenti caratteristiche:

  • Sono di ampia portata, statici (ovvero non necessitano di aggiornamenti in tempo reale) e avranno workflow intensi, con picchi di traffico
  • Hanno una breve durata di vita
  • Sono per natura lato server
  • Usano un CMS come WordPress

Al contrario, lo stack MEAN rappresenta la scelta migliore per applicazioni web o siti come questi:

  • Utilizzano moderne tecnologie cloud come API e microservizi
  • Hanno una lunga durata di vita
  • Hanno una portata inferiore, con un traffico costantemente prevedibile (riduzione della probabilità di perdita di dati)
  • Richiedono molta logica sul lato client

Stack LAMP, stack MEAN e IBM

Per tornare alle basi, lo stack LAMP ti porta un po' più vicino alla gestione tecnica delle pagine web e a come viene eseguita. Hai il tuo database, il tuo linguaggio di scripting e un modo per servirlo ai clienti: questo è LAMP.

Se vuoi vedere quanto è facile sviluppare e implementare un'applicazione sul cloud utilizzando uno stack LAMP o MEAN, IBM offre i seguenti tutorial:

